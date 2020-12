Mateusz Grzesiak o świecie spod znaku koronawirusa. "Wszyscy mają dość"

Na rynku wydawniczym ukazała się właśnie jego 21. książka „Pewność siebie. Jak być asertywnym, pokonać lęk i sięgnąć po swoje”. W rozmowie z PulsemHR psycholog i wykładowca akademicki dr Mateusz Grzesiak mówi jednak nie o asertywności i lękach, a o tym, jak nie zwariować w świecie spod znaku COVID-19.

Sukces zawodowy zaczyna się w domu, bo to właśnie w rodzinie realizujemy nasze najważniejsze potrzeby - mówi Mateusz Grzesiak (fot. Kat Piwecka)

Umawiając się na naszą rozmowę, usłyszałam: „Ale w tym roku?". Tak bardzo potrzebujemy dziś wsparcia?

Dr Mateusz Grzesiak, psycholog i wykładowca akademicki, założyciel Starway Institute:

- Faktycznie z czasem jest bardzo krucho - mam zajęte terminy do końca przyszłego roku...

Wsparcia potrzebowaliśmy zawsze, zarówno osobistego, jak i zawodowego, ale teraz potrzebujemy wsparcia i szczególnego, i szczególnie. Trzeba umieć poruszać się w nowej rzeczywistości.

Trochę statystyk. Z danych OECD wynika, że Polacy należą do czołówki najbardziej przepracowanych narodów. W pracy spędzamy ponad 1,9 tys. godzin rocznie. Jednocześnie co trzecia osoba aktywna zawodowo nie potrafi nazwać towarzyszących jej emocji. Tylko 6 proc. ocenia, że potrafi je regulować (dane Międzynarodowego Stowarzyszenia Inteligencji Emocjonalnej i polskiego Instytutu Rozwoju Emocji). Patrząc na aktualną sytuację, nie jest wesoło...

- Nie jest. Przeprowadzałem niedawno badania pedagogiczne dotyczące kompetencji społecznych Polaków, w tym właśnie empatii. Jest to umiejętność rozpoznawania emocji i adekwatnego reagowania na nie, co pozwala nam budować relacje. Plasuje się ona tuż obok umiejętności samoświadomości umożliwiającej rozumienie własnych emocji i zachowań, a także autoregulacji, czyli ich zmiany.

Okazało się, że część respondentów uważa, iż empatia jest wrodzona (a przecież można się jej nauczyć), a także, że część uczestników badania nie jest świadoma, czym empatia w ogóle jest.

Potwierdzam zatem swoimi badaniami wspomniane dane: niestety poziom inteligencji emocjonalnej pozostaje w społeczeństwie niski - i winić za to należy edukację szkolną, która powinna uczyć młodych ludzi inteligencji emocjonalnej. A tego nie robi.

Porozmawiajmy o tych emocjach zawodowych. Na pierwszy ogień: pracownicy. Nadal jesteśmy pracownikami, partnerami, rodzicami, nadal mamy zainteresowania. Z tą różnicą, że dziś w wielu przypadkach to wszystko dzieje się pod jednym dachem. Niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie powiedział w ostatnim półroczu „mam dość”.

- Nikt pewnie nie rzuci, bo wszyscy mają dość... Nie odróżniam emocji zawodowych od innych, bo te zależą od mojej interpretacji rzeczywistości, a nie kontekstu życiowego. Jestem zirytowany działaniami rządzących, frustruje pozbawianie mnie podstawowych potrzeb, obawiam się dalszego ograniczania praw i wolności i smuci mnie globalistyczny kierunek rozwoju świata. Mniemam, że podobnie jak ja ma większość ludzi.

W samej pracy działam całkowicie w systemie zdigitalizowanym, nie ma zatem znaczenia, skąd pracuję i kolejne obostrzenia nie mają dla mnie większego zawodowego znaczenia. Lepsze niż w poprzednim roku wyniki to dla mnie efekt przemyślanych decyzji biznesowych i podjęcia odpowiednich kroków. Mimo to z całą pewnością określiłbym rok 2020 jako jeden z najgorszych wśród lat mojego życia pod kątem emocjonalnym - ze względu na pandemię.

Część respondentów uważa, iż empatia jest wrodzona (a przecież można się jej nauczyć), a część uczestników badania nie jest również świadoma, czym empatia w ogóle jest - wskazuje dr Mateusz Grzesiak. Fot. Kat Piwecka

Komentując opracowany przez Deloitte indeks niepokoju, sugeruje pan, że w zachowaniu równowagi pomóc może nam m.in. kończenie pracy o określonej godzinie. W czasach home office to trudne, ale nie niewykonalne. Tylko jak? Jak nauczyć się stawiać tę granicę, jak nauczyć się mówienia – "O.K., ale jutro, bo za pół godziny kończę pracę". Stres przed utratą pracy jest dziś przecież ogromny...

- Ogromny, ale nie wszędzie - zależy od branży i od człowieka. Niektóre sektory gospodarki przecież rosną, a zapotrzebowanie na pracowników w nich jest coraz większe.

A co do samej równowagi: trzeba nauczyć się resetować - wyjść z domu po skończeniu pracy, wsiąść na rower, iść na siłownię, zmienić odzież, zrobić coś innego gdzieś indziej, z kimś innym; wtedy faktycznie się odetniemy. W innym przypadku możemy ciągle mieć włączony komputer i non stop coś robić.

To wszystko, co nas otacza: szum medialny, od którego nie potrafimy się odciąć, połączenie praca-dom, obawy o finanse i zawodową przyszłość skutkować może spadkiem naszej efektywności. I tu – wrócę do umiejętności rozmawiania i nazywania emocji – chyba najszybszą i najlepszą drogą jest szczere porozmawianie z szefem. Jak? Skoro badania pokazują, że mamy z tym problem?

- To zależy od tego także, o czym mielibyśmy rozmawiać - inaczej o podwyżce, a inaczej relacyjnie albo zadaniowo...

Styl komunikacji powinien być dobrany każdorazowo do kontekstu i osoby, z jaką mamy do czynienia. Z całą pewnością otwarte mówienie o potrzebach, precyzyjne wyrażenia oczekiwań, konkretne formułowanie myśli, życzliwość i skupienie na rozwiązaniach są wartościowymi wskazówkami na każdą rozmowę, w tym z szefem.

Pandemia wymaga zmiany nawyków

Przejdźmy więc do liderów, szefów, menedżerów. Bo to oni dziś mają trudne zadanie. Musi być efekt, jest walka o firmę, a zespół rozproszony. Czyli jest stres, niepewność i sytuacja, o której nikt nie uczył. W tych głowach musi się dziś dużo dziać.

- To, czy jest trudno, jest kwestią sytuacji w branży oraz organizacji, a także kompetencji twardych i miękkich managera, ale na pewno mają inne zadanie.

Pandemia wymaga zmiany nawyków i innego podchodzenia do biznesu w aspekcie sprzedaży, zarządzania, przywództwa i psychologii. Ci menedżerowie, którzy się nauczą nowej rzeczywistości, "przeżyją" i osiągną sukces. Zmień się lub zgiń - jak mówi rynek o liderach.

Zarządzający zespołami bywają różni. Są tacy, którzy emocje trzymają na wodzy. Są też ekstrawertycy, dla których takie ograniczenie musi być mocno wypalające.

- Tak, szczególnie jeśli nie mają kontaktu z ludźmi. Ale te braki można uzupełniać w życiu osobistym, można też wpływać na styl pracy poprzez częstszą komunikację telefoniczną czy poprzez zooma. Wypalenie jest jednak ryzykiem, które trzeba uwzględnić.

W jakim stopniu kondycja psychiczna, mentalna pozycja w rodzinie ma wpływ na działania współczesnych menedżerów pracujących zdalnie?

- Uważam, że zasadnicze. Oto dzieci biegające po domu, partner, który przeżywa wzloty i upadki, sąsiedzi domagający się ciszy i wiele innych aspektów wpływają - jak nigdy dotąd - na psychikę menedżera.

Na moich studiach MBA przeznaczonych dla przedsiębiorców uczę, że sukces zawodowy zaczyna się w domu, bo to właśnie w rodzinie realizujemy nasze najważniejsze potrzeby bliskości, bezpieczeństwa emocjonalnego, autoekspresji. Dlatego tak ważna jest dbałość o siebie.

Ja od wielu lat raz w tygodniu wraz z moją żoną spotykam się z terapeutą właśnie po to, by dbać o higienę psychiczną. Mając czysty umysł i będąc obecnym, mam dostęp do swoich najbardziej kreatywnych stanów - i mogę tworzyć wartość.

A jak zarządzać, jak rozmawiać, jak chwalić i dyscyplinować w czasach online? „Przeszkadzajek” jest dużo, pole do przekazów podprogowych mocno ograniczone. Przez telefon nie dostrzeżemy przecież ogólnej postawy - w wideokonferencji widzimy kogoś 5-10 minut (każdy może udać, że wszystko jest O.K.).

- Przez telefon słyszymy zmiany w głosie, po intonacji rozpoznajemy stan emocjonalny, słyszymy czyjś poziom motywacji i kalibrujemy emocje. Przez zooma jest jeszcze prościej, bo możemy z twarzy wyczytać czyjeś reakcje i na ich podstawie prowadzić rozmowę.

Zasady się zatem nie zmieniają, musimy jedynie być lepsi w czytaniu reakcji niewerbalnych. Znowu kłaniają się kompetencje społeczne, czyli umiejętności miękkie z obszarów zarządzania, marketingu, samorealizacji i duchowości.

Model zarządzania zdalnego w tym obecnym kontekście, kiedy skupienie jest rozproszone, jest na dłuższą metę do utrzymania?

- Nie tylko do utrzymania - on przede wszystkim zostanie na zawsze. Nie wrócimy do wielkich biur, bo zmienią się nawyki, bo nauczymy się "zdalności", gdyż łatwiej jest załatwiać sprawy online. To teraźniejsza przyszłość.

Uniwersalny przepis na lidera

Przepis na lidera „ludzkiego”, ale „wymagającego i skutecznego” będzie uniwersalny?

- Będzie, bo łączy w sobie przebadane cechy osobowości wraz konkretnymi modelami przywództwa. Połączenie empatii, relacyjności z precyzyjną komunikacją i charyzmą, dodanie do tego elastyczności behawioralnej i poznawczej oraz odwagi, zachowywanie balansu między nastawianiem na człowieka i zadanie, łączenie cech uniwersalnie męskich i kobiecych, a także odporność na stres i nastawienie na rozwój są filarami skutecznego leadershipu.

Temat jest mi szczególnie bliski, bo wykładam na Akademii WSB Psychologię Przywództwa i staram się na bieżąco badać ten obszar.

Tak na koniec... Pandemia pokazała, kto gra w pierwszej lidze, a kto zdecydowanie niżej. Najlepszy polski menedżer wg Mateusza Grzesiaka to?

- Bartosz Skwarczek, prezes G2A.COM (a prywatnie mój przyjaciel i mentor biznesowy) - za błyskawiczną adaptację do zmieniających się okoliczności, zarówno biznesu, jak i zarządzania oraz skupieniu na bezpieczeństwie pracowników. A także za szczere i konsekwentne wspieranie graczy i geeków oraz lokalnych inicjatyw charytatywnych rozsianych po świecie.