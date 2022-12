Mamy kryzys przywództwa w firmach. Ważne są wyniki, ale też sposób ich osiągnięcia

Jaki jest skuteczny lider? To menedżer, który ma naturalne cechy takie jak zdolność do refleksji i adaptacji, pozytywne nastawienie czy ciekawość.

Drugim obszarem istotnym dla skutecznego przywództwa są zachowania i działania liderów będące łatwe do wypracowania, takie, które gwarantują sprostanie wymogom dynamicznie zmieniającej się sytuacji rynkowej - cechy związane z efektywnością, talentem, ale także wizją.

Z raportu „Leading with Impact. Znaczące Przywództwo” przygotowanego przez ManpowerGroup Talent Solutions wynika, że 84 proc. firm przewiduje, iż w przyszłości będzie musiało się zmierzyć z wyzwaniami związanymi z przygotowaniem pracowników do nowej roli - liderów.

Skuteczne przywództwo wyzwaniem dla firm

– Budowanie skutecznego przywództwa jest nadal wyzwaniem dla organizacji. Oczekiwania pracowników nieustannie ewoluują, mają na to wpływ między innymi kwestie geopolityczne, gospodarcze oraz wiążąca się z nimi niepewność. Świat wciąż się zmienia, a presja na liderach w organizacjach jest nieustannie wysoka. Pytanie zatem, na ile menedżerowie są przygotowani do tego, by stawiać czoła tym wszystkim wyzwaniom i dostosowywać swoje aktywności do potrzeb firmy – mówi Agnieszka Krzemień, ekspertka ds. rozwoju i zarządzania karierą w ManpowerGroup Talent Solutions.

To, w jaki sposób liderzy osiągają dane wyniki, staje się równie ważne, jak ich rezultaty.

– Efektywni liderzy to tacy, którzy wywierają pozytywny wpływ na zespół, tworzą kulturę i dostarczają wyniki, dzięki którym organizacje mogą sprawnie działać. Ważne jest, aby firmy zidentyfikowały kluczowe elementy przywództwa, pozwalające odnieść długofalowy sukces i budować przewagę konkurencyjną w obliczu zmian. Niemniej jednak zanim zaczniemy definiować to, jacy menedżerowie wyższego szczebla powinni być i w jaki sposób działać, warto zidentyfikować kryteria, po jakich poznamy dobrych menedżerów. Mówimy, że skuteczność liderów powinna być określana przez 5 wskaźników, jakimi są cel, wizja i kierunek, bezpieczna, inkluzywna i wspierająca kultura organizacyjna, rozwój pracowników oraz ich karier, większe zaangażowanie, czy trwałe rezultaty biznesowe – dodaje Agnieszka Krzemień.