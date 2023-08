Mamy aż 4 miliony osób, które nie pracują, choć mogłyby

- osoby niewykazujące chęci do zatrudnienia mimo posiadania zdolności do podjęcia pracy,

Z wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności za pierwszy kwartał 2023 r. wynika, że w Polsce biernych zawodowo w wieku 15-89 lat było 12 363 tys. osób (spadek o 1,2 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2022 roku, oraz spadek o 0,5 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału).

Ponad połowę wśród osób biernych zawodowo stanowiły kobiety. W analizowanej grupie odsetek ten wyniósł 61,2 proc. (7 564 tys.). Zmniejszyła się liczba biernych zawodowo mężczyzn (o 58 tys., o 1,2 proc.).

W pierwszych trzech miesiącach 2023 r., w kategorii osób biernych zawodowo w wieku 15-74 lata (10 081 tys. osób), ponad połowę stanowili emeryci (51,9 proc.), a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (21,8 proc.).

W przypadku osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (3 875 tys.) najczęstszymi przyczynami bierności były: nauka i podnoszenie kwalifikacji – 29,9 proc., choroba, niepełnosprawność – 22,9 proc. oraz obowiązki rodzinne – 18,8 proc. Emeryturę jako powód bierności na rynku pracy wskazało 9 proc. osób, a osoby zniechęcone bezskutecznością poszukiwania pracy stanowiły 1,1 proc. tej grupy.

Z danych opublikowanych przez OECD za pierwszy kwartał tego roku (nie są dostępne dane dla wszystkich członków za drugi kwartał) wynika, że odsetek biernych zawodowo, w kategorii wiekowej 15-64 lata w Polsce wyniósł 25,7 proc. Dla porównania w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wyniósł 25,5 proc., dla OECD 26,4 proc., a dla Unii Europejskiej 25,1 proc.

Wskaźnik bierności zawodowej, 1Q 2023 r., OECD

Choroba, studia, rodzicielstwo - powodów nieaktywności zawodowej jest kilka

Ekonomista Sławomir Kalinowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w rozmowie z PulsHR.pl podkreśla, że powodów nieaktywności zawodowej jest kilka.

W przypadku co czwartej osoby jest to niepełnosprawność lub choroby.

- W tym przypadku powstaje pytanie, czy nie można byłoby część z tej grupy osób w chociażby minimalnym zakresie zaktywizować. Bardzo często te osoby chcą pracować, ale brakuje instrumentów pozwalających na ich powrót. Zdaję sobie sprawę, że nie dotyczy to wszystkich, jednak dla wielu osób wykonywanie nawet najprostszych zadań działałoby korzystnie, inkluzyjnie. Niestety taka aktywizacja bardzo często wymaga współdziałania wielu elementów - możliwości transportu, opieki czy nadzoru w zakładzie pracy, dodatkowego wsparcia itd. - wyjaśnia.

Jak dodaje, niemal co trzecia osoba uczy się w szkole w trybie stacjonarnym, co piąta nie pracuje w wyniku wykonywania obowiązków rodzinnych związanych z prowadzeniem domu, co dziesiąta jest na emeryturze, a około co siódma nie pracuje z innych przyczyn.

- Głównie w stosunku do tych trzech ostatnich grup mam poczucie marnotrawienia zasobów. Pomijając tych, co z różnych przyczyn nie mogą być aktywni na rynku pracy, część ze wskazanych osób mogłaby wykonywać obowiązki zawodowe w innych formach (elastycznych, na krótszy czas, z domu itd.). Wystarczyłoby stworzyć odpowiednie warunki dla tych osób - podkreśla Kalinowski.

Łukasz Komuda, ekspert rynku pracy Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych i współautor podcastu "Ekonomia i cała reszta", również zwraca uwagę na elastyczne formy zatrudnienia.

- Zdecydowana większość Polaków przechodzi na emeryturę w pierwszym nadarzającym się momencie i przerywa wówczas życie zawodowe. Niepopularność zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy sprawia nie tylko, że kobietom przejmującym obowiązki domowo-opiekuńcze trudno wracać do aktywności zawodowej, ale tak samo dotyczy to silversów, którzy często chcieliby kontynuować pracę, ale przy mniejszej jej intensywności, np. na pół lub ćwierć etatu - wyjaśnia.

Zwraca także uwagę na sytuację młodych osób. O ile w przypadku NEETsów (młodzi niepracujący i nieuczący się) Polska nie wyróżnia się na tle innych państw (w 2022 roku w grupie 15-34 lata w UE było ich 12,8 proc., w Polsce 11,7 proc.), tak alarmująca może być separacja nauki i pracy.

- W UE pośród osób w wieku 15-34 lata pracę i naukę lub zdobywanie zawodu w 2022 roku łączyło 15,3 proc., a w Polsce tylko 9,1 proc.. Najpierw szkoła i studia, a dopiero potem praca – tak to u nas wygląda zazwyczaj, odwrotnie niż np. w Holandii, gdzie dominuje model nakładania się tych dwóch etapów w życiu - dodaje Komuda.

Powodów nieaktywności zawodowej jest kilka (fot. Marjan Blan/Unsplash)

- Brak zmian w systemie zabezpieczenia emerytalnego i utrzymanie wieku przechodzenia na emeryturę na dotychczasowym poziomie będzie potęgowało to zjawisko. Nawet osoby osiągające wiek emerytalny nie są zainteresowane dalszym zatrudnieniem. Ponadto sytuacja demograficzna jest najgorsza w historii, w tym roku odnotowano największy spadek liczby urodzeń - mówi ekspert ds. prawa pracy Pracodawców RP Katarzyna Siemienkiewicz.

Wsparcie kobiet chcących wrócić na rynek pracy powinno być priorytetem

Stworzenie dobrych warunków pracy pomogłoby zaktywizować przede wszystkim kobiety, które od lat stanowią trzon osób nieaktywnych zawodowo. Na tle innych państw, jest to bowiem wskaźnik, który Polska powinna poprawić.

- Mamy zauważalnie niższą aktywność kobiet, które dezaktywizują się czasem z własnej woli, a czasem za sprawą braku dostępnych na każdą kieszeń żłobków, przedszkoli oraz usług opiekuńczych przyzwoitej jakości dla osób dorosłych (obłożnie chorych, dotkniętych niepełnosprawnością). Sprzyja temu fakt, że kobiety zarabiają od mężczyzn mniej nawet o 20 proc. - gdy weźmiemy pod uwagę wiek, staż pracy, wykształcenie, obowiązki itd. Jeśli więc ktoś ma zająć się domem lub poważnie chorym członkiem rodziny – statystycznie w 9 przypadkach na 10 będzie to kobieta - mówi Łukasz Komuda.

Wsparcie powinno odbywać się na kilku poziomach.

- Po pierwsze dla osób (czy przede wszystkim kobiet) chcących wrócić na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Tworzyć początkowo możliwość pracy na część etatu, w innych formach niż standardowe. Do tego konieczne jest tworzenie infrastruktury przedszkolnej i pozwalającej na opiekę nad dzieckiem, również w pobliżu zakładów pracy. To samo dotyczy osób zajmujących się rodzicami i bliskimi z niepełnosprawnością. Warto tworzyć warunki, by te osoby mogły pracować chociażby na część etatu, tworząc jednocześnie miejsca, gdzie mogłyby zostawić na pewien czas bliskich bez poczucia pozostawienia bez odpowiedniej opieki. Myślę tu o opiece wytchnieniowej - zauważa Sławomir Kalinowski.

Problemem nie są transfery społeczne, wyzwaniem jest umiejętne zbudowanie systemu pomocy

Sławomir Kalinowski podkreśla, że transfery społeczne z jednej strony pozwalają zaspokajać potrzeby na minimalnym poziomie, z drugiej jednak mogą osłabiać chęć powrotu na rynek pracy.

- Nietrudno sobie wyobrazić, że mając do wyboru pracę za minimalną kwotę albo ekwiwalentnie zasiłki, część osób wybierze drugi sposób, tym częściej, gdy praca jest oddalona od miejsca zamieszkania albo wiąże się z dodatkowymi niedogodnościami (dojazdem, trudy pracy itp.). Warto zastanowić się, czy niektóre formy transferów społecznych nie uzależniają od pomocy - zauważa.

Jakie widzi rozwiązanie? - W takim wypadku szukałbym rozwiązań, tak by pomoc nie stała się sposobem na życie. Nie mam jednak poczucia, że uzależnienie od pomocy, albo dziedziczenie postaw jest powszechne. Warto jednak w taki sposób programować system pomocowy, by był przystankiem w drodze do aktywności, a nie sposobem na życie.

Zdaniem Łukasza Komudy transfery mają niewielki wpływ na aktywność zawodową, ale nie można ich zupełnie ignorować. Okoliczności, w których aktywność jest hamowana, mogą być jego zdaniem trzy.

W pierwszym przypadku mogą być to kiepskie wynagrodzenia, jakie oferuje rynek pracy.

- To dlatego w pierwszym okresie wypłacania 500+ na pierwsze dziecko z kryterium dochodowym doszło do dezaktywizacji 200 tys. kobiet. Zarabiały tak mało, że większy sens miało pozostanie w domu i skorzystanie z dodatkowych 500 zł. Ten problem jednak w Polsce znika ze względu na to, że większość świadczeń jest rewaloryzowanych rzadko lub wzrost ich wartości przebiega wolniej niż wzrost płac, a szczególnie płacy minimalnej - mówi.

Po drugie zasiłki mogą powstrzymywać przed podjęciem pracy, jeśli niestosowany jest mechanizm „złotówka za złotówkę”.

- Po trzecie w końcu transfery mogą hamować przed powrotem na rynek pracy wtedy, gdy oferta, jaką otrzymuje osoba niepracująca, nie jest pewna. A prawie nigdy nie jest – nie wiadomo, czy miejsce pracy nie będzie pełne przemocy i mobbingu, czy uda się dogadać z koleżankami i kolegami oraz – przede wszystkim – z szefem. Przede wszystkim jednak nie ma pewności, czy taką pracę uda się utrzymać, bo pracownik może się przecież nie spodobać pracodawcy, a nawet gdy jest inaczej – czasem koniunktura sprawi, że ten ostatni musi zmniejszyć zatrudnienie - dodaje.

Rynek sam wymusi zmiany wskaźników aktywności zawodowej

Co nas może czekać w przyszłości? Jak zauważa Łukasz Komuda, głównym motorem poprawy wskaźników aktywności zawodowej będzie nasza demografia.

- Co roku będziemy tracili ponad 200 tys. osób w wieku produkcyjnym. Pracodawcy będą musieli znaleźć sposób, jak sięgać po do tej pory ignorowane rezerwy rąk do pracy (nie tylko kobiety i seniorzy, ale np. osoby z niepełnosprawnościami) - mówi.

Katarzyna Siemienkiewicz zwraca uwagę na cudzoziemców.

- Sytuację na ten moment może poprawić ułatwienie dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy, a w dalszej perspektywie m.in. stworzenie rozwiązań systemowych dotyczących zabezpieczenia emerytalnego czy wypracowanie rozwiązań ułatwiających łączenie życia zawodowego i prywatnego, których koszty nie będą w głównej mierze ponosili pracodawcy.

