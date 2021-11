Maszyny ich nie zastąpią, mimo, że od lat się o tym mówi

Mimo, że od lat mówi się o automatyzacji branży ochroniarskiej, pandemia pokazała, że fizyczna obecność pracowników ochrony w obiektach jest niezbędna.

- Wraz z wybuchem pandemii zdecydowana większość naszej branży stanęła przed koniecznością redukcji posterunków czy po prostu zmniejszenia w tym czasie swojej aktywności - mówi o pandemicznych realiach na rynku ochrony Beniamin Krasicki, prezes Polskiego Holdingu Ochrony. Według niego, ostatnie miesiące to był sprawdzian dla tysięcy firm świadczących usługi ochrony w Polsce.

Pandemia przeorientowała bowiem nieco rynek, tworząc nowe specjalizacje, powstały firmy, które np. specjalizują się w ochronie przed skutkami pandemii, a sami pracownicy zajmują się już nie tylko ochroną budynków czy ludzi, ale także weryfikacją zagrożeń epidemicznych lub kontrolą dostępu do chronionego obszaru bądź obiektu pod kątem występowania zakażeń.

Mówiąc o wnioskach, jakie firmy ochroniarskie wyciągnęły z tego trudnego czasu, Beniamin Krasicki, w pierwszej kolejności wskazuje na człowieka. Bo warto przypomnieć, że jeszcze niedawno wskazywano, iż ochroniarzy w dużej mierze zastąpią nowoczesne rozwiązania technologiczne, przez co liczba miejsc pracy zmniejszy się. Eksperci są zadnia, że tak się nie stanie, a technologia będzie wspierała człowieka w jego codziennej pracy.

- W ochronie najważniejszy pozostaje człowiek. Jego działalność, wspierana rozwiązaniami technologicznymi, daje niesamowite efekty i stanowi główną wartość, której oczekuje przytłaczająca większość klientów - przyznaje Beniamin Krasicki.

W podobnym tonie wypowiada się Jarosław Czarnowski, prezes MBJ Grupa.

- Pandemia pokazała, że fizyczna obecność pracowników ochrony w obiektach jest często niezbędna. Ograniczanie stanowisk ochrony, jakie miało miejsce przez ostatnie lata doprowadziło do sytuacji, iż w wielu obiektach, choćby z powodów wymogów pożarowych nie ma możliwości dalszych redukcji personelu ochrony - wyjaśnia.

Jak dodaje, dodatkowo w wielu przypadkach podczas lockdown-ów często pracownicy ochrony i recepcji zastępują pracowników najemców budynków i odbierają korespondencję, tym samym ograniczają konieczność ich przebywania w biurze.

Zauważa też, że taki wariant sprawdzał się od początku pandemii i czasami z uwagi na dodatkowe obowiązki firmy decydowały się na zwiększane obsady na niektórych posterunkach ochrony.

Nowe obowiązki, nowe wymagania

Wracając do zmian, jakie przechodzi teraz branża, warto zaznaczyć, że ochroniarze powinni liczyć się z tym, że w czasie, kiedy kluczowa jest ochrona przed niewidzialnym wrogiem, wiedza z zakresu bezpieczeństwa może nie wystarczyć do odnalezienia się w miejscu pracy. Tym bardziej, ze firmy zaczęły uzupełniać swoją ofertę o ochronę epidemiczną.

Jest to szereg czynności opracowanych w taki sposób, by zminimalizować ryzyko zakażenia się i rozprzestrzeniania COVID-19. Składają się na nie m.in. procedury kontroli przesiewowej (wykrywanie objawów m.in. za pomocą specjalistycznego sprzętu termicznego), procedury postępowania z osobami u których zauważono znamiona zarażenia (ścieżka komunikacji o zagrożeniu, gradacja informacji do ogółu, mechanizmy izolacji osób zagrażających ogółowi, łagodzenie emocji związanych z sytuacjami stresującymi), procedury obsługi urządzeń, procedury ewakuacyjne w przypadku

stwierdzenia zagrożenia o znacznym rozmiarze zagrażającym całemu obiektowi.

- Dla pracowników ochrony oznacza to nowy zakres obowiązków związany z procedurami kontroli przesiewowej czy postępowania z osobami, wobec których ujawniono symptomy zarażenia covid-19. To też stała edukacja osób znajdujących się na terenie obiektu o obowiązkach wynikających z przeciwwirusowych działań, szkolenia w zakresie obsługi nowoczesnych urządzeń do wykrywania zagrożeń epidemicznych jak i zabezpieczenia osób przed takimi zagrożeniami (termometry, bramki kontaminacyjne, kamery termowizyjne, folie ochronne i podobne) - wskazuje na zmiany w obowiązkach zawodowych pracowników ochrony Michał Skorecki, zasiadający w zarządzie Polskiego Holdingu Ochrony prezes firmy Esox, która oferuje ochronę epidemiczną.