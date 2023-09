Mały ZUS pójdzie mocno w górę. "To będzie historyczny wzrost"

Od stycznia 2024 roku podstawa składki wzrośnie do 1273 zł. To oznacza, że składki, bez składki zdrowotnej, za okres od stycznia do czerwca wyniosą 402,65 zł miesięcznie. To o 71,39 zł więcej niż w analogicznym okresie bieżącego roku.

Po drugiej podwyżce, od lipca 2024 roku, podstawa wymiaru ulgowych składek ZUS wzrośnie do 1290 zł. za okres od lipca do grudnia 2024 należność wyniesie 408,16 zł miesięcznie. W porównaniu do analogicznego okresu 2023 r. wzrost wyniesie 66,44 zł.

Eksperci inFaktu dodają, że do kwot należy doliczyć składkę zdrowotną, której wysokość jest uzależniona od wybranej formy opodatkowania.

Przypominamy - w przypadku osób rozliczających się na skali podatkowej składka zdrowotna wynosi 9 proc. dochodu. W przypadku osób rozliczających się metodą podatku liniowego - 4,9 proc. dochodu. Należy pamiętać, że składka nie może być niższa niż 9 proc. liczone od wynagrodzenia minimalnego.

Mały ZUS to niższe składki na ubezpieczenia społeczne dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej nie prowadzili innej pozarolniczej działalności oraz nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy (tzw. B2B). Z preferencyjnej wysokości składek ZUS można skorzystać przez 24 miesiące.

