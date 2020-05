Mały i średni biznes przygotowany na cyberataki

Firma Cisco opublikowała raport „Big Security in a Small Business World”, który prezentuje, w jaki sposób małe i średnie organizacje wykorzystują cyberbezpieczeństwo do rozwoju swojej działalności. Eksperci analizują i obalają najpopularniejsze mity, które krążą wokół kwestii bezpieczeństwa cybernetycznego małych i średnich przedsiębiorstw i tego jak firmy z tego sektora wykorzystują swoje zasoby w tym zakresie.

Odpowiedzi uczestników badania odpowiadających w firmach za kwestie IT potwierdzają, że to twierdzenie jest dalekie od prawdy, przytaczając trzy główne argumenty: poufność danych, edukacja oraz poparcie zarządu.

90 proc. osób podejmujących decyzje w kwestiach IT w małych i średnich przedsiębiorstwach przyznaje, że znają programy ochrony danych osobowych, które są realizowane w ich organizacjach. Co ciekawe, w przypadku dużych firm, ten odsetek jest wyższy jedynie o jeden procent.

To samo dotyczy kwestii świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa. Sektor MŚP nie pozostaje w tyle za dużymi firmami jeżeli myślimy o poziomie wiedzy dotyczącej cyberryzyk. Prowadzenie obowiązkowych, regularnych działań edukacyjnych na tym polu potwierdza 84 proc. respondentów badania Cisco. Takiej samej odpowiedzi udzieliło tylko 4 proc. więcej reprezentantów większych firm.

87 proc. kadry kierowniczej w małych i średnich przedsiębiorstwach zgadza się z faktem, że bezpieczeństwo ma wysoki priorytet w ich organizacji. Na tym polu pozostają oni jedynie odrobinę w tyle za dużymi organizacjami (90 proc.).

- Często słyszymy od naszych klientów - i sami się z tym zgadzamy - że kwestia bezpieczeństwa musi przenikać całe przedsiębiorstwa, aby firmy mogły mieć jakikolwiek realny wpływ na jego poziom, a wsparcie ze strony kadry kierowniczej ma dla tej kwestii kluczowe znaczenie. Jest to tak samo prawdziwe stwierdzenie dla małego i średniego przedsiębiorstwa, jak i dla większej organizacji. Warto zaznaczyć, że w większości przypadków, łatwiej jest to osiągnąć w mniejszym, bardziej zwinnym środowisku” – mówi Mateusz Pastewski, menedżer ds. sprzedaży rozwiązań cyberbezpieczeństwa w Cisco Polska.

Bazując na wynikach badania Cisco, można stwierdzić, że małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pochwalić się wysoką kulturą organizacyjną skupioną wokół bezpieczeństwa i prywatności danych. Ponad dwie trzecie respondentów ze wszystkich branży, którzy wzięli udział w badaniu stwierdziło, że kierownictwo w ich organizacjach nadało bezpieczeństwu wysoki priorytet.

(Fot. Shutterstock)

Mit: małe i średnie przedsiębiorstwa borykają się z innymi zagrożeniami niż większe firmy

Eksperci Cisco porównali rodzaje cyberataków, których doświadczały firmy z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa w ciągu ostatniego roku. Sprawdzili również jakie czasy przestojów spowodowanych atakami zanotowały przedsiębiorstwa.

W ubiegłym roku 24 proc. małych i średnich przedsiębiorstw musiało stawić czoła przestojom trwającym ponad osiem godzin z powodu najpoważniejszego naruszenia bezpieczeństwa, w stosunku do 31 proc. większych organizacji. Co ciekawe, aż 75 proc. firm z sektora MŚP doświadczyło przestojów krótszych niż 8 godzin (68 proc. w przypadku większych firm).

Zarówno przedstawiciele sektora MŚP, jak i ich koledzy z większych przedsiębiorstw zgodnie przyznali, że najwięcej szkody (przestoje dłuższe niż 24 godziny) powodują ataki oparte o ransomware. Co ciekawe, w przypadku mniejszych organizacji dość nisko uplasowały się ataki typu DDoS (miejsce 9 na liście 10 najbardziej destrukcyjnych typów ataków), ale zajmują one wysokie (3 na 10) miejsce w przypadku organizacji zatrudniających ponad 10 000 pracowników. Z drugiej strony, małe organizacje częściej niż duże padają ofiarą phishingu.

Cyberprzestępcy, którzy dystrybuują złośliwe oprogramowanie typu „wiper” mają szczególny cel, jakim jest zniszczenie danych lub zakłócenie pracy systemów. Zarówno dla małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych firm posiadających więcej niż 10 tys. pracowników, złośliwe oprogramowanie tego typu powodowało w ostatnim roku przestoje w pracy trwające od 17 do 24 godzin.

Jednym z głównych problemów, z którymi borykały się firmy sektora MŚP było wykradanie danych dostępowych, co tylko w ciągu ostatniego roku powodowało średnio 17-24 godzinne przestoje.

- W odróżnieniu od złośliwego oprogramowania, którego celem jest wykradzenie lub zaszyfrowanie danych oraz żądanie okupu za ponownie uzyskanie dostępu do nich (ransomware), za atakami typu wiper nie zawsze stoi motywacja finansowa. Czasami chodzi o sparaliżowanie bieżącej działalności firmy. Dla przedsiębiorstw jest to często najgorszy rodzaj ataku, ponieważ szanse na odzyskanie danych są znacznie mniejsze” – podsumowuje Mateusz Pastewski.

Mit: mniejsze firmy nie testują swoich planów cyberbezpieczeństwa

Mogłoby się wydawać, że mali i średni nie mają czasu i środków na testowanie swoich środowisk cyberbezpieczeństwa. Według danych z raportu Cisco, tylko jeden procent firm MŚP nigdy nie testuje swoich planów bezpieczeństwa cyfrowego, a 4 proc. przyznaje, że robi to rzadko. 12 proc. firm realizuje takie działania regularnie co dwa lata, natomiast ponad jedna trzecia (36 proc.) wykonuje testy roczne. Największy odsetek, bo aż 45 proc. firm potwierdza cykliczne testy co 6 miesięcy.

Raport pokazuje również, że im więcej dostawców, z których rozwiązań korzystali ankietowani w małych i średnich firmach, tym dłużej trwały przestoje spowodowane naruszeniami bezpieczeństwa. Czas ten wahał się od średnio czterech godzin w przypadku jednego dostawcy do średnio ponad 17 godzin w przypadku ponad 50 dostawców. Dane te istotnie pokazują, że trend konsolidacji dostawców technologii cyberbezpieczeństwa ma znaczenie i przekłada się na utrzymanie jego wysokiego poziomu.

*W badaniu Cisco wzięło udział 500 przedstawicieli małych i średnich firm z całego świata.