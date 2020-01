Menedżerowie nie mają wyjścia. Zarządzanie musi się zmienić

- Dobrze zarządzane firmy położą nacisk na zdefiniowanie liderom celów w obszarze budowania zespołowego zaangażowania – które jest Świętym Graalem biznesu w czasach VUCA i gospodarki 4.0. Zarządy pod rękę z HR będą coraz częściej formułować oczekiwania, by kompetentny lider legitymował się umiejętnością zarządzania sobą, swoim rozwojem, marką lidera. By potrafił skutecznie budować zaufanie, motywować pozafinansowo, rozwijać talenty swoich ludzi i utrzymywać wysoką motywację zespołu mimo permanentnych zmian.



Liderzy coraz silniej odczują nie tyle zmiany generacyjne, ile poziom frustracji i braku poczucia sensu pracy skorelowany z wysokim poziomem depresji wśród młodych Polaków, przy równoczesnej ich potrzebie pracy w warunkach przyjaznych dla ludzi. Coraz mniej pracowników będzie gotowych pracować na „placu boju” po ciemnej stronie – coraz odważniej i wprost domagając się zdrowych kultur, w które wpisane są dobre wartości i zaufanie rodem z #JasnejStronyZarządzania. A to wiele zmienia w agendzie kompetentnego lidera 4.0 - komentuje Joanna Malinowska-Parzydło, executive partner w butiku doradczym Younicorn. (Fot. mat. pras.)