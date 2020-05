Matka Polka pracująca. Jest ich mało. Traktuje się je gorzej, niż mężczyzn

Aktywność zawodowa kobiet w Polsce - czyli udział pracujących lub aktywnie poszukujących pracy w wieku 15-64 lata w całej populacji - zgodnie z danymi Eurostatu - należy do jednych z najniższych w Europie. W 2018 r. wyniosła 63 proc. Mniej kobiet niż w Polsce, pracuje tylko w Chorwacji (62 proc.), Grecji (60 proc.), Rumunii (58 proc.) oraz we Włoszech (56 proc.). Z kolei po drugiej stronie zestawienia znajdziemy takie kraje jak Islandia (aż 85 proc.), Szwecja (81 proc.) i Szwajcaria (80 proc.).

Nie pociesza tu fakt, że w grupie kobiet w wieku 25–49 współczynnik aktywności zawodowej wynosi w naszym kraju 80 proc. To o punkt procentowy wyżej niż średnia unijna, ale blisko 10 punktów proc. niżej niż w krajach o najwyższej aktywności. W raporcie "Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce" dr Iga Magda, ekonomista z Instytutu Badań Strukturalnych i Szkoły Głównej Handlowej wskazuje, że gdyby w Polsce współczynnik aktywności w tej grupie był na podobnym poziomie, co w krajach najbardziej rozwiniętych, na rynku pracy pojawiłoby się aż 700 tys. kobiet więcej.

Iga Magda podaje również powody, przez które kobiety wolą nie pracować. Jak wskazuje, jest ich wiele, jednak można zaznaczyć trzy najistotniejsze.

Grafika: Polki z wysokim (dla uproszczenia „aktywne zawodowo”) i niskim („bierne zawodowo”) współczynnikiem aktywności zawodowej. Źródło: raport "Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce"

- Po pierwsze, główną przyczyną jest konieczność opieki nad dziećmi. Często jednak jest ona pochodną wielu innych ograniczeń: niedostępności wysokiej jakości instytucji świadczących usługi wczesnej edukacji i opieki, nieatrakcyjności miejsc pracy (które są nieelastyczne czasowo, wymagają długich, kosztownych dojazdów), a także niektórych rozwiązań systemu podatkowego i zasiłkowego. Ten ostatni czynnik nierzadko powoduje, że podejmowanie niskopłatnej pracy jest nieopłacalne, co jest drugą istotną barierą. Po trzecie, łączenie pracy zawodowej i życia rodzinnego nadal utrudnia też małe zaangażowanie mężczyzn w opiekę nad dziećmi i obowiązki domowe - wyjaśnia autorka raportu.

Na tym nie koniec. Eksperta zauważa, że Polki słabiej wykształcone są rzadziej aktywne zawodowo. Współczynnik aktywności zawodowej kobiet z wykształceniem średnim jest znacząco niższy niż średnia UE28 (o ponad 7 punktów procentowych), a wśród kobiet z wykształceniem co najwyżej gimnazjalnym o ponad 15 punktów procentowych. Różnica jest jeszcze większa w stosunku do Szwecji i Słowenii. Jak wylicza autorka raportu, zwiększenie aktywności zawodowej wśród słabiej wykształconych Polek do poziomu obserwowanego obecnie w tych dwóch krajach oznaczałoby wejście na rynek pracy 550– 630 tys. kobiet (w wieku 25–49), przede wszystkim tych z wykształceniem średnim.

Grafika: Wskaźniki zatrudnienia kobiet wg wykształcenia i liczby dzieci (najmłodsze <6 lat) w Polsce, średnia UE28 dla poszczególnych grup=1, 2018 r.. Źródło: raport "Jak zwiększyć aktywność zawodową kobiet w Polsce"

W Polsce szczególnie wysoki jest wskaźnik zatrudnienia kobiet, które mają wyższe wykształcenie i są albo bezdzietne, albo mają jedno dziecko. Ich poziom zatrudnienia przewyższa nie tylko średnią UE, ale jest także wyższy niż w Szwecji. Chętniej pracują również mieszkanki dużych miast. Nie ma się co dziwić. Jak bowiem dojechać do pracy ze wsi, kiedy jedyny autobus odjeżdża o 5 rano, a w domu czekają na wyprawienie do szkoły dzieci?

Nierówne traktowanie

Choć, jak wykazały wyniki badania Pracuj.pl, ogólna poprawa sytuacji zawodowej kobiet nie wpływa w ich oczach na negatywną ocenę ich sytuacji w kluczowych aspektach kariery, to panie w pełni zdają sobie sprawę, że nie są traktowane na równi z mężczyznami. Uważa tak aż 7 na 10 badanych. O równouprawnieniu na rynku przekonana jest mniej niż co piąta respondentka (19 proc.). Podobnie jest w wypadku wpływu płci pracownika na wysokość wynagrodzenia; dostrzega go w Polsce 69 proc. pań, a o równouprawnieniu przekonane jest 22 proc. Większość badanych Polek (60 proc.) uważa, że mężczyźni są inaczej traktowani, gdy starają się o awanse.

- Większość pań, które przebadaliśmy, jest oczywiście świadoma pozytywnej ewolucji. Pojawia się też w Polsce coraz więcej wewnętrznych firmowych regulacji, wspierających różnorodność w zarządach czy promujących przykłady błyskotliwych karier kobiet, zwłaszcza w dużych firmach. Szczegółowe odpowiedzi Polek pokazują jednak, że wciąż muszą mierzyć się z nierównościami w obszarze płac czy awansów. Pracodawcy powinni pamiętać, że coraz więcej kobiet jako kandydatki zwraca szczególną uwagę na politykę przyjętą przez firmy w celu wyrównywania szans - komentuje Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj.

Według danych Eurostatu, Polki zarabiają o 7,2 proc. mniej niż mężczyźni, podczas gdy średnia unijna to 16,2 proc. Nie jest jednak tak optymistycznie, jak mogłoby się wydawać. Eksperci przekonują, że wskaźnik zróżnicowania wynagrodzeń kobiet i mężczyzn (gender gap pay) może być mylący, ponieważ Eurostat uwzględnia dane z kilku wybranych sektorów gospodarki.

Ponadto, jeśli porównamy wynagrodzenia kobiet i mężczyzn mających podobne wykształcenie, doświadczenie zawodowe, pracujących na podobnych stanowiskach i w tych sektorach gospodarki, to okazuje się, że przeciętna (skorygowana) luka płacowa jest o wiele wyższa.

Według danych GUS przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w październiku 2018 r. wyniosło 5003,78 zł. Mężczyźni osiągnęli przeciętne wynagrodzenie o 8,9 proc. (443,46 zł) wyższe, a kobiety niższe o 9,2 proc. (460,42 zł). Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie mężczyzn było o 19,9 proc. (903,88 zł) wyższe od przeciętnego wynagrodzenia kobiet.

"Bo to trudne zadanie"

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Med, która w praktyce łączy rolę matki z funkcją prezes, pytania o to, dlaczego tak mało kobiet zajmuje wysokie stanowiska, mówiła tak:

- Bo to jest trudne zadanie. Z zasady w pewnym momencie pojawiają się dzieci. Część kobiet chce spędzać z nimi więcej czasu, a nie każdy pracodawca jest na tyle elastyczny, żeby dopasowywać do nich warunki pracy. Kobiety muszą mieć bardzo silną determinację, by sobie z tym poradzić. Drugi element to wsparcie, jakie otrzymują od rodziny i partnera. Nie zawsze jest z tym różowo. Zazwyczaj to na nie spada więcej obowiązków domowych. Dlatego w życiu zawodowym przeważnie mają trudniej niż mężczyźni.

Przyznaje też, że jej udało się połączyć wychowanie dzieci z pracą, dlatego, że otrzymywała ogromne wsparcie ze strony współpracowników. - W czasie pierwszej ciąży miałam zalecenie, by nie stać i nie chodzić dłużej niż pięć godzin. Poprosiłam, by do biura wniesiono mi wygodną kanapę, pamiętam, że była skórzana. Miałam ogromne wsparcie ze strony współpracowników. Do tej pory pamiętam, jak niewygodnie pisało się maile w pozycji leżącej - wspomina prezes Lux Med.

Minister pracy składa życzenia

Dzisiejsze święto do przypomnienia programów wspierających matki wykorzystało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

- Z okazji Dnia Matki życzę wszystkim mamom zdrowia, uśmiechu i dumy z pociech, niezależnie w jakim są wieku. Wiemy, jak wielkim – chociaż oczywiście pięknym – wyzwaniem jest macierzyństwo. Rodzina jest naszym priorytetem, a rodzina to również mama - podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.

Resort podaje, że jednym z narzędzi wspierających matki jest uruchomiony 1 marca 2019 r. program „Mama 4+”. To rodzicielskie świadczenie uzupełniające dla tych osób, przede wszystkim kobiet, które poświęciły się wychowaniu czwórki, piątki lub większej liczby dzieci, rezygnując z pracy zawodowej lub pracując za krótko, by uzyskać prawo do choćby minimalnej emerytury.

- Program „Mama 4+” to przejaw solidarności społecznej i szacunku do ciężkiej pracy, jaką mamy włożyły w wychowanie większej liczby dzieci. Nie pozostawiamy ich dzisiaj samych sobie - mówi minister Marlena Maląg. Na koniec marca br. liczba osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające wyniosła ponad 55 tys.

Maląg wskazuje też, że innym przykładem wsparcia kierowanego również dla kobiet jest program „Emerytura+”, czyli dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów. W tym roku wsparcie w wysokości minimalnej emerytury, czyli 1200 zł, trafiło do 9,8 mln osób. - To właśnie kobiety mają częściej niższe świadczenia emerytalne, więc ta pomoc jest dla nich szczególnie ważna - wskazuje minister Maląg.

Dodatkowo wymienia takie programy jak „Rodzina 500+”, „Dobry start” czy „Maluch+”. Od początku działania programu „Rodzina 500+”, czyli od kwietnia 2016 r., do polskich rodzin trafiło już ponad 108 mld zł. „Dobry start” to z kolei 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego uczącego się dziecka. To wsparcie dla ok. 4,5 miliona uczniów i spore odciążenie dla domowego budżetu w związku ze zwiększonymi wydatkami na początku roku szkolnego. Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad najmłodszymi dziećmi - żłobków czy klubów dziecięcych - poprzez dofinansowanie do tworzenia nowych i wspieranie już funkcjonujących miejsc opieki. Od 2018 r. to 450 mln zł rocznie. Dzięki programowi z roku na rok tych miejsc przybywa. Obecnie w Polsce funkcjonuje ok. 6,3 tys. instytucji opieki nad maluchami. Oferują one łącznie ok. 182,5 tys. miejsc opieki.