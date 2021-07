"Likwidujemy uniwersytety, równając je z kawiarniami"

Przyjęty przez Radę Ministrów projekt zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym, zwany Pakietem Wolności Akademickiej, nie jest uniwersytetom potrzebny – uważa prof. Wiesław Banyś. Obecnie funkcjonujące przepisy gwarantują tę wolność w sposób absolutnie wystarczający. Natomiast proponowane zmiany spowodują, że właściwie każdy światopogląd – czy to religijny, czy ideologiczny – będzie mógł być prezentowany przez pracownika naukowego w czasie zajęć czy wykładów na uniwersytecie. To zdaniem Wiesława Banysia niedopuszczalne, bo uniwersytet jest miejscem wolnej myśli, ale nie dowolnej.

Rada Ministrów przyjęła nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, której celem jest zapewnienie wolności słowa i badań pracowników akademickich. Jak pan ocenia ten projekt?

Prof. dr hab. Wiesław Banyś, profesor na Uniwersytecie Śląskim, rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich - Zdecydowanie krytycznie, tak jak inne instytucje zrzeszające przedstawicieli nauki polskiej. Ponieważ tak Konstytucja, jak i ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym gwarantują wolność akademicką w sposób absolutnie wystarczający, natomiast proponowane przepisy, które znalazły się w tym tzw. pakiecie wolnościowym, powodują, że właściwie każdy światopogląd – czy to religijny, czy ideologiczny – może być prezentowany przez pracownika naukowego w czasie zajęć czy wykładów na uniwersytecie. Jako KRASP zwróciliśmy na to uwagę ministrowi Przemysławowi Czarnkowi już pod koniec 2020 r. na etapie prekonsultacji projektu, a następnie konsultacji w naszych kolejnych stanowiskach.

Co wam się w tym projekcie nie podoba?

– Przede wszystkim brak rozróżnienia wolności wypowiedzi poza sferą akademicką od wolności nauczyciela akademickiego. Bo o ile przy kawie można sobie opowiadać różne rzeczy i nie dawać na to żadnych argumentów, o tyle uczony i pracownik akademicki, kiedy rozmawia ze studentami, prowadzi wykład, dyskutuje na konferencji naukowej, musi podać argumenty na rzecz tezy, którą formułuje. Tymczasem w projekcie na tym samym poziomie umieszczone zostały poglądy, opinie, światopogląd, niewymagające argumentacji ani dowodów, co badania naukowe i ich wyniki. Nie ma zatem podstawowego kryterium odróżniającego te dwie kategorie sądów, kryterium naukowości, które reguluje działalność uniwersytetów. Więc jeżeli na uniwersytetach zlikwidujemy te różnice, to właściwie likwidujemy uniwersytety, równając je z kawiarniami czy hyde parkami.

Uczeni krytykują poglądy, tak te, które są naukowe, bo tak się dochodzi do prawdy, w toku dyskusji i krytycznej wymiany poglądów i dowodów, jak i tym bardziej takie, które nie są naukowe, bo one w ogóle nie powinny się pojawiać w przestrzeni uniwersytetu, ale to nie jest, oczywiście, kwestia łamania wolności akademickiej, tylko normalne działanie uniwersytetu. Bo uniwersytet jest miejscem wolnej myśli, ale nie dowolnej. Ta myśl musi być udokumentowana, uargumentowana, musi za nią stać jakaś metodologia naukowa, musi móc się obronić w toku dyskusji. Ludzie muszą mieć prawo skonfrontowania tego, co ktoś mówi, z rzeczywistością, z aktualnym stanem wiedzy. A projekt ten oczywiste dla uczonego różnice likwiduje.

Obawy rektorów budzi też koncepcja powołania specjalnej komisji przy ministrze, która rozstrzygałaby spory akademickie. Dlaczego?

– Zwracaliśmy uwagę panu ministrowi, że w całej cywilizowanej Europie i w całym świecie tego typu spory rozstrzygają się w środowisku naukowym, a nie w komisjach dyscyplinarnych, a jeśli już nad danym problemem ma się pochylać jakaś komisja, to tylko komisje etyczne, które funkcjonują na uczelniach. Jeśliby o takich sprawach miała decydować jakaś komisja dyscyplinarna przy ministrze nauki, to by spowodowało, że dyskusja na temat sporu, który ma być naukowy, sprowadzałaby się do dyscyplinowania naukowców przez instancję administracyjną przy ministrze, który jest politykiem. Postulujemy więc: zostawmy spory naukowe i poszukiwanie prawdy tym, którzy się na tym znają, to znaczy uczonym i środowiskom akademickim.

A może chodzi właśnie o to, żeby te komisje nie miały ostatniego zdania, żeby dany naukowiec, który z jakichś powodów został odsunięty od dydaktyki lub badań, mógł się odwołać od decyzji komisji uniwersyteckiej?

– Nie można doprowadzić do tego, żeby politycy decydowali o tym, co jest prawdą w nauce, a co nie. Od tego jest cała – ogólnoświatowa – wspólnota uczonych.

Jeżeli ktoś na przykład teraz na uniwersytecie medycznym mówiłby o tym, że szczepionki to eksperyment na ludziach, nie przedstawiając żadnych argumentów, to byłoby słuszne odsunięcie takiego człowieka od głoszenia nieprawdy. Podobnie, gdyby na wydziałach nauk o ziemi jakiś wykładowca zaczął głosić, że ziemia jest płaska i zaczął tego nauczać studentów, a na wydziałach np. historycznych jakiś naukowiec twierdził, że holokaust to kłamstwo. Jako uczonemu nie wolno mu wygłaszać poglądów, które nie są naukowe i są sprzeczne z aktualną wiedzą, w szczególności w czasie zajęć ze studentami. Siebie może kompromitować, wygłaszając takie poglądy przy kawie, ale nie może kompromitować uniwersytetu, kiedy wykłada w jego murach.

Jednak minister Czarnek stwierdził, że wolność akademicka jest łamana, że są takie głosy, i postanowił wprowadzić zmiany, które mają temu zapobiec.

– Tak, tylko że te głosy są jednostkowe. To nie jest głos przedstawicieli instytucji reprezentujących środowisko akademickie, takich jak Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich czy Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a więc ludzi, którzy funkcjonują w świecie akademickim od dawna i wiedzą, czym jest nauka. Zostawmy zatem rozstrzyganie sporów akademickich akademikom i nie zrównujmy jakichś poglądów z poglądami naukowymi, bo te podlegają kryteriom naukowości i konfrontacji z aktualnym stanem wiedzy. Każdy może mieć jakiś światopogląd, coś opowiadać, ale jeśli te poglądy zrównamy z poglądami naukowymi, to likwidujemy tym samym badania naukowe.

Odnosząc to do przykładu szczepionek, to ktoś mógłby dojść do wniosku, że nie ma co się szczepić i kontynuować badań nad szczepionkami, bo to, co zrobiono, to jest tylko szkodliwy eksperyment medyczny. Tylko że to nie są poglądy uznanych naukowców, autorytetów w swojej dziedzinie, którzy są liderami postępu w nauce, tutaj: w medycynie, tylko ludzi, którzy z tych czy innych powodów – ale nie naukowych – są przeciwni szczepieniom. Czasem takie poglądy głoszą też i lekarze, bo nie wierzą, że tak szybko można było opracować skuteczną szczepionkę. Byłoby najlepiej, żeby zapoznali się zatem z metodologią – absolutnie ultranowoczesną i niezwykle obiecującą – badań, które przyczyniły się do tak spektakularnie szybkiego opracowania szczepionek mRNA i porozmawiali z uznanymi autorytetami na ten temat, zamiast rozpowszechniać informacje, które, mam taką nadzieję, wynikają z niepełnej wiedzy na ten temat.

Ostatnio coraz bardziej powszechne stało się odrzucanie wiedzy – wiara i przekonanie o słuszności swoich racji wygrywają.

– To dzieje się nie tylko w Polsce. Zresztą generalnie – nad czym bardzo ubolewam – nauka nie jest szczególnie szanowana i jest cała masa fejk newsów, jakichś opowiadań, quasi-nauki, które w przestrzeni publicznej się pojawiają i starają się zastąpić naukę. Dlatego pod koniec ubiegłego roku jako konferencje rektorskie polska, francuska i niemiecka wysłaliśmy apel do przewodniczącej Komisji Europejskiej, w którym wskazywaliśmy, że nauka jest motorem postępu, który pozwoli wyjść Europie z kryzysu popandemicznego, dlatego zresztą m.in. zwiększono budżet Horyzontu Europa, czyli kolejnego wielkiego programu ramowego Unii Europejskiej badań naukowych i innowacji, do 100 mld euro.

W krajach UE nie ma pomysłów, żeby poszerzać wolność akademicką. Wolność akademicka nie musi być poszerzana, bo jest zapewniana przez samo środowisko akademickie. W konsekwencji wszystkie te dokumenty, które pojawiają się w Komisji Europejskiej, w Radzie Europy, a ostatnio na konferencji krajów realizujących Proces Boloński, w której uczestniczył online również minister Przemysław Czarnek, podkreślają, że wolność akademicka i autonomia instytucjonalna uniwersytetu są warunkami postępu naukowego i cywilizacyjnego. Natomiast to, co się w tzw. pakiecie wolności pojawia, to jest właśnie naruszenie autonomii instytucjonalnej uczelni.

Projekt Pakietu Wolności Akademickiej został jednak przez RM przyjęty, co skutecznie przybliża nas do zawartych w nim zmian. Czy planujecie jakieś działania, które mogą powstrzymać proces legislacyjny?

– Myślę, że zrobiliśmy wszystko, co trzeba było – jeszcze w 2020 r. przedstawiliśmy nasze bardzo krytyczne stanowisko wobec projektowanych zmian, następnie w styczniu 2021 r. przypomnieliśmy zasadnicze tezy tego stanowiska, dokładnie je argumentując. To jest bardzo dobra analiza, wszystkie te dokumenty są na naszych stronach internetowych, minister Czarnek oczywiście też je dostał. 21 maja, a więc kiedy był już tryb konsultacji projektu, podtrzymaliśmy to nasze stanowisko, podobnie jak inne instytucje reprezentujące środowisko akademickie, wskazując po raz kolejny na zagrożenia wynikające z przyjęcia tzw. pakietu wolnościowego.

Bulwersujące jest więc to, że pan minister, zamiast merytorycznej dyskusji, wypowiada się w sposób obraźliwy o KRASP, mówiąc, że łamiemy konstytucję, bo nie chcemy poszerzać wolności akademickiej. Pomijam już język, który w żaden sposób nie przystoi żadnemu urzędnikowi publicznemu, a ministrowi w szczególności, ale treść tych wypowiedzi jest zupełnie oderwana od rzeczywistości. A wystarczyłoby po prostu pochylić się nad naszymi analizami i argumentami, które zostały panu ministrowi przedstawione. I gdyby zrobił to uczony, a nie polityk, to nie miałby najmniejszych wątpliwości, że te analizy i argumenty są absolutnie słuszne, zgodne z tym, co się robi w krajach rozwiniętych na całym świecie.

Czy wiadomo, jaka jest skala problemu, który spowodował, że w ogóle rozmawiamy o tych zmianach?

– Mniej więcej wiemy. To jest zresztą bardzo znaczące, bo pan minister, prezentując ten pakiet, powiedział, że jest kilka przypadków, które zna, które podobno świadczą o tym, że wolność akademicka jest łamana. Nie powiedział też, jakie to są przypadki, a szkoda. Bo nauka polega na tym, żeby każdy przypadek dokładnie przeanalizować i nie wyciągać nieuprawnionych uogólnień z kilku przypadków, bo to nie obroniłoby się w żadnej dyskusji naukowej.

Jednym z nich jest znany wszystkim przypadek odsunięcia od zajęć wykładowczyni z Uniwersytetu Śląskiego.

– W przypadku Uniwersytetu Śląskiego spowodowały to wystąpienia studentów przeciwko wykładowczyni, która przekazywała im nie wiedzę, do czego jako wykładowca jest zobowiązana, tylko swój światopogląd ilustrowany zresztą przykładami sprzecznymi z wiedzą naukową. To doświadczenie było bardzo ważne dla środowiska akademickiego, bo studenci mają absolutne prawo powiedzieć: – przepraszamy, jak pani opowiada takie rzeczy, żeby nie powiedzieć bzdury, to my nie chcemy ich słuchać. Potem zarzucano studentom, że nie mieli żadnych podstaw, żeby zgłosić komisji dyscyplinarnej uniwersytetu te niedopuszczalne zachowania wykładowczyni i poglądy, które głosiła. Na dodatek zamiast rozstrzygać spór o naukowość albo nie przekazywanej wiedzy na uniwersytecie, został złożony przez pełnomocników wykładowczyni wniosek przeciwko studentom w prokuratorze. Łamiąc tym samym, z jednej strony, generalną zasadę, że to środowisko decyduje, co jest nauką, a co nią nie jest, a nie prokuratura, a z drugiej – to rzecz niebywała! – autonomię uniwersytetu, gwarantowaną przez Konstytucję i ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym. Prokuratura dwukrotnie umorzyła śledztwo.

Każdy z tych przypadków, o których wspomniał pan minister, trzeba by przeanalizować szczegółowo i zobaczyć, jak to faktycznie było, zanim się na ich bazie wyciągnie wnioski i sformułuje zarzuty wobec środowiska.

Wygląda jednak na to, że projektowane zmiany wejdą w życie i uczelnie będą musiały je stosować.

– Ludzie nauki, w tym rektorzy, są osobami, które działają zgodnie z prawem. Więc jeśli pakiet zostanie uchwalony przez parlament, to będzie stosowany. Natomiast ja wciąż mam nadzieję, że uwagi, które zostały przez KRASP przedstawione, Sejm w swej mądrości uwzględni i projekt zostanie odrzucony. Liczymy też, że kiedy projekt pojawi się na Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, to będziemy mogli jeszcze raz przedstawić argumenty przyjęte w naszych stanowiskach na etapie prekonsultacji i konsultacji. Jeżeli mimo to projekt zostanie przegłosowany, to będzie to oznaczało, że większości parlamentarzystów nie leży na sercu dobro nauki i dobro Polski, tylko jakaś ideologizacja uniwersytetów. A to może okazać się pierwszym krokiem do tego, żebyśmy jako kraj cofnęli się w rozwoju do lat słusznie minionych.