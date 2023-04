Lobbysta powinien umieć skomunikować polityków z branżą

- Jeśli dialog między politykiem i przedstawicielem biznes jest transparentny, to służy on wszystkim – uważa poseł na Sejm RP Paweł Poncyliusz (Koalicja Obywatelska).

- To nie były jeszcze czasy odnawialnych źródeł energii, które były wtedy traktowane jak fanaberia dla bogatych - zauważył. - Pierwszy krok w kierunku znajomości energetyki zrobiłem właśnie dzięki lobbystom, którzy w dość prosty sposób pokazali mi za i przeciw, zrobili analizę z punktu widzenia ich interesów. To był dobry przykład dialogu między politykiem i biznesem. Jeśli jest on transparentny, to służy wszystkim - stwierdził parlamentarzysta.

Prosta komunikacja i jasno opisane reguły, gdzie jest korzyść

Dodał, że w czasie przerwy od pracy w Sejmie, które w jego przypadku trwała 8 lat, stanął po drugiej stronie i dotarło do niego, że nierzadko to biznes nie potrafi się komunikować z politykami, bo mówi zbyt trudnym i specjalistycznym językiem.

- Lobbysta powinien być taką osobą, która potrafi skomunikować polityka z branżą, przekazać wiedzę takimi słowami, żeby dla polityka nie będącego ekspertem było to zrozumiałe i zachęciło go do aktywności - podkreślił. - Kluczowa jest prosta komunikacja i jasno opisane reguły, gdzie jest realna korzyść dla danej branży czy firmy.

