Mamy w Polsce problem z lobbingiem. Ani biznes, ani politycy nie są tu bez grzechu

W 2015 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że lobbing jest przekleństwem życia publicznego w Polsce. Nie wszyscy jednak postrzegają go w ten sposób i wbrew powszechnie stosowanej retoryce nie definiują go pejoratywnie.

Poseł KO Paweł Poncyljusz zwrócił uwagę, że kiedy był początkującym posłem i dopiero zaczynał interesować się branżą energetyczną, przychodziło do niego wielu przedstawicieli branży, lobbystów, którzy próbowali przekonywać go do swoich racji. Przyznał, że dzięki temu zyskał szeroką wiedzę na temat tego segmentu gospodarki.

Paweł Poncyljusz: pierwszy krok w kierunku znajomości energetyki zrobiłem właśnie dzięki lobbystom

- To nie były jeszcze czasy odnawialnych źródeł energii, które były wtedy traktowane jak fanaberia dla bogatych - zauważył. - Pierwszy krok w kierunku znajomości energetyki zrobiłem właśnie dzięki lobbystom, którzy w dość prosty sposób pokazali mi za i przeciw, zrobili analizę z punktu widzenia ich interesów. To był dobry przykład dialogu między politykiem i biznesem. Jeśli jest on transparentny, to służy wszystkim - stwierdził parlamentarzysta.

- Jeśli dialog między politykiem i przedstawicielem biznesu jest transparentny, to służy wszystkim - uważa Paweł Poncyliusz

Dodał, że w czasie przerwy od pracy w Sejmie, która w jego przypadku trwała 8 lat, stanął po drugiej stronie i dotarło do niego, że nierzadko to biznes nie potrafi się komunikować z politykami, bo mówi zbyt trudnym i specjalistycznym językiem.

Zachęcić do aktywności i zgłębienia tematu w pełni zrozumiały sposób

- Lobbysta powinien być taką osobą, która potrafi skomunikować polityka z branżą, przekazać wiedzę takimi słowami, żeby dla polityka niebędącego ekspertem było to zrozumiałe i zachęciło go do aktywności - podkreślił poseł KO. - Kluczowa jest prosta komunikacja i jasno opisane reguły, gdzie jest realna korzyść dla danej branży czy firmy.

Zaznaczył, że w amerykańskim systemie organizacje pracodawców i związków zawodowych są kwalifikowane jako lobbyści, tak samo jak firmy.

- A u nas święte krowy to związkowcy czy organizacje pracodawców, przepędza się natomiast innych przebrzydłych lobbystów. A przecież takie organizacje mogą także skutecznie reprezentować interesy jakiejś konkretnej branży, np. kosmetycznej - wskazał.

Podsumował, że administracja boi się tego, iż za ileś lat ktoś wyciągnie temat jakichś spotkań z przedstawicielami biznesu i „ulepi z tego jakiś spisek”.

Lobbysta w znaczeniu pejoratywnym. Jacek Cieplak: kojarzy się z tzw. załatwiactwem

Wiceprezes Pracodawców RP Jacek Cieplak powiedział, że w Polsce lobbysta to określenie pejoratywne, kojarzące się z tzw. załatwiactwem.

- W Europie kojarzy się natomiast przede wszystkim z rzecznictwem interesu danego biznesu - zaznaczył.

Wiceprezes zarządu Pracodawców RP Jacek Cieplak zauważył, że w Polsce jest to określenie pejoratywne, kojarzące się z tzw. załatwiactwem

Wyjaśnił, że oprócz tego, iż pełni funkcję wiceprezesa Pracodawców RP, to na poziomie Unii Europejskiej jest prezesem jednej z trzech reprezentatywnych dla biznesu organizacji - SGI Europe.

- To nie jest tak, że w Polsce czy Unii Europejskiej są jakieś święte krowy. To są reprezentanci interesów określonych grup zawodowych i społecznych, w tym przypadku grup pracodawców. Wyważenie interesu ogółu też jest bardzo istotne - stwierdził.

Wina po stronie polityków? Trudno ich przekonać, żeby zaufali biznesowi

Zdaniem Jacka Cieplaka problem sytuacji z lobbingiem w Polsce bierze się od klasy politycznej.

- To klasa polityczna jest niedoedukowana co do zasady. To politycy mają problem ze spotykaniem się z lobbystami czy przedstawicielami biznesu. Lobbing w Polsce ma kłopot z dotarciem do polityków. Trudno jest przekonać polityków, że biznesowi można zaufać. Największy problem leży więc w mentalności i zaufaniu - podkreślił wiceszef Pracodawców RP.

Dodał, że ważne też jest, przez jaki pryzmat dana partia postrzega swój elektorat.

- Jeśli ma w swoim programie biznes, to będzie się z jego przedstawicielami spotykać. W UE to prostsze, czystsze i bardziej przejrzyste. U nas to trudniejsze, ponieważ nie zawsze rządzący widzą swój elektorat w grupie biznesowej - wskazał.

James Stevens: musimy zaufać politykom, że są w stanie wysłuchać tych różnych zdań i opinii

Partner zarządzający Rud Pedersen Public Affairs Brussels James Stevens podkreślił, że 21 lat życia poświęcił na bycie lobbystą, promując demokratyczną debatę.

- Jestem niezwykle dumny z tego, że nim jestem i mogę przyczyniać się do tej demokratycznej debaty. W demokracji chodzi o różne sprzeczne interesy, różne punkty widzenia. Musimy zaufać politykom, że są w stanie wysłuchać tych różnych zdań i opinii, a potem wypracować własne stanowisko na temat tego, co będzie najlepsze dla ich kraju i ludzi, którzy na nich głosowali – skomentował.

- W demokracji chodzi o różne sprzeczne interesy, różne punkty widzenia - zauważył James Stevens

Zwrócił uwagę, że zawsze interesuje go, czy ma w zespole byłych polityków, parlamentarzystów. Często myślą oni, że to zapewni im dostęp do instytucji unijnych.

- Jeśli uważają, że mogą sobie kupić ten dostęp, to jesteśmy dla nich złą instytucją czy też firmą. Instytucje w Brukseli chcą po prostu usłyszeć zdanie wszystkich interesariuszy, po to aby tworzyć dobre polityki i ustawodawstwo. Zadaniem lobbysty jest zrozumienie całości procesów politycznych - procesów, polityk, ludzi - ale przede wszystkim chodzi o to, żeby być dobrym komunikatorem i przekładać to na taki język, żeby nie wprawiały nas w zdumienie jakieś zawiłości np. systemu ogrzewania - zaznaczył.

Bartłomiej Rajchert: każdy obywatel jest lobbystą, a największymi są politycy

Jak widzi kwestię dostępu do polityków w Polsce i pejoratywne postrzeganiu lobbingu Bartłomiej Rajchert – ceo i founder GDS Grupy Doradztwa Strategicznego?

- Można powiedzieć, że każdy obywatel jest lobbystą i to jest coś dobrego. Zabieganie o to, żeby rzeczywistość społeczna, publiczna stawała się lepsza dzięki regulacjom i sposobowi działania administracji to jest prawo i obowiązek obywatelski – zauważył.

- Można powiedzieć, że każdy obywatel jest lobbystą i to jest coś dobrego - stwierdził Bartłomiej Rajchert

Zdaniem Rajcherta największymi lobbystami są politycy i oni tym lobbingiem się non stop zajmują.

- Rzeczywistość polityczna ostatnich 7-8 lat została podsumowana w dość konkretny sposób na finiszu kampanii wyborczej w 2015 r. Na evencie kończącym kampanię prezes Kaczyński powiedział wprost, że lobbing, w tym ten nielegalny, są przekleństwem życia publicznego. To naprawdę waży, zwłaszcza jeśli będziemy z różnych stron przekonywać, że lobbing nie jest czymś złym. Takie myślenie ogniskuje się w pierwszej części mojej wypowiedzi, czyli że wszyscy jesteśmy lobbystami albo największymi lobbystami są politycy - stwierdził.

Im większą kulturą pracy odznaczają się politycy, tym większa szansa, że poprawią prawo

Według niego politycy chcą dla siebie zarezerwować temat lobbingu, czyli kształtowania rzeczywistości i nieszczególnie są otwarci na dyskusję.

- Oczywiście to nie dotyczy wszystkich. Im większe mają kompetencje związane z kulturą pracy, tym większa szansa, że słuchają, starają się zrozumieć i wyciągnąć wnioski oraz poprawiają prawo. Jak to wygląda, widać cały czas. Dobrym przykładem jest okres pandemii, gdzie pewne rzeczy trzeba było robić bardzo szybko, ale nie aż tak szybko, jak się to odbywało. Niestety, pomijano niektóre słuszne argumenty i nie wyciągano wniosków, tylko po raz piąty, dziesiąty, piętnasty poprawiano regulacje, a one sprawiały obywatelom i biznesowi poważne problemy - wskazał Bartłomiej Rajchert.

Prezes Instytutu Jagiellońskiego Marcin Roszkowski podkreślił, że oprócz tego, iż prowadzi think tank (niezależny komitet doradczy, z założenia o charakterze organizacji non-profit, zajmujący się badaniami i analizami dotyczącymi spraw publicznych), który wyspecjalizował się w energetyce, jest też współwłaścicielem i wydawcą „Biznes Alertu”, oraz przedsiębiorcą. Ale mimo to nie ma do czynienia z lobbingiem w takim zakresie i znaczeniu jak jego przedmówcy.

Marcin Roszkowski: niektóre think tanki są finansowane z zagranicy i to jest problem

Prezes IJ stwierdził, że w energetyce firm lobbingowych jest kilka, bo to nie jest duży rynek, ale jest tam za to wysoka specjalizacja.

- Mamy 18 współpracowników i myślę, że jeden z najlepszych ośrodków analitycznych jeśli chodzi o elektroenergetykę. Pewne rzeczy po prostu przewidujemy. Nasze raporty były cytowane przez posłów na mównicy sejmowej – podkreślił.

Marcin Roszkowski stwierdził, że w energetyce firm lobbingowych jest kilka, bo to nie jest duży rynek, ale jest tam za to wysoka specjalizacja

W taki sam sposób jak typowi lobbyści działają według niego stowarzyszenia branżowe, związki pracodawców i związki zawodowe. Z kolei państwowe spółki na ogół nie zatrudniają lobbystów, chociaż przynajmniej niektóre z nich piszą ustawy, co jest sytuacją nietypową.

- Był pomysł Solidarnej Polski, który uważam za dobry, żeby finansowanie takich organizacji jak nasza, czyli stowarzyszeń, think tanków itp., było jawne. Są bowiem think tanki, które są finansowane z zagranicy i to jest problem. Jest np. konferencja amerykańskiej ambasador z polskim premierem, że trzeba udrożnić Odrę, a po 2 tygodniach mam 3 organizacje, które mówią „a może byśmy to skrytykowali”. Nagle mamy całą siatkę organizacji, stowarzyszeń, think tanków, które wpływają na proces i zmianę świadomości społecznej. I to jest problem – powiedział Marcin Roszkowski.

