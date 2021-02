Makro Polska po raz czwarty z tytułem Top Employer Polska

Makro Polska, po raz czwarty z rzędu otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employer Polska, przyznawany przez Instytut Top Employer.

km

km • 5 lut 2021 12:54





Makro Polska, po raz czwarty z rzędu otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employer Polska (fot. Shutterstock)

REKLAMA

Przyznawany od 25 lat certyfikat Top Employer, w Polsce został wręczony po raz dwunasty. Trafia on w ręce tych pracodawców, których wyróżniają wysokie standardy działań w zakresie prowadzonej polityki personalnej, a szczególnie w obszarze tworzenia angażującego środowiska pracy dla swoich pracowników.

W tym roku wyróżniono ponad 1600 firm i organizacji ze 120 krajów. Po raz czwarty z rzędu nagroda trafiła w ręce Makro Polska.

– W imieniu całego zespołu Makro Polska dziękuję Instytutowi Top Employer za uhonorowanie naszych wieloletnich działań w zakresie polityki personalnej. To jedno z najważniejszych wyróżnień otrzymanych przez naszą firmę, a szczególnie cieszy fakt, iż Instytut Top Employer przyznał je nam już po raz czwarty – mówi Katarzyna Kosel, członek zarządu i dyrektor Pionu Personalnego w Makro.

– Jest to także dowód, że działania prowadzone przez nas na rzecz zapewniania pracownikom optymalnych warunków pracy, rozwoju zawodowego i społecznego plasują nas w gronie czołówki światowych pracodawców i możemy być dumni, że w ten sposób budujemy wartość naszego kapitału społecznego. To motywuje nas do ciągłego doskonalenia wdrażanych praktyk i polityk HR, by środowisko pracy w naszej firmie dostarczało pracownikom jeszcze więcej satysfakcji - dodaje.

Makro Polska, po raz czwarty z rzędu otrzymała prestiżowy certyfikat Top Employer Polska (fot. mat.pras.)

Jednym ze sztandarowych projektów realizowanych w firmie na rzecz rozwoju zespołów jest konsekwentne inwestowanie w rozwój pracowników poprzez realizację programów szkoleniowych, takich jak Akademia Aktywnej Sprzedaży, Akademia Sił Sprzedaży czy też inspirowanie pracowników i klientów poprzez tematyczne warsztaty kulinarne.

– Warto podkreślić, że mimo pandemii nie przerwaliśmy działań rozwojowych. Przeprowadziliśmy blisko 200 szkoleń w wersji online, szkoląc w ten sposób blisko 2000 osób. Nowy, odświeżony w tym roku, program onboardingowy pt. "Makro Kosmos" funkcjonuje także w wersji hybrydowej, zapewniając bezpieczne i efektywne wejście do organizacji naszym nowym pracownikom – dodaje Katarzyna Kosel.

Instytut Top Employer to globalny autorytet w zakresie identyfikowania i promowania najwyższych standardów w obszarze warunków pracy. Co roku wyróżnia najlepszych pracodawców, ale też oferuje dostęp do wiedzy i najlepszych praktyk HR, dzięki czemu firmy z różnych części świata i sektorów gospodarki mogą korzystać z doświadczenia innych organizacji. Ważność certyfikatu Top Employer of the Year wynosi rok, co sprawia, że jego odnowienie wymaga ciągłej pracy i rozwoju. Ocenę firm zapewnia ankieta składająca się z 20 obszarów tematycznych i obejmuje m.in. strategię rozwoju zasobów ludzkich, środowisko pracy, zarządzanie talentami, ale także dbałość o dobrą kondycję pracowników czy równość traktowania oraz integrację społeczną.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.