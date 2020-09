Magda Dybska-Tabor z Danone: 70 proc. naszych pracowników chce kontynuować pracę z domu

Od października chcemy rozpocząć pracę w systemie hybrydowym, czyli 3 dni pracy z domu oraz 2 dni pracy z biura. Wierzymy, że takie rozwiązanie z jednej strony zapewni nam wszystkim odpowiedni czas na realizację zdań wymagających spokoju i koncentracji, z drugiej strony otworzy możliwość spotykania się z zespołem lub grupą projektową tam, gdzie taka forma interakcji będzie potrzebna i najbardziej efektywna - mówi Magda Dybska-Tabor, dyrektor HR dla grupy spółek Danone w Europie Środkowej, krajach bałtyckich i nordyckich.

Autor:Justyna Koc

• 7 wrz 2020 6:00





Magda Dybska-Tabor, dyrektor HR dla grupy spółek Danone w Europie Środkowej, krajach bałtyckich i nordyckich (Fot. mat. pras.)

Od 25 maja warszawskie biura spółek Danone zostały przygotowane na ponowne przyjęcie chętnych na to pracowników - nadal jednak zdecydowana większość opowiedziała się za kontynuacją pracy zdalnej.

Na pracę w systemie rotacyjnym, czyli co dwa tygodnie, zdecydowało się ok 10 proc. pracowników.

Dotychczas każdy pracownik miał możliwość jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu. Teraz firma chce zezwolić na 3 dni home office.

Jak w tej chwili wygląda praca w fabrykach spółek grupy Danone? Czy macie przygotowany plan B, który będzie można ewentualnie wdrożyć w przypadku, gdy któryś z pracowników produkcyjnych będzie zarażony koronawirusem?

- W samych fabrykach spółek Danone pracuje obecnie ponad 2 tys. osób. Bezpieczeństwo i zdrowie wszystkich naszych pracowników oraz higiena produkcji są naszym absolutnym priorytetem, dlatego od zawsze surowo przestrzegamy rygorystycznych norm higienicznych we wszystkich naszych zakładach produkcyjnych.

Jeszcze przed pojawieniem się pierwszego przypadku infekcji w Polsce podjęliśmy szereg dodatkowych działań prewencyjnych oraz wzmocniliśmy dodatkowo procedury higieniczne. Nasi pracownicy nadal podlegają zakazowi podróżowania, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów choroby, nie są dopuszczani do pracy. Wzmocniliśmy również ograniczenia i regulacje dotyczące kontaktu z osobami spoza firmy oraz wejścia osób z zewnątrz na teren zakładów. Dbamy również o to, by nasi pracownicy byli na bieżąco informowani o zasadach postępowania.

Co ważne, gwarantujemy wszystkim stały dostęp do informacji nie tylko o zasadach bezpieczeństwa w firmie, ale również o samym wirusie, sposobie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia czy aktualnie obowiązujących przepisach w Polsce. Mamy specjalne procedury bezpieczeństwa na wypadek infekcji u któregoś z pracowników. Ponadto nieustannie obserwujemy dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiologiczną, żeby na bieżąco dostosowywać nasze działania tak, by zagwarantować sprawne działanie naszego łańcucha dostaw.

Co z pozostałymi pracownikami? Czy wrócili już do biur?

- Od samego początku epidemii umożliwiliśmy pracę zdalną wszystkim osobom, którym zakres pracy na to pozwalał. Od marca do czerwca do biura przychodziły dosłownie pojedyncze osoby, które nie miały odpowiednich warunków do pracy w domu.

Z kolei od 25 maja warszawskie biura spółek Danone zostały przygotowane na ponowne przyjęcie chętnych na to pracowników. Na pracę w systemie rotacyjnym, czyli co dwa tygodnie, zdecydowało się ok 10 proc. pracowników. Myśląc o powrocie do biura, mieliśmy na uwadze przede wszystkim poczucie stabilności naszych pracowników, dlatego przeprowadziliśmy wewnętrzne badanie, w którym zapytaliśmy ich o obawy i oczekiwania związane z powrotem. Musieliśmy mieć pewność, że żadne istotne zmiany nie zostaną wprowadzone bez uprzedniej konsultacji z tymi, których najbardziej one dotyczą. Na co warto zwrócić uwagę, przygotowując biuro na powrót pracowników? Jakie zmiany zdecydowaliście się wprowadzić? - Warto podkreślić, że nasze biura nigdy nie były zamknięte – przy zachowaniu odpowiednich zasad sanitarnych, pracownicy mogli przychodzić do pracy nieprzerwanie. Po analizie sytuacji epidemiologicznej w kraju i po przeprowadzeniu wewnętrznej ankiety wśród naszych pracowników zdecydowaliśmy się na stopniowy powrót do pracy w biurze. Jak wspomniałam, od 25 maja nasze warszawskie biura były gotowe na ponowne przyjęcie większej liczby pracowników. Nadal jednak zdecydowana większość z nas opowiedziała się za kontynuacją pracy zdalnej. Stopniowe otwieranie biura było bardzo ważną lekcją dla spółek Danone. Pozwoliło nam nie tylko ograniczyć liczbę osób przebywających we wspólnej przestrzeni w tym samym czasie, zmniejszając tym samym ewentualne ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, ale i powoli oswoiło pracowników z nowymi zasadami bezpieczeństwa wprowadzonymi w miejscu pracy. Sztabom kryzysowym w spółkach Danone natomiast pozwoliło przetestować i skorygować wszystkie zasady. A jest ich wiele. Pracownicy są zobowiązani do mierzenia swojej temperatury przed przyjściem do pracy, noszenia maseczek i regularnej dezynfekcji rąk. Obowiązuje także rejestracja obecności w biurze, która pozwoli na poinformowanie odpowiednich osób przy ewentualnym podejrzeniu zachorowania. Nowe zasady bezpieczeństwa wymagają od wszystkich zaangażowania i dyscypliny, ale do wykształcenia niepraktykowanych wcześniej nawyków potrzebny jest czas i nieustanne przypominanie, bo przecież każdemu zdarza się zapomnieć. Dlatego postawiliśmy na odpowiednią informację i komunikację. Jeszcze zanim warszawskie biura otworzyły się dla chętnych, w firmowym intranecie umieszczono wszystkie zasady bezpieczeństwa. Zorganizowano także spotkania online, podczas których opowiadano o wszystkich zasadach i odpowiadano na wszelkie pytania. W biurach pojawiły się również specjalne oznaczenia, które nie tylko pomagają zapamiętać wszystkie nowe zasady bezpieczeństwa, ale i zachęcają np. do częstszego mycia rąk czy wzajemnego zwracania uwagi, gdy widzimy, że ktoś zapomina stosować się do reguł bezpieczeństwa. Wracając do pracy zdalnej, czy ta forma pracy sprawdziła się w Danone? Jak ocenia pani jej efektywność? - Widzimy dużą efektywność pracy zdalnej, ale nie oznacza to, że nasi pracownicy nie mierzą się z żadnymi wyzwaniami związanymi z wpływem pandemii na ich codzienne życie i pracę. W naszej wewnętrznej ankiecie 40 proc. pracowników wskazało, że odczuwa ogólny niepokój, dla 38 proc. izolacja społeczna jest niełatwym doświadczeniem, a 35 proc. ma trudności w utrzymaniu regularnego harmonogramu dnia. Jednocześnie wyniki ankiety jednoznacznie pokazują, że nasi pracownicy oczekują kontynuacji pracy z domu – uważa tak aż 70 proc. z nich. Z kolei 64 proc. ankietowanych oczekuje elastycznego harmonogramu pracy w celu przystosowania się do nowej, nadal niecodziennej sytuacji. Myślę, że taki trend będzie obowiązywał na rynku. W Danone też? - Warto podkreślić, że pracownikom spółek Danone kultura pracy zdalnej była znana od dawna. W zależności od zakresu zadań każdy pracownik miał możliwość jednego dnia pracy zdalnej w tygodniu. Natomiast od października chcemy rozpocząć pracę w systemie hybrydowym, czyli 3 dni pracy z domu oraz 2 dni pracy z biura. Wierzymy, że takie rozwiązanie z jednej strony zapewni nam wszystkim odpowiedni czas na realizację zdań wymagających spokoju i koncentracji, z drugiej strony otworzy możliwość spotykania się z zespołem lub grupą projektową tam, gdzie taka forma interakcji będzie potrzebna i najbardziej efektywna. Nasze zarządy ponadto szczególnie rekomendują pracę zdalną osobom z grupy podwyższonego ryzyka oraz wszystkim tym, którzy z różnych powodów powinni jeszcze zostać w domu. Czujemy się przygotowani na powrót, ale wiem, że to wymaga od nas wszystkich dużego zaangażowania i wykształcenia w sobie nowych nawyków i umiejętności. Niektóre branże wstrzymały rekrutacje, w innych procesy nadal trwają. Jak wygląda sytuacja w Danone – czy szukacie nowych pracowników? - Nie wstrzymaliśmy naszych procesów rekrutacyjnych podczas pandemii. Dzięki intensywnej pracy oraz pomysłowości zespołów HR, nasze procesy rekrutacyjne sprawnie przeorganizowaliśmy tak, by odbywały się całkowicie w trybie zdalnym. Pracownicy, którzy dołączyli do nas w trakcie epidemii, przechodzili onboarding również zdalnie. Po pandemii rekrutacja online nadal będzie popularna? - Pandemia nauczyła nas, że wiele zadań można przenieść całkowicie do sieci, utrzymując poziom efektywności i jakości – obaliła wiele mitów i na pewno niektóre rozwiązania zostaną z nami już na zawsze. Rekrutacja online i praca zdalna otworzyły przed rekruterami nowe możliwości, takie jak pozyskiwanie specjalistów niezależnie od lokalizacji oraz używanie narzędzi wirtualnych. Jak z kolei wygląda sytuacja z dostępnością kandydatów – czy zauważa pani zmiany na rynku pracy? Rekrutacja jest mniejszym wyzwaniem niż przed pandemią? - Spowolnienie gospodarcze wywołane przez COVID-19 spowodowało z jednej strony znaczne zmniejszenie liczby ofert pracy, a z drugiej – mniejszą rotację w firmach. Pracodawcy mniej zatrudniają, a pracownicy niechętnie podejmują ryzyko zmiany miejsca pracy w tak niepewnych warunkach. Niektóre dane rynkowe wskazują, że możemy mieć do czynienia z końcem tzw. rynku pracownika, który obserwowaliśmy w Polsce przez ostatnie kilka lat. Prawda jest taka, że nie wiemy jeszcze, jak bardzo drastycznie kryzys wpłynął na polski rynek pracy – czas podsumowań przyjdzie pod koniec roku. Obserwujemy, że w czasie zamknięcia gospodarki ucierpieli najbardziej mikroprzedsiębiorcy – nie zapominajmy, że jesteśmy krajem o wysokim poziomie przedsiębiorczości – oraz specyficzne sektory, m.in. turystyka, gastronomia, kultura. Jednakże otwarcie wielu pracodawców na pracę zdalną powinno w przyszłości skutkować większą możliwością zatrudnienia pracowników z mniejszych miejscowości, którzy niekoniecznie będą musieli relokować się do dużych miast, gdzie znajdują się siedziby firm, aby pracować zdalnie. To ogromna zmiana świadomościowa, obyczajowa i społeczna. I tutaj właśnie widzę kluczową rolę HR. Co zmieni się po pandemii w pracy działów HR? Na czym będą koncentrować swoje działania? - Jeszcze pół roku temu mało kto wyobrażał sobie, że można prowadzić biznes zdalnie – to duża zmiana myśleniowa. Dla HR to ogromne wyzwanie i szansa na umocnienie strategicznej pozycji w definiowaniu nowych metod i sposobów pracy. HR powinien skupić się na tym, jak skutecznie organizować pracę, jaki system zaproponować, jak wspomagać pracę zdalną, żeby była najbardziej efektywna, w jaki sposób aranżować przestrzeń biurową i jak połączyć świat wirtualny z fizycznym spotkaniem. Przede wszystkim jednak ta zmiana to ogromne wyzwanie dla liderów. Naszym zadaniem jest uzbroić ich w kluczowe kompetencje, niezbędne do zbudowania zupełnie nowego wymiaru zaufania między zespołem a liderem, między organizacją a pracownikami. Największym wyzwaniem dla kierowników będzie niewątpliwie umiejętność zarządzenia zespołem w tak skomplikowanej, wielowymiarowej rzeczywistości. Potrzebna jest zmiana podejścia i systemu zarządzania: uwolnienie się od codziennej kontroli, rozliczanie pracowników za efekty pracy, a nie jej przebieg, wyznaczanie długoterminowych celów, uczenie pracowników wewnątrzsterowności. Nowa rzeczywistość weryfikuje umiejętności, wymusza stosowanie nowych narzędzi i popycha do zmiany. Kolejnym ważnym aspektem, na którym koncentrować się będzie praca HR-owców, jest bez wątpienia komunikacja wewnętrzna. Pandemia pokazała, że utrzymanie zaangażowania pracowników oraz ich przywiązania do firmy w przypadku pracy zdalnej może być nie lada wyzwaniem. Dużo łatwiej buduje się przecież relacje z pracownikiem, który codziennie przychodzi do biura. Działy HR powinny blisko współpracować z działami komunikacji, żeby wypracować najlepsze rozwiązania oraz znaleźć odpowiednie kanały i narzędzia komunikacyjne. Warto również podkreślić, że zauważalnie w trakcie kryzysu na znaczeniu zyskały stabilność zatrudnienia i poczucie bezpieczeństwa – co ważne, nie tylko fizycznego, ale także psychicznego, związanego ze zmianą charakteru pracy i problemami, które się w związku z tym ujawniły. Firmy, które będą potrafiły zbudować wokół nich nie tylko odpowiednią komunikację, ale i pokazać realne działania, będą mogły liczyć na lojalność i zaangażowanie swoich pracowników.

