Lockdown odsłonił słabe strony firm i pokazał, że zaufanie jest kluczowe

W czasie pandemii w mediach społecznościowych królował wymowny mem. Przy komputerze siedzi ubrany po domowemu mężczyzna. Za nim cztery tajemnicze, zakapturzone postaci na koniach. To "drzemka", "przekąska", "social media" oraz "małe sprzątanie", czyli czterej jeźdźcy prokrastynacji.

Grafikę, która zawiera tylko część pokus (bardziej doświadczeni praktycy pracy zdalnej zapewne dopiszą do tej listy jeszcze spacer z psem, serialne na Netlfiksie czy HBO GO, szybkie wyjście do sklepu po coś słodkiego - jak już skończą się przekąski w domu), z jakimi w ostatnich tygodniach mierzyły się całe rzesze pracowników zmuszonych do przejścia na home office, udostępnił na swoim profilu Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego. Opatrzył ją jakże trafnym opisem: "Czterech jeźdźców prokrastynacji - w kwarantannie groźniejsi niż kiedykolwiek wcześniej".

Jak wynika z danych GUS, dla wielu pracowników był to pierwszy kontakt z pracą zdalną w życiu. W pierwszym kwartale 2020 roku do poziomu 6,4 proc. wzrósł odsetek osób, które wykonywały swoją pracę z domu. Rok wcześniej było to 4,8 proc. Przy czym o prawdziwym "wystrzale" tej formy aktywności zawodowej możemy mówić w dwóch ostatnich tygodniach marca. Wtedy wskaźnik poszybował w górę i wyniósł 14,2 proc. Wśród tych osób aż 71,8 proc. wskazało sytuację związaną z koronawirusem jako bezpośredni powód pracy z domu.

I choć do tej pory najczęściej wszyscy skupiali się na tym, jak pracownicy odnaleźli się w nowej rzeczywistości, na branżowych forach pojawił się też inny wątek - kontrolowania pracowników na home office. Zazwyczaj HR-owcy pytali o konkretne narzędzia, które mają pomóc w sprawdzaniu, czy pracownik w czasie wykonywania obowiązków nie oddaje się innym czynnościom. Chodziło o sprawdzone i przetestowane aplikacje, sposób rozliczania się z czasu pracy i zleconych zadań. Propozycji dostali wiele.

Rozwiązań na rynku nie brakuje. Nawet tych nieco skrajnych... Przykładowo w jednej z firm pracownik otrzymał urządzenie, które umieszczone na krześle zapisywało czas, kiedy się na nim siedzi. Każdy ruch i zmiana wagi zostawała odnotowana. Pracownik mógł wstawać tyle razy, ile przysługiwało mu przerw. Inny pomysł na kontrolowanie były lokalizatory, które szybko ustalały czy służbowy telefon i laptop znajdują się blisko siebie.

Jednak nie wszystkie odpowiedzi skupiały się na tych kwestiach. - A gdzie jest miejsce na zaufanie do pracowników? Praca zdalna dla wszystkich jest trudnym wyzwaniem, po co dodatkowo ich stresować. Jeśli widzisz, że ich praca przynosi planowany rezultat, po co rozliczać ich z każdej sekundy siedzenia przed komputerem - mogliśmy przeczytać w komentarzach pod postami. - Więcej zaufania! Inaczej stracisz zespół - wprost pisali inni.

Lockdown odsłonił słabe strony firm

- Okoliczności wywołały do tablicy menedżerów, ponieważ nie każdy jest przygotowany na zarządzanie zespołami rozproszonymi, nie każdy niestety zdał ten egzamin. W wielu organizacjach okazało się, że ludziom się nie ufa, a przejście na pracę zdalną obnażyło złe relacje panujące w zespołach i brak zaangażowania. Efekt „lockdownu" zweryfikował panujące w firmie relacje i kulturę, obnażył deklarowane zaufanie oraz zaangażowanie - mówi PulsHR.pl Paulina Mazur, coach, ekspertka employer brandingu.

Zaznacza przy tym, że sprawa dotyczy dwóch stron: pracowników i pracodawców. Pracodawcy, którzy pielęgnują kulturę opartą na zaufaniu nie mieli dużych problemów z przejściem na pracę zdalną swoich pracowników.

- Jak mawiają moi klienci, „business as usual" tylko więcej teraz w nim Zoom'a. Niektórzy zaobserwowali wzrost efektywności oraz większe zadowolenie pracowników, którzy mogą oszczędzić czas na dojazdy do biura. Na drugiej stronie skali mamy niestety firmy, które nie były gotowe na przejście w tryb zdalny i wypuszczenie pracowników do domów zwiększyło tylko dystans w hierarchii i wzmocniło w osobach zarządzających potrzebę kontroli. To, jak firmy, menedżerowie, liderzy zespołów „poradzili sobie" przy przejściu na pracę poza biurem, było efektem tego, jak zarządzali, budowali zaangażowanie przed pandemią - opisuje.

fot. StockSnap z Pixabay

Druga strona to pracownicy. Na jednym końcu osi są ci zaangażowani, oddani pracy, dla których zmiana miejsca pracy nie wpłynęła na zaangażowanie. Ci przyznają, że w domu pracują nawet więcej. Tym bardziej, że okoliczności rodzinne nie pozwalają na rozgraniczenie czasu prywatnego od zawodowego. Zbudowane wcześniej poczucie przynależności do organizacji, do zespołu utrzymuje w nich wysokie zaangażowanie. Istotną rolę odrywa tu też regularna komunikacja oraz systemy współpracy i rozliczania zadań.

Na drugim krańcu mamy osoby, które „wyrwały się z biura" i robią wszystko, aby nie pracować. Bo swojej pracy nie lubią, nie widzą w niej sensu, tak samo jak w domu, tak i w biurze uciekają od realizacji swoich powinności. Nie mają poczucia obowiązku ani chęci aby realizować swoje zadania.

- Słuchając setek opowieści mogę śmiało stwierdzić, że działania związane z kontrolą nie były konieczne i uzasadnione. Każdy, kto stanął przed wyzwaniem pracy zdalnej w tak trudnej sytuacji jakim był lockdown, nierzadko pracował dłużej niż 8 godzin, wykorzystywał każdą możliwą chwilę na działania. Ludzie zdawali sobie sprawę z powagi sytuacji, wiedzieli, że muszą działać zgodnie z ustaleniami. Oczywiście pojawiały się problemy związane z logistyką (na przykład dwie dorosłe osoby na HO plus dzieci i zwierzęta na małych przestrzeniach), ale pracodawcy zdawali sobie sprawę z trudności, jakie napotkali ich podwładni - komentuje pociąg niektórych pracodawców do kontrolowania podwładnych Anna Olejarski, rekruter i doradca personalny w K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego.

Ustal reguły, nie narzucaj ich

Olejarski podkreśla, że aby nie było wątpliwości co do pracy z domu, warto jasno określić jej reguły. Przy czym dla wszystkich sprawą jasną powinien być fakt, iż pracodawca musi widzieć efekty, konkretne wyniki działań. Przedstawiając niepełne raporty możemy narażać się na podejrzenia, że w trybie HO praca nie stanowi istoty naszych działań lub pozostawieni sami nie radzimy sobie z powierzonymi zadaniami.

- Z moich obserwacji wynika, iż zespoły, które jasno ustaliły zakresy czynności, podziału obowiązków, godziny zdalnych spotkań, funkcjonowały bardzo sprawnie, praktycznie bez uszczerbku na jakości wykonywanych działań - opowiada. Przyznaje też, że menadżerowie, z którymi rozmawiała w ostatnim czasie byli świadomi trudności. Jak mówili, liczył się dla nich wynik, który potwierdzał przywiązanie pracownika do firmy, wtedy uważali, że przywiązanie go do krzesła nie jest potrzebne.

fot. Tumisu z Pixabay

Jak podkreśla, nieoczekiwana sytuacja pokazała, że zaufanie jest bardzo istotne i działa dwustronnie. Pracodawca musi ufać, że jego polecenia są wykonywane a pracownik musi mieć swobodę by działać. Oczywiście warto jasno ustalić zasady (na przykład godziny pracy - czy zaczynamy o 8 czy o 10), dla ułatwienia organizacji dnia pomocne jest ustalenie przerwy na lunch oraz okienek na spotkania online.

- Wszystko jest kwestią do ustalenia, doświadczenie mówi, że czym jaśniej ustalimy, a nie narzucimy zasady, tym jest łatwiej działać w teamie, który jest chwilowo rozproszony. Tym bardziej, że pomimo tego, że sytuacja zaskoczyła nas bardzo, nierzadko wywołała ogromny chaos i nerwowość, lockdown nauczył nas metodyki działań, zmusił do odkrywania coraz to nowych sposobów pracy, staliśmy się bardziej kreatywni, otwarci na nowe rozwiązania, zaczęliśmy myśleć nieszablonowo - podkreśla Olejarski.

Nie przesadzaj z kontrolą

Co ważne, ekspertki przestrzegają, że nadmierną kontrola nie prowadzi do niczego dobrego. - Nadmierna kontrola powoduje wręcz odwrotny skutek; pracownik zamiast skupić się na swoich obowiązkach szuka rozwiązań jak walczyć z góry narzuconą kontrolą - twierdzi Anna Olejarski.

Jak dodaje, przede wszystkim działając w taki sposób tracimy zaufanie naszych podwładnych. Osoba stale kontrolowana traci poczucie bezpieczeństwa, nie jest pewna swoich działań. Mając poczucie bycia podglądanym traci się poczucie stabilności, pracownik czuje się niepewnie, zapał ustępuje zniechęceniu. A na tym wszystkim traci cala firma...

- W pracy zdalnej potrzebne jest zaufanie przełożonych i zaangażowanie pracowników. A to nie jest możliwe bez wcześniejszego zbudowania i pielęgnowania kultury opartej na partnerstwie, współpracy i zaufaniu. Jak mawia Patty McCord (współtwórczyni kultury Netflix) przydaje się traktowanie pracowników jak dorosłych - podsumowuje Paulina Mazur.