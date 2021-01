Menedżerowie średniego szczebla zagrożeni brakami kompetencji

- Niepokojąco niski jest wynik w kategorii samorozwoju, gdzie 57 proc. menedżerów znalazło się poniżej średniej. Nie wymaga się tego od nich, nie zachęca i nie widzi połączenia pomiędzy samorozwojem a skutecznością. Skutek takiego stanu rzeczy? Często zarządzanie w skali mikro, załatwianie spraw samemu, nadgodziny i pogłębiające się przemęczenie. Kto i jak może tu pomóc? Z nadzieją patrzę w stronę HR - tak wyniki badania „Priorytety rozwojowe dla kadry menedżerskiej w nowej rzeczywistości. Ogólnopolskie badanie HR” komentuje Ela Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute.

- Wyniki badania nie są dla nas zaskakujące. Od dawna mówimy o rozwoju takich kompetencji menedżerskich, jak odwaga menedżerska, motywowanie oraz odporność psychiczna - komentuje Ela Krokosz, master coach, dyrektor zarządzająca Talent Development Institute. - Jednak cały czas zaskakuje, że chociaż podkreślamy, jak ważne jest budowanie kultury organizacyjnej pełnej pasji i zaangażowania - w wielu firmach nadal jest to oczekiwanie tylko na poziomie deklaratywnym.

Okazuje się, że aktualny poziom trzech najważniejszych kompetencji u top menedżerów pozostaje - ogólnie mówiąc - średni. Tylko około 30 proc. posiada poziom kompetencji na najwyższym poziomie (8-10) i aż w około 40 proc. przypadków brakuje dwóch kluczowych kompetencji: odwagi menedżerskiej i motywowania/budowania zaangażowania ludzi (oceny 5 i poniżej).

- Jeśli na pozycjach menedżerskich mamy ludzi, którzy deklaratywnie mówią, że zaangażowanie zespołu jest najważniejsze, a sami w sobie nie są w stanie wydobyć prawdziwego zaangażowania czy pasji do tego co robią, to nigdy nie będziemy w stanie zbudować kultury organizacyjnej naprawdę pełnej pasji. Tym samym niemożliwe stanie się osiąganie celów biznesowych, szczególnie w czasach zmiany, niepewności i nowych wyzwań - wyjaśnia ekspertka Talent Development Institute.

Bardzo wysoko wypadła natomiast odporność psychiczna, w której ponad 75 proc. menedżerów osiągnęło wynik dobry lub bardzo dobry (od 6 w górę).

- Śmiało można powiedzieć, że nasi top menedżerowie są zaprawieni w stawianiu czoła trudnościom indywidualnie, ale już nie są tak zaprawieni w pomaganiu w tym swoim ludziom poprzez odwagę i budowanie zaangażowania. Co jest nie bez znaczenia: słabo wypadają kompetencje związane z rozwojem innych. Z perspektywy pracownika rozwój jest jednym z najważniejszych motywatorów - wskazuje Ela Krokosz.

Czytaj więcej: Menedżerowie ciągną na północ. Najnowsze trendy w relokacji kadr

Jak wypadli menedżerowie średniego szczebla? Poziom trzech najważniejszych kompetencji jest bardzo zróżnicowany. Wyjątkiem jest nastawienia na cele - ogólnie oceniane wysoko.

Aktualny poziom najważniejszej kompetencji czyli budowania zaangażowania znajduje się na średnim poziomie - tylko około 14 proc. posiada ją na najwyższym poziomie (8, 9, 10). Aż dla 44 proc. to wynik poniżej średniej (oceny 5 i poniżej). W przypadku odporności psychicznej 42 proc. ma w tym obszarze trudności. Jeszcze słabszy rezultat odnotowujemy w przypadku odwagi menedżerskiej. Niecałe 15 proc. ocen tkwi w strefie 8-10, a aż 58 proc. - poniżej średniej.

- Oceny menedżerów niższego szczebla są generalnie niższe niż top menedżerów. Teoretycznie mniej się od nich oczekuje... Często jednak to od nich więcej się wymaga, a jednocześnie mniej wspiera. Patrząc na wyniki: oceniamy tą grupę jako najbardziej zagrożoną niedostatkiem kompetencji, z konsekwencjami spadku wyników i wypalenia - twierdzi Ela Krokosz.

(fot. Pixabay)

Zwraca uwagę na niepokojąco niski wynik w kategorii samorozwoju, gdzie 57 proc. menedżerów znalazło się poniżej średniej. Nie wymaga się tego od nich, nie zachęca i nie widzi połączenia pomiędzy samorozwojem a skutecznością...

- Skutkiem takiego stanu rzeczy jest często zarządzanie w skali mikro, załatwianie spraw samemu, nadgodziny i pogłębiające się przemęczenie. Kto i jak może im pomóc? Z nadzieją patrzę w stronę HR - podsumowuje ekspertka.

Razem łatwiej

Budowanie kultury organizacyjnej pełnej pasji i zaangażowania w dużym stopniu leży w rękach HR. Dzisiaj rolą HR nie jest tylko wspieranie w rozwoju ludzi, ale także inspirowanie ich do samorozwoju.

Od czego zacząć? Od doskonalenia samego siebie. Aby inspirować innych, trzeba odkryć, co w nas samym jest inspirującego... Warto wrócić do podstaw i dowiedzieć się: po co to wszystko robimy?

- Mam głębokie przekonanie, że efektywność w biznesie rośnie wtedy, gdy ludzie czuję

w pracy pasję, radość i wewnętrzną motywację. Po drodze pojawia się wiele trudności, które przeszkadzają w naszej efektywności i realizacji tego, co chcemy osiągnąć. Dlatego musimy budować swą siłę psychiczną, pochodząca z poczucia sensu i spełnienia i umiejętności zarządzania sobą. Siłę psychiczną potrzebną do realizacji celów buduje się każdego dnia. Warto uczyć się, jak zostać najlepszym coachem dla samego siebie, aby stać się nie tylko praktycznym "HRem", ale także "HRem" inspirującym wyjaśnia Ela Krokosz.

Wyzwania dla menedżerów

Uczestników badania zapytano również o to, co w nowych realiach funkcjonowania stanowi dla nich wyzwanie. Prawie 70 proc. badanych wskazało, że bardzo dużym wyzwaniem pozostaje działanie w systemie pracy zdalnej; pojawiło się tu kilka zagadnień, które szczególnie nastręczają trudności: organizacja pracy, stawianie celów pracownikom, rozliczanie się z nich w tym systemie pracy. Prawie tyle samo osób wskazywało też na wyzwania związane z motywowaniem ludzi.

Inna istotną kwestią były wszelkie aspekty związane z efektywnością biznesową, podlegająca dziś weryfikacji. Na wysokiej pozycji znalazł się świat VUCA - czyli umiejętność osiągania celów, motywowania i angażowania zespołów w świecie bardzo niepewnym i ciągle zmiennym.

- Wyzwania stojące przed menedżerami można podsumować jednym zdaniem: głównym wyzwaniem jest osiąganie ambitnych celów w nowej rzeczywistości. Na menedżerach spoczywa teraz ogromna odpowiedzialność. To pod ich skrzydłami zespoły osiągają cele biznesowe. Zadaniem menedżera jest rozwijanie pasji w pracownikach, aby ich motywować, angażować i wzmacniać psychicznie. W związku z tym rodzi się pytanie, kto będzie wspierać menedżerów i jakie otrzymają narzędzia do pracy? - podsumowuje Ela Krokosz.

Pandemia, czyli sprawdzian dla menedżerów

Pandemia koronawirusa i związane z nią wszystkie konsekwencje to praktyczny sprawdzian dla menedżerów. Ci, jak podkreśla w rozmowie z PulsHR.pl headhunter Ernest Wencel, mają podstawy do obaw o swą zawodową przyszłość.

– Nie można trwać w tym samym miejscu, nie można robić tych samych rzeczy i oczekiwać innych rezultatów... Zmiana na poziomie menedżerskim będzie postępowała. Zmieniły się okoliczności, sytuacja i nie wszyscy potrafią się w nowych realiach odnaleźć. Zakładam, że w pierwszym kwartale nowego roku nastąpi duży ruch na poziomie stanowisk zarządzających - podkreśla specjalista.

Jak wyjaśnia, liczba wakatów na rynku się nie zmieni. Zmieni się jednak samo postrzeganie menedżerów. Dziś nie sprawdzą się ci, którzy portfolio pełne sukcesów uważają za wyznacznik późniejszych sukcesów w zarządzaniu.

– Z rynku dochodzą do mnie głosy, że menedżer, który miał pasmo nieustających sukcesów, mówi dziś: "Jestem świetny, jestem u szczytu swojej kariery". A co mówi rynek? Najczęściej że taka osoba przychodzi odcinać kupony. Jeśli ktoś ma podobną postawę, to często określany jest jako arogant. Postawę taką odbiera się – często to słyszę od klientów – że "ktoś przychodzi i chce odpocząć". Ludzie ze sposobem myślenia "Wiem wszystko, nie muszę się uczyć" przegrywają – podkreśla Wencel.

(fot. Shutterstock)

Jak zaznacza – dziś wygrywają ci, którzy potrafią słuchać, są otwarci i co najważniejsze – widzą potrzebę ciągłej nauki.

– Menedżerowie, które są na tych samych stanowiskach od lat i wydaje im się, że nie muszą nic dziś robić, bo "są tu, gdzie są", spotkają się - moim zdaniem - z dużym rozczarowaniem i bolesnym lądowaniem. Osoby, które uważają, że nie muszą się uczyć, rozwijać - przegrają. Ludzie mentalnie młodzi, ciekawi, zdający sobie sprawę, że trzeba się uczyć przez całe życie, wezmą górę – dodaje.

Z kolei jak wyjaśnia autorka książki „Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą", coach Małgorzata Jakubicz, współczesny lider powinien mieć misję i wizję. Ale nie tylko.

– To przede wszystkim osoba, która zna siebie i która ma świadomość innych ludzi; osoba, która skutecznie potrafi tę wiedzę o sobie i innych wykorzystać. I przekuć wszystko, co wie, na umiejętne zarządzanie zespołem – podkreśla Jakubicz.

Kluczem pozostaje zatem poznanie i umiejętne wykorzystywanie swoich emocji. Jak wyjaśnia, z liczby zapytań, jakie do niej spływają, wynika, że coraz większe grono zarządzających zdaje sobie sprawę, że drogą do dobrego i efektywnego działania staje się pokonanie wyzwań, jakie pandemia wyostrzyła.

– Po pierwsze: egzekucja – rozliczanie pracownika, pozbycie się przekonania, że praca zdalna to brak zaangażowania i przerzucenie energii na inne obowiązki. Wynika to przede wszystkim z poczucia utraty kontroli nad pracownikiem przez lidera. Po drugie: to z kolei prowadzi do problemu zaufania i zarządzania sobą w "obszarze ego" oraz potrzeby ingerencji w powierzone odpowiedzialności – wyjaśnia Jakubicz.