Mastercard Index of Women Entrepreneurs. Duży awans Polski w ważnym rankingu

Mocny awans Polski w rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs. W tegorocznej edycji zestawienia opisującego kraje oferujące dobre warunki do prowadzenia biznesu przez kobiety, nasz kraj zajął 5. miejsce. W poprzedniej edycji uplasował się dopiero na 16. pozycji. To skok o 11. miejsc.

Autor:KDS

• 26 lis 2020 12:00





W ramach tegorocznej, czwartej już edycji badania Mastercard Index of Women Enterpreneurs (MIWE), najlepiej wypadły kraje europejskie. (Fot. Pixabay)

W rankingu Mastercard Index of Women Entrepreneurs Polska znalazła się w pierwszej piątce krajów, które oferują kobietom dobre warunki do prowadzenia biznesu. To spory awans.

Pod względem udziału kobiet w rynku pracy, w tym odsetka przedsiębiorczyń i menedżerek Polska zajmuje 4. pozycję na świecie z wynikiem 29.9 proc.

Badanie Mastercard również wskazało, że epidemia COVID-19 w większym stopniu dotknęła kobiety i prowadzone przez nie firmy niż biznesy zarządzane przez mężczyzn.

W ramach tegorocznej, czwartej już edycji badania Mastercard Index of Women Enterpreneurs (MIWE), najlepiej wypadły kraje europejskie. Spośród 18 państw Starego Kontynentu uwzględnionych w tegorocznym badaniu, aż 6 znalazło się w pierwszej dziesiątce. Liderem klasyfikacji generalnej, czyli państwem, w którym otoczenie biznesowe, uwarunkowania kulturowe i działania instytucjonalne wspólnie tworzą najlepsze warunki do rozwoju i pracy przedsiębiorczym kobietom, okazał się Izrael.

Wysoko w tegorocznym rankingu uplasowała się Polska, która zajęła 5. miejsce, przesuwając się z pozycji 16. (awans o 11 pozycji). Tym samym stała się ona, obok Szwecji (awans z pozycji 25. na 8.), jednym z dwóch krajów, które odnotowały największy postęp w 2020 r. Wpływ na tę zmianę miało kilka zmiennych, wśród nich poprawa instytucjonalnego wsparcia dla segmentu MŚP, lepsze postrzeganie i wykorzystywanie okazji biznesowych oraz coraz lepszy, kulturowy odbiór przedsiębiorców, w tym również kobiet.

Lista krajów oferujących najlepsze warunki do prowadzenia własnej działalności przez kobiety (wskaźnik Mastercard Index of Women Entrepreneurs):

1. Izrael - 74,7

2. USA - 74

3. Szwajcaria - 71,5

4. Nowa Zelandia - 70,1

5. Polska - 68,9

6. Wielka Brytania - 68,7

7. Kanada - 68,6

8. Szwecja - 68,3

9. Australia - 67,5

10. Hiszpania - 67,13

Autorzy badania wskazują, że awans Polski jest świetnym przykładem tego, że zastosowania mechanizmów wsparcia uwzględniających płeć może szybko przynieść widoczne rezultaty. Dobre wskaźniki w zestawieniu wynikają m.in. z instytucjonalnego wsparcia udzielanego małym i średnim przedsiębiorstwom, które w porównaniu do 2019 r. wzrosło o 50 proc. oraz związanej z tym poprawy wskaźnika kulturowego postrzegania przedsiębiorczości (wzrost o 13,2 pkt. proc. w porównaniu z 2019 r.).

Grafika: MIWE

Wzrost pozycji Polski odnotowano również w rankingu częściowym, podsumowującym jedną ze składowych MIWE - udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych. Polska zajęła w tym zestawieniu 4. miejsce, awansując z 8. pozycji w roku ubiegłym. W pierwszej trójce tego zestawienia znalazła się Kolumbia, Filipiny oraz Rosja. Badanie dowiodło również, że kobiety w Polsce, Rosji i Szwecji stanowią aż 40 proc. wszystkich pracowników na menadżerskich stanowiskach. Także odsetek firm prowadzonych przez kobiety w stosunku do wszystkich prowadzonych biznesów jest w naszym kraju wysoki. Polska znalazła się, z wynikiem 29,9 proc., obok Portugalii (31,2 proc.), Hiszpanii (30,9 proc.) i Wielkiej Brytanii (28,4 proc.), wśród czterech krajów osiągających dobry wskaźnik ponad 28 proc.. Kobiety a pandemia W raporcie MIWE 2020 przedstawiono również wstępną analizę wpływu pandemii COVID-19 na życie kobiet prowadzących własną działalność. Badania pokazały, że w skali globalnej, zarządzane przez kobiety przedsiębiorstwa zostały nieporównywalnie mocniej dotknięte konsekwencjami pandemii, niż firmy, na czele których stoją mężczyźni. Aż 87 proc. firm prowadzonych przez kobiety odczuło negatywne skutki kryzysu, a wpływ na to miały czynniki takie jak nadreprezentacja kobiet w sektorach, w które kryzys spowodowany epidemią uderzył najmocniej - 64 proc. firm zarządzanych przez kobiety vs 52 proc. firm prowadzonych przez mężczyzn odczuło konsekwencje kryzysu i złej sytuacji gospodarczej. Grafika: MIWE Swoje zrobiła też konieczność sprostania nowym, dodatkowym obowiązkom domowym - 1/3 przedsiębiorczyń przyznała, że wzrost natężenia obowiązków związanych z opieką nad dziećmi i prowadzeniem domu ograniczył ich możliwości skoncentrowania się na rozwoju firmy i generowaniu zysków. Kolejny czynnik, jaki negatywnie odbił się na biznesach zarządzanych przez kobiety to wykluczenie finansowe, które wyjątkowe widoczne jest w państwach, takich jak Nigeria, Uganda, Ghana, Tunezja, Malawi i Angola, w których tylko 20-30 proc. kobiet prowadzi rachunek bankowy, umożliwiający skorzystanie z rządowych programów pomocy finansowej. Brak umiejętności umożliwiających prowadzenie biznesu online - nawet w krajach rozwiniętych, jak USA, 43 proc. kobiet jest mniej chętnych niż ich męscy konkurenci do rozwijania biznesu online. - Panie należą do grup szczególnie dotkniętych przez epidemię koronawirusa – szczególnie warto zwrócić uwagę na pracujące matki. Pandemia jeszcze mocniej ujawniła napięcia, przed którymi stają matki wobec oczekiwań społecznych. Według naszych badań aż 54 proc. z nich na przełomie kwietnia i maja raportowało trudności z łączeniem wychowywania dzieci i pracy. Dlatego tak ważne jest, by pracodawcy w tym trudnym czasie oferowali matkom np. wsparcie psychologiczne, z którego mogą skorzystać. Ważną rolę odgrywa także większa elastyczność przy wyznaczaniu grafiku pracy przez pracodawców oraz większa otwartość przełożonych na branie dni wolnych i urlopów - mówi Konstancja Zyzik, talent acquisition & capabilities development manager w Grupie Pracuj. Podobne wnioski płyną z raportu "State of Small Business", który przygotował Facebook wraz z Bankiem Światowym i OECD. Dokument poświęcony został wyzwaniom, z jakimi małe i średnie przedsiębiorstwa mierzą się w czasie pandemii. Okazało się, że koronawirus bardziej dotknął firmy, których właścicielkami są kobiety. I tak: 13 proc. polskich przedsiębiorstw zakończyło lub zawiesiło działalność, a spośród tych, które wciąż funkcjonują, 63 proc. odnotowało mniejsze obroty niż przed rokiem. Kryzys bardziej dotknął podmioty kierowane przez kobiety - 15 proc. firm prowadzonych przez panie było zamkniętych w momencie realizacji badania (w porównaniu do 12 proc. spośród tych kierowanych przez mężczyzn). O raporcie MIWE: w ramach tegorocznej, czwartej już edycji badania omówiono wkład przedsiębiorczyń z całego świata w życie społeczne i gospodarcze. Przeanalizowano również czynniki, które ułatwiają rozwój zawodowy kobiet oraz te, które go hamują. Ostateczna wartość indeksu jest średnią ważoną trzech elementów. Pierwszy z nich to udział kobiet w rynku pracy, w tym ich odsetek na stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych, czy też aktywność zawodowa kobiet. Drugą składową stanowi dostęp kobiet do zasobów wiedzy i środków finansowych. Trzecim elementem są przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – ogólnie, w tym przez kobiety. Dzięki zastosowaniu unikatowej metodologii i wykorzystaniu publicznych danych udostępnionych przez wiarygodne podmioty, m.in. Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Międzynarodową Organizację Pracy, w ramach raportu MIWE 2020 opracowano globalny ranking przedstawiający sytuację kobiet w 58 krajach reprezentujących 80 proc. siły roboczej kobiet.