Lockdown do Wielkanocy. Przedsiębiorcy wiedzą, że lepiej już nie będzie

Zapewnienia Ministerstwa Zdrowia nie pozostawiają złudzeń. Trzecia fala pandemii koronawirusa trwa. Wszystko wskazuje na to, że przed nami kolejne miesiące ograniczeń, a może nawet zamykania gospodarki. Przedsiębiorcy biją na alarm.

Zdaniem ekspertów takie branże jak transport, hotelarstwo czy kultura bardzo ostrożnie będą planować swoją działalność w kolejnych tygodniach. (Fot. Pixabay)

Ministerstwo Zdrowia w czwartek ogłosiło kolejne obostrzenia – zmienia się system ochrony osobistej, który wyklucza noszenie przyłbic na rzecz noszenia maseczek.

Wraca także podział na regiony, jeżeli chodzi o wdrażanie obostrzeń. Póki co lockdownem objęty jest tylko jeden region: województwo warmińsko-mazurskie.

Patrząc na rosnąca liczbę zakażeń, dołączenie kolejnych regionów wydaje się tylko kwestią czasu. Przedsiębiorcy, którzy liczyli na odrabianie start w 2021 roku, powoli tracą nadzieję.

W czwartek (25 lutego) o godz. 10.30 resort zdrowia poinformował o 12 142 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarły 34 osoby, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami 252 osoby. W sumie 286 chorych. Kilka dni wcześniej liczba zakażonych była o połowę mniejsza.

Resort zdrowia ogłosił, że trzecia fala koronawirusa stała się faktem. Dochodzą do tego kolejne informacje o brytyjskich i amerykańskich mutacjach choroby, lockdown i obostrzenia w całej Europie. Dla przedsiębiorców to wszystko oznacza dalszą niepewność. Nie można budować spokojnej przyszłości swojej i swoich pracowników z miesiąca na miesiąc walcząc o przetrwanie.

Lockdown do Wielkanocy

- Na początku lutego chwaliłam Rząd RP za progresywne poluzowywanie obostrzeń w czasach, gdy inne kraje europejskie coraz mocniej pogłębiają się w zamykaniu gospodarki. Miałam nawet taką myśl, że może mamy jakiś unikalny sposób na działanie, który wyróżnia strategię z Polski na tle innych krajów europejskich. Ogłoszenia ze środy i plan powrotu do zamykania branż trochę mnie zasmucił. Musimy być realistami. Gospodarcze obostrzenia do Wielkanocy to wariant optymistyczny – mówi Katarzyna Michalska, doradca gospodarczy z Centrum Doradztwa Gospodarczego Kiżuk & Michalska.

Z kolei Filip Kiżuk dodaje, że przedsiębiorcy muszą znów zbierać kapitał obrotowy na kolejne miesiące trwania w trudnym otoczeniu gospodarczym. - Czyli właściwie nic się nie zmienia. W marcu obchodzić będziemy rok z pandemią koronawirusa. A straty w poszczególnych sektorach gospodarki liczone są w miliardach - podsumowuje.

Zdaniem ekspertów takie branże jak transport, hotelarstwo czy kultura bardzo ostrożnie będą planować swoją działalność w kolejnych tygodniach. O przyszłość drży także poturbowany lockdownami handel stacjonarny. – Gastronomia, branża fitness, branża ślubna, branża eventowa, kultura. Tutaj widzimy coraz większy nihilizm i coraz większe pogodzenie się z tym, że to zamknięcie będzie trwać. Rozmowy z przedsiębiorcami z tych branż przygnębiają. Oni często już spodziewają się, że kolejne konferencje ministrów czy premiera nie przyniosą im dobrych wiadomości. Gospodarka potrzebuje tlenu – dodaje Filip Kiżuk. Wsparcie dla firm ZUS podał, że do przedsiębiorców dotkniętych konsekwencjami walki z pandemią COVID-19 w ramach zwolnienia z obowiązku opłacania składek trafiło już około 13,8 mld zł. Największą pomoc otrzymały firmy z województwa mazowieckiego, śląskiego oraz wielkopolskiego. - Niebawem minie rok od kiedy realizujemy bezprecedensowy pakiet wsparcia. Jest to szczególnie ważne między innymi dla przedsiębiorców dotkniętych pandemią koronawirusa. Dokładamy szczególnych starań, aby pomoc w dalszym ciągu płynęła możliwie najszerszym strumieniem - wskazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Przypomniała, że obecnie przepisy tarczy antykryzysowej 7.0 przewidują m.in. zwolnienie z opłacania składek za grudzień 2020 r. lub za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. dla płatników działających pod określonymi kodami PKD. O wsparcie można wystąpić od 1 lutego przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Płatnicy mają czas na złożenie wniosku o zwolnienie ze składek za grudzień i styczeń do 31 marca. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi także przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

