Menedżer kontrolujący, wyznaczający i rozliczający to menedżer z poprzedniej epoki

- Dziś, głównie pod wpływem nadchodzącego kryzysu, rynek pracy się nieco uspokoił. To jednak nie oznacza, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą, choć aktualnie jest trochę łatwiej - podkreśla Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland.

Duża dynamika zmian, z jaką mamy do czynienia w ostatnich latach, mocno wpływa na profil kompetencyjny poszukiwanych przez organizację pracowników.

- Musimy pamiętać o tym, że ludzie, których zatrudniamy i którzy decydują się podążać dłużej naszą ścieżką, muszą być odpowiednio wynagradzani, doceniani i motywowani. To musi być element naszego modelu biznesowego również na przyszłość - mówi Paweł Michalik.

Hasłem, które charakteryzuje rynek pracy ostatnich lat, jest niewątpliwie zmienność. - To, co obserwujemy na rynku pracy od kilku lat, to duża dynamika. Sytuacja potrafiła zmienić się z kwartału na kwartał - mówi w rozmowie z PulsHR.pl Paweł Michalik, dyrektor zarządzający ING Hubs Poland.

- Od niskiej rotacji i wysokiej podaży fajnych kompetencji na rynku, do sytuacji popandemicznej, kiedy zmienność rynku była na wysokim poziomie. To wymagało od nas zwinności i przystosowania się do nowych sytuacji. Dziś, głównie pod wpływem nadchodzącego kryzysu, rynek pracy się nieco uspokoił. To jednak nie oznacza, że sytuacja jest całkowicie pod kontrolą, choć aktualnie jest trochę łatwiej - podkreśla Paweł Michalik.

Zobacz całą rozmowę z Pawłem Michalikiem

Ciąg dalszy materiału pod nagraniem wideo

Szerokie kompetencje potrzebne są na każdym szczeblu kariery

Zmiany, jakie zachodzą w firmach, mocno wpływają na profil poszukiwanych pracowników. Pandemia sprawiła, że w cenie jest miks kompetencji twardych z miękkimi. Zero-jedynkowe kompetencje twarde (albo się je ma, albo nie) muszą być uzupełnione kompetencjami społecznymi czy organizacyjnymi.