McDonald’s Polska inwestuje w pracowników

McDonald's wprowadził nową metodę szkolenia pracowników. 3S, czyli Spójrz, Spróbuj, Sprawdź ma pomóc m.in. w zwiększeniu zaangażowania pracowników.

Testy rozwiązania w pierwszych restauracjach odbywały się jesienią. (Fot. Shutterstock)

McDonald’s Polska to ponad 27 tysięcy pracowników rozsianych po całej Polsce.

Firma właśnie poinformowała o wprowadzeniu Programu Szkoleń Załogi.

Dzięki zmianie sieć spodziewa się jeszcze szybciej i w bardziej angażujący sposób szkolić osoby zatrudnione w całej Polsce.

Każda osoba, która zaczyna pracę w McDonald’s ma precyzyjnie określoną ścieżkę rozwoju umiejętności, od podstawowego stanowiska, aż po kadrę managerską.

- Zaczynamy od szkolenia w restauracji, jesteśmy w stanie bardzo szybko nauczyć samodzielnego funkcjonowania na różnych stanowiskach. Jednocześnie od początku pokazujemy szerszy kontekst, żeby pracownik rozumiał, dlaczego pewne rzeczy robimy w określony sposób. Dość wcześnie umożliwiamy też budowanie kompetencji liderskich. Dla każdego poziomu stanowiska mamy określoną ścieżkę i w efekcie kształcimy aż 4 tys. managerów rocznie. Przy ograniczeniach wynikających z pandemii i ponad 450 restauracjach w całej Polsce technologie dają nam efekt skali i pozwalają bardzo szybko reagować na zmiany. Taka forma szkolenia jest bardzo atrakcyjna dla zespołu, angażuje w zdobywanie wiedzy, a to dla nas równie ważne - wyjaśnia Artur Czarnecki, szef działu Learning & Development.

Szkolenia w McDonald's po nowemu

Teraz proces szkoleń został unowocześniony. Jak mówi Wojciech Puchacz, konsultant ds. szkoleń w McDonald’s, odpowiedzialny za wprowadzenie programu, firma pracowała nad wdrożeniem od dawna, ale okazało się, że w nowej rzeczywistości ten projekt jest jeszcze bardziej potrzebny.

- Dzięki nowej formule szkoleń, możemy bardzo szybko przekazywać do restauracji niezbędną do pracy wiedzę. Pracownicy mają dostęp do szkoleń, kiedy tego potrzebują, więc czują się pewniej. To szczególnie ważne teraz, gdy sytuacja zmienia się tak szybko i wszyscy działamy w warunkach dużej niepewności - podkreśla Wojciech Puchacz.

fot. materiały prasowe

Odświeżona metoda szkoleniowa opiera się na zasadzie 3S, czyli: Spójrz, Spróbuj, Sprawdź. Instruktor za pomocą tabletu pokazuje nowemu pracownikowi, w jaki sposób wykonać poszczególne zadania, a następnie zachęca do spróbowania swoich sił. Poszczególne zagadnienia wyjaśniane są metodą małych kroków, żeby szkolona osoba miała odpowiedni czas na przyswojenie wiedzy. Czytaj więcej: Oto co kuleje w polskich, a co w hiszpańskich czy szwedzkich firmach McDonald’s zakończył przeprowadzanie pierwszych testów. Dominika Dąbrowska, trenerka, która jako jedna z pierwszych miała okazję sprawdzić metodę w praktyce mówi o tym doświadczeniu tak: - Ten system zmienia rolę instruktorów w restauracjach – mają teraz większą odpowiedzialność, nie tylko za przeszkolenie nowej osoby, ale też za odpowiednie motywowanie jej i chwalenie. Obserwuję, że wykazują się przez to większym zaangażowaniem. Zmienił się też sposób wyjaśniania poszczególnych procedur, który opiera się teraz na pytaniu „dlaczego”. Zastosowanie nowych technologii pozwoliło nam zebrać materiały szkoleniowe w jednym miejscu, w atrakcyjnej i przystępnej dla odbiorcy formie. Cała potrzebna wiedza jest dostępna dla każdego w dowolnym momencie. Widzę, że pracownicy chętnie z tego korzystają, a nowe osoby szczególnie chwalą sobie możliwość obejrzenia filmów instruktażowych w trakcie szkolenia na danym stanowisku. To sprawia, że czują się później pewniej, wykonując swoje zadania - mówi Dominika Dąbrowska. Testy rozwiązania w pierwszych restauracjach odbywały się jesienią. Przez ten czas pracownicy mogli zgłaszać propozycje ulepszeń.

