Mało chętnych do pracy? Tutaj firmy mogą zgłosić się po pomoc

Nie nazwałbym braków kadrowych problemem, a wyzwaniem, przed jakim stoją polscy przedsiębiorcy. My mamy narzędzia, by pomóc im je pokonać - mówi wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Łukasz Gałczyński.

Rekordowo niskie bezrobocie w Polsce, jakie obserwujemy od miesięcy, oraz problemy z dostępem do pracowników ze Wschodu wywołane wojną w Ukrainie dają się we znaki przedsiębiorcom.

Firmy, które wskazały w badaniu na tę trudność, zostały zapytane o to, w jaki sposób chcą wypełnić lukę w swoich zespołach. Najwięcej z nich planuje zainwestowanie w rozwój zatrudnionych już osób (70 proc.), a także zatrudnienie nowych talentów na stałe (48 proc.). Organizacje chcą również nawiązywać współpracę tymczasową (40 proc.) oraz zwiększyć inwestycje w rozwój nowych technologii (38 proc.).

- Nie nazwałbym braków kadrowych problemem, a wyzwaniem, przed jakim stoją polscy przedsiębiorcy - w rozmowie z PulsHR.pl ocenił Łukasz Gałczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu. - Widzimy pewną rozbieżność między tym, że nadal w pewnych regionach mamy stosunkowo niewysokie bezrobocie, a jednocześnie bardzo często brakuje wykwalifikowanych osób do pracy w kontekście odpowiednio dostosowanych, sprofilowanych kwalifikacji. Często są to ludzie z bardzo dobrym wykształceniem, ale niedostosowanym do tego, czego akurat lokalny rynek poszukuje - dodaje.

ARP, czyli miejsce, w którym firmy otrzymają pomoc w znalezieniu czy doszkoleniu pracowników

Jak dodaje, Agencja Rozwoju Przemysłu ma narzędzia, które pomagają w rozwoju przedsiębiorcom.

- Mamy specjalne programy przygotowywane na różnych poziomach. Od konferencji doradztwa zawodowego, przez doktoraty wdrożeniowe aż po praktyczne zastosowanie w ramach programu kadry dla przemysłu, gdzie staramy się wspólnie z partnerami koordynować przygotowanie pracowników do nowych wyzwań. Natomiast bez wątpienia braki kadrowe to wyzwanie systemowe, które wymaga szerokiego współdziałania. Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie dla całej polskiej gospodarki, abyśmy wzorem niemieckim skutecznie zarządzili tym wyzwaniem. Dziś jeszcze sobie z nim radzimy, ale z pewnością to wyzwanie będzie się pogłębiać - podsumowuje Łukasz Gałczyński.

Rozmowa została przeprowadzona podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Więcej relacji z wydarzenia znajdziecie TUTAJ

