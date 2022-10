Menedżerowie największymi "hamulcowymi" zmian w firmach

Natalia Rasiewicz

Natalia Rasiewicz • 9 paź 2022 0:01





Wprowadzając zmianę w organizacji, wdrażając nowe technologie czy systemy, powinniśmy do niej przekonać wszystkich. Nie tylko top menedżerów, ale też menedżerów średniego stopnia, by oni umieli przekonać do niej pracowników - mówi Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group. Współczesny menedżer musi mieć w sobie gotowość do zmiany (fot.Pixabay)

O najważniejszych kompetencjach menadżerskich powiedziano już sporo. Praca z zespołem, motywowanie pracowników, zarządzanie projektami - to umiejętności, bez których na tym stanowisku trudno sobie poradzić. Ostatnie lata - pandemia, konflikt na Ukrainie, rosnąca inflacja, a także ciągła potrzeba zmiany w związku z rozwijającym się Przemysłem 4.0 - pokazują, że współczesny menedżer musi mieć w sobie coś jeszcze. To gotowość do zmiany i elastyczność.

Posłuchaj całej rozmowy z Andżeliką Majewską, wiceprezes LeasingTeam Group:

- To umiejętności, które trzeba wzmacniać na każdym kroku - podkreśla Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group.

- To, co jest bardzo istotne, to żeby menedżerów edukować konsekwentnie w ramach tej zmiany, która ma nastąpić. Jeśli będą przygotowywani na to, że zmiana ma być, że ona ma się pojawić - bo ona z założenia musi się pojawiać co jakiś czas - to będą mniej niechętni. Właśnie takie rozwiązanie wdrażamy my w naszej organizacji i polecamy je naszym klientom - dodaje.

Przyznaje też, że w ich firmie menedżerowie rzeczywiście są najbardziej niechętni do zmiany.

- Ten brak chęci wynika z wielu aspektów. Po pierwsze są odpowiedzialni za wiele obszarów, dbają o swoich ludzi, są odpowiedzialni za biznes. Każda więc zmiana dla nich może oznaczać, że ten biznes nie będzie się tak rozwijał, jakby tego oczekiwali albo potrzebna będzie rotacja czy redukcja ludzi - mówi Andżelika Majewska.

Zdaniem wiceprezes LeasingTeam Group edukacja powinna dotyczyć menedżerów na każdym stopniu organizacji. Według niej dopiero taka konsekwencja w działaniu przyniesie oczekiwane efekty.

- Pracownicy muszą wiedzieć, że ta zmiana jest istotna. Jeśli ktokolwiek wyczuje, że jest inaczej, to natychmiast kaskadowo to przekonanie "pójdzie w dół" i będziemy mieć problem z kolejnym krokiem tego wdrożenia - zaznacza Majewska.

