Menedżerowie blokują Przemysł 4.0. Często boją się pozwolić pracownikom na rozwój

Z “Barometru Polskiego Rynku Pracy” firmy Personnel Service wynika, że automatyzacja przyspieszyła – twierdzi tak 32 proc. firm. Co piąta przyznaje, że aktualnie w przedsiębiorstwie wdrażane są rozwiązania z zakresu automatyzacji lub/i robotyzacji, 17 proc. planuje to w niedalekiej przyszłości, a 19 proc. aktualnie nie planuje, ale nie wyklucza tego w kolejnych latach. Jakiegokolwiek planu automatyzowania działań w firmie nie ma 33 proc. przedsiębiorców.

Warto pamiętać, że Przemysł 4.0 to nie tylko zautomatyzowane linie produkcyjne, nowoczesne technologie czy systemy zarządzania. To także ludzie. Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu podkreśla, że wdrażając projekt z obszaru Industry 4.0, musimy zadać sobie pytanie, czy mamy pracowników, z którymi możemy w ten pomysł wejść.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Wyzwaniem jest przekonanie do zmian pracowników na różnych szczeblach. Ewolucja, jaką jest automatyzacja i robotyzacja, jest w stanie zadziać się w określonych ramach czasowych tylko przy określonym wsparciu pracowników – mówi Dominika Kawala.

Czytaj więcej: Inżynier coraz częściej jest kobietą

By usprawnić ten proces, w 3M utworzono specjalne stanowisko - digital change lead. Osoba, która go obejmuje, przeprowadza cały proces zarządzania zmianą na wszystkich szczeblach w organizacji – od operatora do menedżera.

- Jeśli ludzie nie są z nami, to ta ewolucja nie ma szansy się udać. W naszej firmie zauważamy bardzo duże zainteresowanie Przemysłem 4.0 i pójściem w kierunku optymalizacji procesów. Wbrew pozorom nie ma oporu na stanowiskach operatorskich. Operatorzy widzą w automatyzacji i robotyzacji swoją przyszłość, a my pokazujemy na konkretnych przykładach, jak poprawiamy ergonomię w zakładzie, jak poprawiamy bezpieczeństwo i jak usprawniany codzienną pracę ludzi. Większy opór i obawy obserwujemy po stronie kadry menedżerskiej. To oni zastanawiają się, czy to się uda, czy taki start-up na pewno ma sens, czy dane rozwiązanie technologiczne się sprawdzi i nie wyrzucimy pieniędzy w błoto – dodaje Domika Kawala.

Dominika Kawala, dyrektor zakładów 3M SuperHub we Wrocławiu (Fit. PTWP)

Zespół, który wprowadzi zmiany, musi być kompetentny

O tym, jak ważni są kompetentni ludzie mówi także Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, prezes Instytutu Industry 4.0. Jego zdaniem zmiany trzeba rozpocząć od stworzenia zespołu, który będzie odpowiedzialny za transformację i przeprowadzi zakład przez taki proces.

- Ważne jest stworzenie task force, czyli zespołu, który zajmie się zmianami. Moim zdaniem musi on składać się z różnorodnych osób – nie tylko inżynierów czy ludzi z HR-u, ale też z obszaru finansów czy technologii. Musi być to grupa multidyscyplinarna, która będzie odpowiadać przed zarządem – wyjaśnia Tomasz Haiduk.

By przeprowadzić zakład przez proces zmiany, zdaniem Tomasza Haiduka zespół ten musi mieć odpowiednią wiedzę. Ważną rolę odgrywa tutaj edukacja w trzech obszarach.

Czytaj więcej: Zamiast kilku lat studiów, intensywny kurs. Tak będzie wyglądać przyszłość nauki

- Po pierwsze - zarządzanie ludźmi. Trzeba przekonać pracowników do tego, że „nowe” jest dobre, a oni nie zawsze są na to przygotowani. Menedżerowie muszą mieć więc cały zestaw kompetencji miękkich – mówi Tomasz Haiduk.

- Po drugie w zespole muszą znaleźć się praktycy, którzy znają organizację produkcji i pracy. Powinni znać także zasady lean managemenetu i kaizen. Ten obszar jest niezwykle ważny. Trzeci obszar edukacji to technologie Przemysłu 4.0 – dodaje Haiduk.

Gdy już firma stworzy odpowiedni zespół, może przejść do kolejnego kroku – analizy przedsiębiorstwa.

- Mamy różne metody - najpopularniejszą jest metoda ADMA, która polega na podzieleniu całego przedsiębiorstwa na siedem obszarów. Następnie należy przeanalizować stworzone obszary, by znaleźć braki – rzeczy, które możemy zmienić i poprawić. Jak wiemy, firmy rozwijają się w różnym tempie w poszczególnych obszarach. Np. mamy zautomatyzowaną produkcję, ale nie jest ona ekologiczna. Mamy dobry zespół ale relacje z klientami są bardziej analogowe niż cyfrowe. Dzięki metodologii ADMA możemy przyjrzeć się, co możemy zmienić i na tej podstawie stworzyć plan. Za to właśnie odpowiada digital officer, który koordynuje wszystkie działania związane z cyfryzacją – mówi Tomasz Haiduk.

Tomasz Haiduk, prezes Forum Automatyki i Robotyki Polskiej, prezes Instytutu Industry 4.0 (Fot. PTWP)

Również Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group zwraca uwagę, że w pojedynkę menedżer nie wprowadzi zmian w firmie. Musi mieć ze sobą zespół.

- Zespół ten, razem z menedżerem, musi być przekonany do wdrażanych zmian. Liderów w obszarze digitalizacji cechuje spora wiedza na ten temat, a także otwartość na zmiany i niepewność następnego dnia. Zespół musi być też przygotowany na zmiany oraz musi wierzyć w zarząd i firmę – muszą mieć pewność, że za chwilę właściciel nie dokona redukcji etatów w ich grupie. Wtedy będą mogli utożsamić się z firmą – a tylko wtedy ewolucja technologiczna na szansę na sukces.

Czy zmiany może przeprowadzić osoba z zewnątrz, np. interim manager? Tak, ale trzeba liczyć się, ze będzie to trudniejszy proces.

- Zmiany można wprowadzić z człowiekiem z zewnątrz, ale obarczone jest to dużo większymi trudnościami. Interim manager znacznie mniej utożsamia się z firmą, raczej jest autorytetem, który ma wskazać pewne elementy lub przypilnować, aby firma szła w wytyczonym kierunku. Resztą działań powinien zająć się wewnętrzny zespół – dodaje.

Andżelika Majewska, wiceprezes LeasingTeam Group (Fot. PTWP)

Jak zmotywować pracowników i włączyć ich do zmiany?

O tym jak połączyć biznesowy i ludzki aspekt automatyzacji mówi Agnieszka Politańska, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju pracowników w firmie Astor. Jej zdaniem zarząd i menedżerowie muszą zastanowić się, co mogą zrobić, by z jednej strony utrzymać wskaźniki biznesowe, a z drugiej - zmotywować załogę. To niemałe wyzwanie. By jednak podnieść zaangażowanie pracowników, trzeba zwrócić uwagę na trzy kluczowe rzeczy.

- Pierwszym elementem jest poczucie sensu i celu. Musimy wyedukować naszych menedżerów w taki sposób, by umieli wyjaśnić pracowniom, jaki jest głębszy sens tego, co robią oraz czemu służą zmiany. Dopiero wtedy motywacja będzie wyższa – wyjaśnia Agnieszka Politańska.

Czytaj więcej: Presja płacowa w Polsce jest największa w Europie

Drugim ważnym aspektem, na którym zależy wszystkim pracownikom, jest rozwój zawodowy. Jak wskazuje Agnieszka Politańska, ważna jest permanentna nauka, czyli dążenie do mistrzostwa. Co ważne, edukacja musi obejmować nie tylko obszar związany z technologiami.

- Technologie w Przemyśle 4.0 to podstawa, ale poza tym obszarem jest obszar biznesowy. Nie brońmy się przed tym, żeby pracowników uczyć biznesu. Nawet menedżer średniego szczebla czy inżynier powinien znać podstawowe wskaźniki biznesowe – chociażby po to, żeby wiedzieć dlaczego wykonuje swoją pracę – ocenia Agnieszka Politańska.

Trzecim istotnym elementem jest postawa menedżerska. Astor przeprowadził badanie i sprawdził, co motywuje inżynierów, a co jest dla nich barierą.

- Okazuje się, że barierą nie jest żadna rzecz, ale człowiek – konkretnie menedżer. To szefowie często boją się rozwijać pracowników, bo wówczas stają się dla nich zagrożeniem. Zdarza się też, że nie wysyłają pracowników na program rozwojowy, bo obawiają się, że oni odejdą – wyjaśnia Agnieszka Politańska

- Powinniśmy zastanowić się, jak zbudować programy rozwojowe, aby menedżerowie mieli świadomość swojej roli i nie zabijali motywacji pracowników i ich chęci rozwijania się – dodaje.

Agnieszka Politańska, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju pracowników w firmie Astor (Fot. PTWP)

Firmy muszą inwestować w pracowników

Wyzwaniem jest także dostępność specjalistów na rynku pracy. Prof. Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW podkreśla, że firmy nie do końca będą mogły skorzystać z wiedzy i kompetencji absolwentów uczelni wyższych, bowiem ci najlepsi specjaliści po prostu nie będą dostępni.

- Świetnie wykształcone osoby najczęściej zatrudniają się w dużych korporacjach, gdzie mają zapewnione dobre warunki pracy i możliwości rozwojowe. Młodzi, ambitni ludzie szukają bardzo dobrych miejsc pracy, które pozwolą im na wyjazd za granicę czy rozpoczęcie studiów podyplomowych – zauważa Katarzyna Śledziewska.

Śledziewska dodaje jednak, że pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami będą dostępni na rynku, o ile firmy będą w nich inwestować.

- W literaturze mówi się o nadinwestowaniu w pracowników, które wynika z faktu, że nie do końca wiemy jakie kompetencje należy rozwijać. Wiadomo, że trzeba skupiać się na obszarach digital literacy, data literacy, a także na kompetencjach miękkich. Ale na pytanie, o jakie dokładnie kompetencje chodzi, nie mamy gotowej odpowiedzi – wyjaśnia Katarzyna Śledziewska.

Prof. UW, dr hab. Katarzyna Śledziewska, dyrektor zarządzająca DELab UW, kierowniczka Katedry Transformacji Technologicznej na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW (Fot. PTWP)

Jak dodaje, dlatego trzeba stworzyć ekosystem, który będzie miał charakter bardzo dynamiczny i będzie szybko dostosowywał się do zmian. Przedsiębiorcy muszą zrozumieć, że gdy stworzą strategię i określą, dokąd podąża firma, a pracownicy będą wiedzieć, jaka jest jej misja i w jakim kierunku idą zmiany, to będą w stanie sami podjąć inicjatywy edukacyjne. Wtedy też ekosystem edukacyjny będzie w stanie coś zaproponować, ale na krótki okres – musi on ciągle zmieniać się i dopasowywać.

- Menedżerowie boją się, że pracownicy, w których zainwestują, odejdą. Bardzo często te obawy pojawiają się w wywiadach. Pamiętajmy jednak, że przyjdą inni, w których zainwestowała inna firma. Trzeba otworzyć się na edukację. To nasza jedyna szansa – podkreśla.

Uczelnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0

W podobnym tonie wypowiada się dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

- Uczelnie (nie tylko techniczne) totalnie nie przygotowują studentów do Przemysłu 4.0. Nie tylko w Polsce tak jest. Ku mojemu zdziwieniu również w Stanach Zjednoczonych mówi się o tych samych problemach – komentuje Paweł Poszytek.

Dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności (Fot. PTWP)

Poszytek podkreśla, że sytuacja jest bardzo dynamiczna – cały czas zmienia się, przez co nie wiadomo, w jakim kierunku kształcić. Jego zdaniem odpowiedzią są bardzo krótkie, dedykowane kursy, które powinny pojawić się na uczelniach. W tej kwestii polskie szkoły wyższe dopiero raczkują w tym zakresie.

- Chodzi o to, aby uczelnie stały się miejscem, które nie tylko przygotowuje przyszłe kadry czy kształci studentów, ale powinny być miejscem edukacji według koncepcji lifelong learning. Osoby, będące już na rynku pracy – nawet te, które wcześniej nie korzystały z oferty edukacyjnej uczelni - mogłyby znaleźć kurs dla siebie i w krótkim czasie dokształcić się. Nie w cyklu dwuletnim, jak MBA, ale w krótszym czasie – ocenia Paweł Poszytek.

Poszytek mówi również o systemie certyfikacji, który opracowała Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości.

- Opracowaliśmy system certyfikacyjny dla uczelni, który pozwala sprawdzić, czy szkoły wyższe rozwijają wśród studentów potrzebne kompetencje. Ten system wymienia warunki, które powinny uczelnie spełniać, aby rozwijać kompetencje 4.0 czy kompetencje przyszłości. Opiera się na konkretnych wskaźnikach. Chodzi o to, jak jest zorganizowana edukacja, jakie metody nauczania stosuje kadra, jakie kompetencje rozwija wśród studentów, a także jak uczelnia współpracuje z ekosystemem, np. przemysłem - opowiada Paweł Poszytek.

Czytaj więcej: Nie tylko dla studentów. Tak można zdobyć staż za granicą

Eksperci Platformy Przemysłu Przyszłości próbowali przekonać uczelnie do skorzystania z systemu, ale bezskutecznie. Żadna szkoła nie wyraziła chęci.

- Z jednej strony rozumiem decyzje uczelni, które podlegają już wielu akredytacjom i nie chcą słyszeć o nowej. Myślę natomiast, że warto byłoby pójść w tym kierunku i upowszechnić ten system. Można go potraktować jako narzędzie do samoewaluacji - dodaje Poszytek.

Paweł Poszytek zwraca uwagę także na inny problem - światy edukacji i biznesu mówią innym językiem na temat umiejętności.

- Świat biznesu mówi o kompetencjach 4.0, a świat edukacji nadal o kompetencjach przyszłości. Terminy te zazębiają się, ale nie są tożsame. Dopóki te dwa światy nie będą mówić tym samym językiem, to uczelnie nie będą przygotowywać studentów pod potrzeby biznesu, a firmy będą miały problemy z kadrą - dodaje Paweł Poszytek.

Debatę poprowadził Rafał Kerger, dziennikarz ekonomiczny, redaktor naczelny WNP.PL, PulsHR.pl, PortalSamorzadowy.pl (Fot. PTWP)

Tekst powstał podczas debaty "Zarządzanie i kompetencje", która odbyła się w ramach konferencji Przemysł 4.0 w Katowicach.