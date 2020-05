Malinowski: Powinniśmy zarządzać ryzykiem epidemicznym w sposób zdecentralizowany

Jak zauważa Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców RP, decyzje dotyczące odmrażania gospodarki powinny opierać się na analizie ryzyka epidemicznego. Jego zdaniem opinia publiczna powinna poznać kryteria, które są brane pod uwagę podczas podejmowania decyzji, które branże i jakim tempie są odmrażane. Pomogłoby to firmom oszacować ryzyka, gdyby w przyszłości były podobne obostrzenia – a możemy się tego spodziewać.

- Jeżeli „zawalimy” odmrażanie, to inne kraje o sprawnych administracjach i systemie ochrony zdrowia przejmą nasze rynki zbytu – zaznacza Malinowski.

- Musimy patrzeć w przyszłość - na to, co administracja zrobi jesienią, jeśli pandemia nasili się. Wszyscy zdają sobie sprawę, że nie możemy na ślepo ponownie zamknąć wszystkiego. Powinniśmy przygotować na to firmy. Powinniśmy zarządzać ryzykiem epidemicznym w sposób zdecentralizowany, a tego niestety nam brakuje. Jest czas, żeby włączyć jednostki samorządu terytorialnego, Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego oraz firmy - podkreśla Andrzej Malinowski.

Prezydent Pracodawców RP zwraca uwagę także to, jak wygląda współpraca na poziomie politycznym. Jako pozytywny przykład wymienia Danię, gdzie decyzje o odmrażaniu gospodarki podjęły wspólnie wszystkie partie polityczne po trwającej kilka godzin dyskusji.

- Nie chce być złośliwy, ale w polskich warunkach możemy tylko o tym pomarzyć. U nas nawet nazwiska ekspertów doradzających rządowi są niejawne. W Wielkiej Brytanii również współpraca odbywa się na linii rząd - główna partia opozycyjna - komentuje Malinowski.

- To, co się wydarzyło to nie tylko problem rządu, ale nas wszystkich Pokazując te problemy pokazuję przepaść, jaka dzieli nas od rozwiniętych demokracji. U nas niestety najważniejszy jest problem wyborów (oczywiście jest to bardzo ważne), trwa głęboki konflikt polityczny i nie ma tej współpracy między rządem a opozycją – dodaje.

