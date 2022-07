Magia benefitów nie zadziała. Menedżerowie nie mogą udawać, że ten temat nie istnieje

Kadra menedżerska wskutek globalnych perturbacji ma w ostatnich latach znacznie więcej zadań.

- Rzeczywiste kompetencje menedżerów weryfikują dzisiaj nie dyplomy, którymi mogą się pochwalić, a realne wyzwania, z którymi się mierzą. Gdy koniunktura sprzyja i nie ma większych problemów na rynku, zarządzanie jest łatwiejsze, można się bardziej opierać na schematach, standardach. Obecnie mamy jednak poligon, żeby nie powiedzieć „pole minowe”, turbulentne czasy, w których umiejętności podlegają faktycznemu sprawdzeniu - mówi Lucjan Śledź, ekspert zarządzania strategicznego i finansowego z Gdańskiej Fundacji Kształcenie Menedżerów.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Podejmowanie decyzji, zarządzanie firmą, zespołami w warunkach dużej i dynamicznej zmienności rynku wymaga nie tylko fachowej wiedzy i doświadczenia, ale też szeregu kompetencji miękkich. Trzeba umieć pozyskiwać i weryfikować informacje, sprawnie oceniać sytuację nie tylko przez pryzmat firmy, ale całego ekosystemu biznesowego i funkcjonujących w nim zależności, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie.

Jeszcze większego niż dotychczas znaczenia nabiera efektywność zarządzania zespołem, komunikacji, motywowania, zarządzania zmianą czy rozwiązywania konfliktów.

Czytaj też: Oto jak skutecznie poprosić o podwyżkę. Żaden szef nie odmówi

- Nie bez powodu w naszych programach MBA kompetencje miękkie stanowią więcej niż 50 proc. zajęć. Zespół będzie tak silny i efektywny, jak silny i efektywny będzie jego lider. A trzeba przy tym pamiętać, że pracownicy mają dzisiaj znacznie więcej trosk, obaw i oczekiwań, co menedżerom znacznie podnosi poprzeczkę – dodaje Lucjan Śledź.

Presja płacowa - aktualne wyzwanie

Rosnące koszty życia i dobra sytuacja na rynku pracownika - choć tu trzeba mieć na uwadze, że w różnych sektorach wygląda to różnie, a widmo osłabienia gospodarczego jest realne - rodzą naturalne oczekiwania dotyczące wzrostu wynagrodzeń. To jedno z większych wyzwań, przed którymi stają obecnie menedżerowie.

Silny popyt na osoby wykształcone, o wysokich kwalifikacjach, inżynierów, programistów i jednocześnie trudna ich zastępowalność tworzą warunki sprzyjające podnoszeniu płac.

Z drugiej strony mamy pracowników niewykwalifikowanych, których wprawdzie na rynku jest coraz mniej, ale też łatwiej ich zastąpić, również częściowo automatyzując procesy - sytuacja tej grupy w kontekście oczekiwań płacowych jest trudniejsza.

- Presja płacowa jest coraz silniejsza. Co może zrobić zarząd? Przede wszystkim trzeba o tym rozmawiać, a nie udawać, że nie ma tematu. Przedstawić sytuację firmy na tle rynku, wyjaśnić, czy i jak może odpowiedzieć na oczekiwania płacowe pracowników oraz dlaczego właśnie tak. Ważne są argumenty i transparentne przedstawienie perspektywy. Dużą rolę mają tutaj do odegrania menedżerowie HR, którzy powinni wywierać presję na zarząd i tworzyć pomost dialogu z pracownikami, bo magia benefitów nie działa w obliczu rosnących gwałtownie kosztów życia - komentuje Lucjan Śledź.

Presja płacowa jest coraz silniejsza (Fot. Shutterstock)

O szczerości mówi także dr Izabela Różańska-Bińczyk z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Łódzkiego.

- Przedstawiamy bardzo uczciwie, jaka jest sytuacja finansowa firmy. Jeśli jest zła, to powiedzmy konkretnie, że jeśli tylko skończy się ten słabszy okres, wrócimy do tematu. Powiedzmy, że doceniamy osiągnięcia. Mówimy konkretnie, nie ogólnikowo. Mówimy w imieniu własnym, nie ogółu - wyjaśnia dr Izabela Różańska-Bińczyk.

Różańska-Bińczyk dodaje, że szef nie powinien mówić "zarząd zadecydował, prezes zamroził". Rozmawiając z pracownikiem, powinno mówić się w swoim imieniu, szczególnie jeśli o podwyżkę prosi osoba, która realizuje postawione przed nią zadania.

Nadchodzi ciężka zima

Możliwa jest sytuacja, w której utrzymującej się na wysokim poziomie inflacji nie będzie odpowiadać wzrost produktywności. W dłuższej perspektywie, w warunkach rynkowych nie będzie więc możliwe podnoszenie wynagrodzeń. Konsumenci coraz większą część dochodów będą przeznaczać na rzeczy podstawowe, co w konsekwencji, globalnie przełoży się na niższy popyt, a później podaż.

- Nie wiemy, jak będzie się rozwijać sytuacja, jak zmieniać się będzie globalny popyt. Mamy do czynienia z kumulacją wielu czynników makro- i mikroekonomicznych wynikających z pandemii, wojny, także polityki krajowej, które z pełną siłą dadzą o sobie znać jesienią i zimą. Nie ma obecnie równowagi na rynku. Widmo osłabienia gospodarczego jest realne, co z perspektywy menedżerów będzie rodzić kolejne wyzwania - mówi Lucjan Śledź.

Menedżerowie powinni uczciwie przedstawić, jaka jest sytuacja finansowa firmy (Fit. Shutterstock)

Cykliczne podwyżki

Jedną z firm, która w praktyce stosuje mechanizm corocznej podwyżki waloryzacyjnej, jest Team Up Recruitment.

- Mamy trzy procesy, dzięki którym nasi pracownicy uzyskują podwyżki. Jednym z nich jest coroczna podwyżka waloryzacyjna, która obejmuje wszystkich pracowników i podnosi wynagrodzenie podstawowe o określony procent - opowiada Mateusz Smoczyński, współzałożyciel firmy rekrutacyjnej z Łodzi.

Wyjaśnia też, że wysokość podwyżki jest indywidualnie rekomendowana przez bezpośredniego przełożonego z dostępnej skali procentowej i zależy od kilku czynników. Na część z nich pracownik ma bezpośredni wpływ (np. realizacja planów rozwoju umiejętności), a na inne nie (np. inflacja czy sytuacja finansowa firmy).

Pytany o to, czy waloryzacja płacy w firmie wynosi tyle, ile inflacja, przyznaje, że do tej pory nawet minimalny zakres z dostępnej skali przewyższał poziomy inflacji. Wysokość podwyżki inflacyjnej jest bowiem ustalana indywidualnie, a firma traktuje ją jako obowiązkową.

A co, kiedy zdarzy się gorszy rok? Pieniędzy na podwyżki zabraknie?

- Do podwyżek podchodzimy jak do cyklicznej inwestycji w pracowników. W sytuacji, gdyby zabrakło nam środków na tę inwestycję, musielibyśmy zawiesić lub odroczyć nasze plany. Jesteśmy transparentni wobec całego zespołu. Nasi pracownicy co kwartał dostają informacje o naszym bilansie finansowym, dzięki czemu wierzę, że zrozumieliby, z czego wynika chwilowa trudność i zaangażowaliby się w plan poprawienia sytuacji finansowej firmy. Wszyscy w firmie wiemy, że gramy do jednej bramki - przekonuje Mateusz Smoczyński.