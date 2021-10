Ludzie w gastronomii na wagę złota

Ludzie w gastronomii - śpieszmy się ich doceniać, tak szybko odchodzą z branży. Zapraszamy na kolejny odcinek z cyklu Podcast HorecaTrends.pl o zwinnych biznesach gastronomicznych. Tym razem na tapet wzięliśmy LUDZI.







Redakcja serwisu horecatrends.pl razem z Krzysztofem Kalicińskim, konsultantem, wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego, trenerem biznesu i coachem, zaprasza na cykl rozmów/podcastów dotyczących gastronomii zmian i tworzenia trwałych zwinnych biznesów.

Celem naszych spotkań i rozmów jest zebranie doświadczeń, wniosków a także rozwiązań z okresu silnej zmiany i utrudnień rynkowych, w celu próby skonstruowania pewnego wzorca modelu gastronomicznego, bardziej niż do tej pory, odpornego na zmiany i kryzysy rynkowe.

Jaką wartość stanowią ludzie - na wszystkich stanowiskach i w ogóle zespół dla gastronomii? Dlaczego ważne jest zbudowanie odpowiedniego zespołu złożonego z konkretnych osób a nie tych przypadkowych – i jak to zrobić? Jak słusznie zdiagnozować kogo szukamy do zespołu? Jak przygotować się do procesu rekrutacji w gastronomii? Jak pozyskać, znaleźć, zrekrutować odpowiednie osoby do „zespołu marzeń?

