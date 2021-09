Mamy najlepszych spawaczy, kucharzy i florystów. Polacy z medalami EuroSkills 2021

Z trzema medalami międzynarodowych zawodów EuroSkills 2021 powrócili polscy reprezentanci. Brązowe medale zdobyli: Michał Formela (spawalnictwo), Bartosz Wicherek (gotowanie) oraz Piotr Glazik (florystyka).

Polacy zdobyli trzy brązowe medale, m.in. w kategorii spawalnictwo (fot. PxHere)

EuroSkills to międzynarodowe zawody, których tegoroczna edycja odbyła się w dniach 22 – 26 września w austriackiej miejscowości Graz. Ich głównym celem jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodych specjalistów w sześciu obszarach zawodowych: technologia informacji i komunikacji; produkcja i inżynieria; technologia budownictwa; transport i logistyka; usługi społeczne i osobiste; sztuka i moda.

W tym roku w zawodach udział wzięło 19 państw. W trakcie 3 dni zawodów, prawie 400 młodych profesjonalistów zmierzyło się w 48 kategoriach. Polacy stanęli naprzeciw rywalom w 16 dyscyplinach. Na imprezę składały się konkurencje związane z konkretnymi zawodami i praktycznymi umiejętnościami, takimi jak gotowanie, projektowanie graficzne czy meblarstwo.

Brązowe medale dla Polski zdobyli:

- Michał Formela, spawalnictwo

- Bartosz Wicherek, gotowanie

- Piotr Glazik, florystyka

Polską drużynę wspierają prywatne firmy. Startujących w kategoriach spawalnictwo, instalacje elektryczne, frezowanie CNC, układanie podłóg, technologia pojazdów ciężkich i stolarstwo wsparła w tym roku firma Würth Polska. Firma przekazała im m.in. narzędzia ręczne, odzież i obuwie ochronne oraz przydatne akcesoria.

- EuroSkills to wyjątkowa okazja, by młodzi fachowcy pokazali swoje umiejętności. Wiemy, jak ważne są odpowiednie narzędzia do rozwoju pasji i umiejętności, dlatego zależy nam na wspieraniu młodych osób i takich inicjatyw. Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyniku. Polscy reprezentanci udowodnili, że znają się na swoim fachu i są świetnie wyszkoleni – podkreśla Robert Karolak, dyrektor marketingu Würth Polska.

