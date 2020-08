Lockdown przyspieszył cyfrową transformację. Przed menedżerami zupełnie nowe wyzwania

Lockdown związany z pandemią koronawirusa przyczyni się do przyspieszenia transformacji cyfrowej. W nowej sytuacji będą musieli się odnaleźć między innymi menedżerowie. - Przed współczesnym liderem stoi wiele wyzwań i nie chodzi tylko o wyzwania technologiczne. To szereg aktywności takich, jak prowadzenie spotkań w trybie off-line i on-line, słuchanie pracowników, zarządzanie zespołem rozproszonym, odpowiednie radzenie sobie z sytuacjami kryzysowymi, ale przede wszystkim umiejętne przekazywanie informacji, które rodzi coraz więcej trudności - mówi Andrzej Wodecki, wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i opiekun merytoryczny programu MBA Digital Transformation.

Autor:AT

• 18 sie 2020 20:00





Transformacja cyfrowa wymaga od liderów nowego podejścia do zarządzania firmą i jej pracownikami (fot. shutterstock)

Trudności stojące przed menedżerem dotyczą również szeroko pojętego zarządzania zespołem, a co za tym idzie - z komunikacją - mówi Andrzej Wodecki.

Dobry menedżer powinien nie tyle wiedzieć, czym powinien się zajmować, ale przeciwnie: wiedzieć, czego nie powinien robić i jakie informacje od siebie odrzucać. - zaznacza.

Należy przy tym pamiętać, że oprócz umiejętnego wykorzystywania cyfrowych zasobów kompetentny menedżer powinien też wykazywać kreatywność, na przykład w rozwiązywaniu problemów organizacji czy proponowaniu nowych metod, mających na celu udoskonalenie pracy zespołu czy rozwój pracowników - podsumowuje.

Lockdown związany z pandemią koronawirusa nie tylko sparaliżował rynek pracy i przyczynił się do spowolnienia koniunktury, a w dłuższej perspektywie nawet do kryzysu gospodarczego. Izolacja zmusiła nas do przemodelowania i przewartościowania tego, jak i w jakich warunkach pracujemy. Eksperci są zgodni - zamrożenie gospodarki bez wątpienia przyczyni się do przyspieszenia transformacji cyfrowej. W nowej sytuacji będą musieli się odnaleźć między innymi menedżerowie.

Transformacja wymaga nowego podejścia do zarządzania

Digitalizacja organizacji niesie za sobą cały szereg zmian. Wiąże się z nią nie tylko dynamiczny rozwój technologiczny, ale także ewolucja kompetencji i zadań poszczególnych pracowników czy duże zmiany na szczeblu menedżerskim, również w małych i średnich przedsiębiorstwach. W obecnej sytuacji zmiana modelu działania poszczególnych zespołów stała się czymś zupełnie naturalnym, a wielu przywódców zrozumiało, że by dobrze wykonywać swoją pracę i wywiązywać się z obowiązków, nie trzeba spędzać czasu w siedzibie firmy.

Menedżerowie musieli obdarzyć swoich pracowników większym zaufaniem i tak zorganizować pracę, by w cyfrowym środowisku zespół nie stracił na wydajności, skuteczności czy jakości. Z drugiej strony, coraz ważniejszą rolę odgrywa sztuczna inteligencja, oferująca możliwości, których nie sposób zignorować.

Transformacja cyfrowa wymaga od liderów nowego podejścia do zarządzania firmą i jej pracownikami. Ich głównym zadaniem nie jest już przekazywanie wiedzy, ale przyjęcie roli mentora. Równocześnie człowiek, który jest na szczycie organizacji, powinien uczyć się od tych, którzy pozostają na niższych szczeblach hierarchii.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.