Ludzie chcą lidera, a nie generała

- Z całą pewnością zmieniły się wymagania wobec lidera. Do lamusa odeszły oczekiwania, że to lider będzie ekspertem i że lider będzie rozwiązywał problemy. Z pełną świadomością używam określenia „lider”, a nie „szef”. Bo lider nie zawsze przecież kieruje pracownikami. Można mówić o liderach zespołu projektowego, ale i o liderze danego procesu - osobie, której pracownicy nie podlegają hierarchicznie.

Dziś od lidera oczekuje się, że pozwoli pracownikom się wypowiedzieć, że będzie czerpał od nich inspiracje i pomysły i że będzie budował zaangażowanie zespołu. Lider nie boi się poddać ocenie. Lider kreuje także możliwości rozwoju każdego członka zespołu i do tego rozwoju inspiruje. Po prostu ludzie oczekują, że lider będzie liderem, a nie generałem - mówi Stanisław Ból, dyrektor personalny w ArcelorMittal Poland.

Stanisław Ból, dyrektor personalny w ArcelorMittal Poland (fot. ArcellorMittal Poland)

Na potwierdzenie swojej opinii przytacza wyniki badań zaangażowania kadry kierowniczej różnych szczebli, które ArcelorMittal Poland co kwartał przeprowadza w firmie. Jasno pokazują one, że pracownicy oczekują od lidera zaufania.

- Tymczasem wśród wielu menedżerów wciąż pokutuje przekonanie, że praca zdalna jest nieefektywna - zakładają, że pracownicy pracujący z domu robią mniej i pracują krócej. To często błędne założenia - w wielu przypadkach jest wręcz odwrotnie, choćby dlatego, że pracownicy zaczynają pracę wcześniej, bo nie potrzebują czasu na dojazd do firmy. Wiele osób już teraz chce, aby rozliczano je z efektów pracy, a nie z czasu spędzonego przed komputerem. Oczekują także elastycznego systemu czasu pracy. Moim zdaniem ten trend będzie się nasilał, szczególnie że coraz szersze kręgi zatacza dyskusja dotycząca krótszego tygodnia pracy - wskazuje nasz rozmówca.

Menedżer musi rozumieć, kim są jego pracownicy, jakie mają potrzeby i oczekiwania, w czym są najlepsi

Katarzyna Bieńkowska, group HR director w Grupie Ciech, przyznaje z kolei, że dziś trudno mówić o trendach w zarządzaniu bez postawienia w centrum pracownika oraz jego potrzeb i praw. Wymienia również znaczenie dobrostanu, równości i różnorodności.

- Bez wzięcia pod uwagę tych wszystkich elementów nie sposób zaproponować dziś trafnych rozwiązań. Szczególnie w firmach produkcyjnych, takich jak Grupa Ciech, gdzie kluczowe jest zrozumienie zachodzących u nas mechanizmów społecznych i wynikających z nich wyzwań, takich jak prowadzenie realnego dialogu pokoleń czy zapobieganie ewentualnemu wykluczeniu cyfrowemu - mówi Bieńkowska.

Katarzyna Bieńkowska, group HR director w Grupie Ciech (fot. Ciech)

Katarzyna Bieńkowska nie ma wątpliwości, że pracownicy doskonale widzą i wyczuwają „pozorność” i nieadekwatność proponowanych im nieprzemyślanych działań (tzw. sztukę dla sztuki). Z drugiej strony doceniają autentyczność aktywności, które stanowią wartość dodaną do ich pracy.

- Im szybciej zdamy sobie z tego sprawę, tym tylko lepiej dla nas, jako dla managerów naprawdę różnorodnych zespołów. Bo gdybym miała odpowiedzieć jednym zdaniem, jakie wyzwanie czeka nas jako managerów w kolejnych latach, postawiłabym na dogłębne zrozumienie naszych zespołów: kto je tworzy, jakie są i jakie mają potrzeby w obszarze różnorodności, równości i inkluzywności (DE&I ), tak abyśmy w projektowanych przez nas działaniach na rzecz employee experience (budowania doświadczeń pracowniczych) postawili na dobrego konia - podkreśla Bieńkowska.

W podobnym tonie wypowiada się Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu odpowiedzialna za obszar strategii personalnej w Grupie Żabka, która zwraca uwagę, że na znaczeniu zyskała otwartość na potrzeby pracowników.

Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu odpowiedzialna za obszar strategii personalnej w Grupie Żabka (fot. Grupa Żabka)

- Ostatnie lata wyczerpały nas mentalnie i przewartościowały nasze życie. To z kolei znajduje często odzwierciedlenie w zmęczeniu i spadku energii oraz motywacji wśród pracowników. Dodatkowo trudna sytuacja na rynku zewnętrznym wymaga umiejętności motywowania pracowników do skupiania się na zadaniach, na które mają realny wpływ i szukania szans realizacji celów. Dlatego w zarządzaniu ludźmi coraz większe znaczenie będą miały umiejętności inspirowania i budowania zaangażowanych zespołów. Kluczowe będzie, aby przełożony łączył w sobie cechy oraz umiejętności wspierającego, motywującego coacha, mentora i uzgadniającego cele kierownika. Niezwykle ważne będzie także wspólne szukanie sensu pracy - dzisiaj pracownicy chcą, aby praca, którą wykonują lub której szukają, była spójna z ich życiem, z ich ideałami i wartościami - mówi Jolanta Bańczerowska.

Takie kompetencje muszą rozwijać menedżerowie, by sprostać nowym wyzwaniom

Nasi rozmówcy zapytani o to, jakie kompetencje powinni rozwijać menedżerowie, by sprawnie funkcjonować w nowej rzeczywistości, mówią o takich atrybutach jak rozwijanie umiejętności miękkiego zarządzania, czyli skuteczne godzenie zarządzania ludźmi z zarządzaniem zadaniami, szukanie nowych nieoczywistych dróg rozwoju czy wpływanie na zmniejszenie stresu u pracowników. Ważna jest też umiejętność dzielenia się własnymi wizjami tak, by stawały się one dla zespołu jak najbardziej atrakcyjne.

- Moim zdaniem kluczową kompetencją będzie również umiejętność prowadzenia efektywnej komunikacji w zespołach. Ludzie oczekują informacji i oczekują, że pojawi się ona szybko. W ubiegłym roku ze względu na niesprzyjające otoczenie zewnętrzne (niższy popyt na stal, wysokie ceny energii) musieliśmy tymczasowo zatrzymać wielki piec nr 3 w naszej dąbrowskiej hucie. To duża zmiana w naszym cyklu produkcyjnym. Takie decyzje oczywiście wywołują wśród pracowników obawy i niepokój. Dlatego dobry menedżer powinien umieć wyłączać niepewność. W świecie, w którym trudno nieraz odróżnić prawdę od półprawd i fake newsów, szczera komunikacja jest niezmiernie ważna. Oczywiście tempo reakcji ma ogromne znaczenie - twierdzi Stanisław Ból.