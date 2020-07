MetLife rozwija sztuczną inteligencję w rekrutacji. Kandydaci porozmawiają z botem

MetLife rozpoczęło współpracę ze startupem Emplocity.

Podczas rekrutacji firma będzie korzystać z bota. Maszyna przeprowadzi wstępną rozmowę i wyselekcjonuje kandydatów.

Podobne rozwiązanie stosują już m.in. PKO BP czy Santander Consumer Bank.

Każda osoba zainteresowana pracą na stanowisku doradcy ubezpieczeniowego MetLife może teraz porozmawiać na ten temat z botem przez Messengera. Rozwiązanie, przygotowane przez Emplocity, wykorzystuje mechanizmy uczenia maszynowego, dzięki czemu bot jest w stanie zaangażować się w rozmowę i zapytać kandydata o kluczowe informacje, takie jak doświadczenie zawodowe czy umiejętności. Sama rozmowa jest bardzo prosta. Kandydaci zainteresowani pracą mogą się kontaktować o każdej porze, z komputera lub dowolnego urządzenia mobilnego.

- Zależało nam na tym, aby udostępnić osobom zainteresowanym pracą w sprzedaży agencyjnej MetLife prostą i szybką drogę aplikowania. Ponieważ praca doradcy ubezpieczeniowego to bardzo odpowiedzialny i wymagający zawód, chcieliśmy również wesprzeć naszych dyrektorów agencji we wstępnej selekcji odpowiednich kandydatów. Dzięki Emplobotowi będziemy mogli znacznie skrócić

i uprościć cały proces, a także wzmocnić pozytywny wizerunek MetLife jako pracodawcy - mówi Magdalena Brzozowska-Tomczyk, dyrektor pionu klienta indywidualnego w MetLife.

Emplobot ma nie tylko wyręczać firmę w pierwszym kontakcie z kandydatem, ale również dopasować profil kandydata do aktualnie prowadzonej rekrutacji. Osobom zainteresowanym pracą umożliwia z kolei prostą i szybką drogę aplikowania, bez konieczności tworzenia i wysyłania CV.

Warto przypomnieć, że MetLife to kolejna firma, która postawiła na rekrutację z botem Emplocity. Pomaga on również w rekrutacji do Santander Consumer Bank.

- Już zauważamy pierwsze korzyści z wprowadzenia chatbota od Emplocity. Po pierwsze oszczędzamy czas już na etapie preselekcji kandydatów - mówiła chwilę po wprowadzeniu rozwiązania Anna Dowhań-Kin, dyrektor ds. rekrutacji, szkoleń i rozwoju pracowników w Santander Consumer Banku. Przypominała, że w jednym momencie emplobot może rozmawiać z ogromną liczbą osób. - Dzięki temu do naszych rekruterów trafiają najlepsi kandydaci, którym możemy poświęcić więcej czasu i dokładniej przeprowadzić rozmowę kwalifikacyjną - dodawała.

Także PKO Bank Polski nawiązał współpracę z Emplocity. W tej firmie podczas rozmowy z kandydatem, bot zapyta o jego doświadczenie zawodowe, umiejętności, dyspozycyjność i oczekiwania finansowe, a następnie na tej podstawie stworzy jego profil. - Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kandydatów, proponujemy dialog w nowoczesnej i atrakcyjnej formie. Chatbot wdrożony wspólnie z Emplocity przeprowadzi wstępną rozmowę i dokona automatycznej selekcji aplikacji. Usługa dostępna jest dla każdego kandydata 24 godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu - mówiła przy okazji ogłaszania nowej inwestycji Joanna Czarnecka, dyrektor pionu zarządzania personelem w Banku PKO. Przeczytaj rozmowę z Krzysztofem Sobczakiem, szefem Emplocity, który stworzył rekrutacyjnego bota. Kliknij TUTAJ