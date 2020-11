Marketingowiec lubi swoją pracę, ale...

Jak wynika z badania przeprowadzone przez agencję Wavemaker, osoby pracujące w marketingu oceniają swoją pracę jako ciekawą, jednak często kłóci się ona z ich wewnętrznymi przekonaniami.

km

km • 5 lis 2020 19:44





Osoby pracujące w marketingu oceniają swoją pracę jako ciekawą (fot. Pixabay)

REKLAMA

Ponad 90 proc. marketingowców ocenia swoja pracę jako ciekawą, ponad 80 proc. uważa, że przekłada się ona na wyniki finansowe firmy, dla ponad 70 proc. jest to praca przyjemna. Takie są wyniki badania przeprowadzonego przez agencję Wavmeker.

Są niestety też mniej pozytywne wyniki badań, co zdaniem ich autorów świadczyć może o kryzysie wiary w marketing.

– Jeśli poczucie sensu, poczucie pozytywnego wpływu oraz zgodę z przekonaniami potraktować jako składowe wiary w to, co się robi, mamy podstawy, by mówić o kryzysie wiary w marketing wśród marketingowców – uważa Maciej Kawka, szef strategii w Wavemaker i autor omawianego badania.

Blisko 30 proc. pracowników twierdzi, że często ich praca kłóci się z ich sumieniem lub przekonaniami (średnia dla innych branż wynosi 14 proc.).

Niespełna co piąty pracownik marketingu ma z kolei poczucie, że jego praca ma pozytywny wpływ na życie innych ludzi (średnia dla innych branż – 43 proc.).

Badanie Wavemaker

Jak podkreśla Maciej Kawka, na taki stan rzeczy wpływa kilka czynników.

– Mówi się dziś wiele choćby o sposobie pozyskiwania i wykorzystania danych w marketingu, cyfrowym poprawianiu zdjęć kobiet, straszeniu konsumentów w reklamach. To wszystko powoduje, że pracownicy branży, a w szczególności - jak pokazało badanie – zatrudnieni w agencjach kreatywnych, nabierają wątpliwości co do sensu swoich poczynań zawodowych - podkreśla Kawka.

Czy na taki stan rzecz jest lekarstwo?

- Na omawiane bolączki nie ma jednego lekarstwa. Ale wydaje się, że na samopoczucie branży pozytywnie wpłynęłoby większe skupienie na ocenie efektów działań, motywowanie do udzielenia konstruktywnej oceny pracy – np. w przetargach czy ograniczenie branżowej nowomowy – mówi dodaje.

Wavemaker zapytało także pracowników branży marketingowej o wpływ pandemii na postrzeganie swojej pracy. Wypalenie zawodowe w skutek pandemii odczuwa ponad 30 proc.pracowników, wyniki jednak są zbieżne z odpowiedziami pracowników z innych branż. Widoczny jest jednak rozdźwięk pomiędzy sytuacją kobiet i mężczyzn. 43 proc. spośród zatrudnionych w marketingu pań (względem 27 proc. mężczyzn) czuje się w związku z pandemią mocniej wypalone zawodowo. Tylko co dziesiąta kobieta (wobec 22 proc. mężczyzn) odczuwa obecnie większą satysfakcję z pracy niż przed wybuchem pandemii.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.