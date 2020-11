Lider w czasach zarazy. Słucha, diagnozuje i zmienia

Rozproszony, wirtualny zespół i konsekwencje drugiej fali pandemii należą dziś do podstawowych czynników warunkujących pracę menedżerów. Z jednej strony rola lidera w organizacji nabiera jeszcze większego znaczenia, z drugiej - więcej od niego wymagamy.

Z naukowych opracowań wynika, że pandemia jest źródłem pięciu czynników stresowych: lęku przed zarażeniem, odcięciem od otoczenia/zamknięciem, lęku przed natłokiem często niezweryfikowanych informacji, strachu przed utratą pracy oraz lęku przed stygmatyzacją.

Najnowsze badania pokazują, że poziom stresu związany z drugą falą pandemii jest wyjątkowo wysoki. Opracowany przez Deloitte indeks niepokoju wynosi nad Wisłą 34 proc. - i jest najwyższy na świecie!

Bardziej niż wcześniej martwimy się także o zdrowie naszych najbliższych – na takie obawy wskazuje aż 82 proc. badanych. Zarządzanie w obecnej sytuacji to ogromne wyzwanie dla firm i menedżerów. Tym bardziej że model pracy zdalnej przywrócono w wielu firmach (w niektórych trwa on nieustannie od marca).

– Dziś niezwykle ważne jest, aby mimo dystansu społecznego być w bliskim kontakcie z pracownikami. Zarządzanie zespołem w trudnym czasie powinno opierać się przede wszystkim na komunikacji i otwartości – tłumaczy Stephane Tikhomiroff, dyrektor generalny Perfetti Van Melle Polska.

O tym, że ostatnie miesiące są sprawdzianem z zarządzania, mówi się nieustannie od marca. Praca w zdalnych zespołach, problemy z komunikacją, obciążenie dodatkowymi obowiązkami (nauka zdalna) nie pomagają liderom w sprawnym zarządzaniu.

Jak wyjaśnia autorka książki „Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą", coach Małgorzata Jakubicz, współczesny lider powinien mieć misję i wizję. Ale nie tylko.

– To przede wszystkim osoba, która zna siebie i która ma świadomość innych ludzi; osoba, która skutecznie potrafi tę wiedzę o sobie i innych wykorzystać. I przekuć wszystko, co wie, na umiejętne zarządzanie zespołem – podkreśla Jakubicz.

Kluczem jest zatem poznanie i umiejętne wykorzystywanie swoich emocji. Jak wyjaśnia, z liczby zapytań, jakie do niej spływają, wynika, że coraz większe grono zarządzających zdaje sobie sprawę, że drogą do dobrego i efektywnego działania jest pokonanie wyzwań, jakie pandemia wyostrzyła.

– Po pierwsze: egzekucja – rozliczanie pracownika, pozbycie się przekonania, że praca zdalna to brak zaangażowania w pracę i przerzucenie energii na inne obowiązki. Wynika to przede wszystkim z poczucia utraty kontroli nad pracownikiem przez lidera. A to z kolei prowadzi do problemu zaufania i zarządzania sobą w "obszarze ego" oraz potrzeby ingerencji w powierzone odpowiedzialności – wyjaśnia Jakubicz.

Patryk Wójcik podkreśla, że obierana przez niektóre firmy droga kontrolowania pracowników na każdym etapie ich pracy zdalnej przynieść może skutek odwrotny od zamierzanego.

– Pamiętajmy, że każdy system można oszukać, a nadmierna kontrola zdemotywuje zespół. Takie działanie to także najszybsza droga do budowy złych nawyków w modelu pracy zdalnej. Do tego zdecydowanie nie zachęcam. Pracodawcy, którzy chcą wyprzedzić konkurencję, muszą pracownikom zaufać i sprawić, by oni zaufali im. Potrzebne jest działanie partnerskie, bez tego nie będzie efektywności – podkreśla.

Innym wyzwaniem dla firm pozostaje budowa relacji - ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności zespołu.

– Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, wpływa na ludzi w różny sposób. Dla introwertyków może to być bardziej komfortowe i korzystne. Zdecydowanie inaczej będzie w przypadku ekstrawertyków. Ich motywują inni ludzie, oni myślą – mówiąc. Jeśli brakuje tej standardowej interakcji lub gdy ta interakcja jest ograniczona, pojawia się mniejsza motywacja do pracy i do życia – wyjaśnia Małgorzata Jakubicz..

I podkreśla, że dziś potrzebna jest praca z emocjami własnymi i innych ze strony lidera. Ten element był zawsze ważny, ale w niepewnych czasach przy zdalnych interakcjach wydaje się zyskiwać nowy wymiar i jeszcze większe znaczenie - kluczowe i prowadzące do zaangażowania, realizacji zadań i osiągania efektów.

- Okazuje się, że pierwszy krok to zadbanie o emocje innych, co owocuje krokiem drugim, czyli efektem biznesowym. Dodałabym jeszcze kwestię jasnych oczekiwań, bazujących na dialogu i uwzględnieniu potrzeb obydwu stron, tj. pracownika i lidera – dodaje Jakubicz.

Naturalne zatem wydaje się pytanie, co z liderami ekstrawertycznymi.

– Najważniejsze, by taka osoba była w stanie dostrzec w sobie te emocje. Musi wiedzieć, jak zarządzać emocjami - tak, by wpływały one na nią pozytywnie, a przy tym minimalizowały ich negatywny wpływ na otoczenie, szczególnie pracowników. Ludzie w tych czasach potrzebują stabilnie emocjonalnych szefów – uważa Małgorzata Jakubicz.

I dodaje, że najprościej wytłumaczyć to popularnym ostatnio terminem – inteligencji emocjonalnej.

- Z jednej strony to świadomość własnych emocji i umiejętnego zarządzania nimi. Z drugiej mówimy o świadomości emocji innych i umiejętności wpływania na nich - tak, by pokazywać im, że dana sytuacja im służy.

Stephane Tikhomiroff podkreśla, że do ważniejszych cech, które nabierają znaczenia w czasach kryzysu, należą wzajemne zrozumienie i empatia.

– Warto sobie uświadomić, że każdy zatrudniony inaczej przeżywa sytuacje kryzysowe i radzi sobie z niepokojem oraz że home office dla każdego wiąże się z innymi wyzwaniami. W trudnych czasach pracownicy oczekują od przełożonego wyrozumiałości i przestrzeni do transparentnej komunikacji. Dlatego tak ważne, aby otwarcie rozmawiać o trudnościach oraz na bieżąco wspierać wszystkich pracowników – podkreśla Tikhomiroff

Lider służebny, a nie autokratyczny

Jak wynika z programu badawczego „As One”, realizowanego w Deloitte i poświęconego badaniu struktury i wydajności różnych rodzajów zespołów, budowa poczucia aktywnego uczestnictwa udaje się trzem typom przywódców. Typy te to „kapitan drużyny”, „organizator wspólnoty” i „senator”.

Tacy przywódcy jednoczą swoje zespoły wokół wspólnego celu, nie zaś za pomocą odgórnie narzuconych reguł, pozostawiając członkom zespołów swobodę podejmowania decyzji i kształtowania własnego wkładu pracy; nie budują sztywnej, hierarchicznej struktury - na wzór wojskowej.

Prof. Paweł Korzyński z Akademii Leona Koźmińskiego podkreśla, że w obecnych czasach nie sprawdzi się szef autokratyczny (czerwony).

– Teoria normatywnego przywództwa (bierze pod uwagę autokratyczny, konsultacyjny i partycypacyjny styl przywództwa) mówi, że liderzy powinni dopasować swój styl do czynników zewnętrznych: czasu, jakości decyzji oraz zaangażowania pracowników. W dobie niepewności, kryzysu lub zmiany zaangażowanie pracowników pełni on ważną rolę w funkcjonowaniu organizacji. Menedżerowie nie mogą zatem stawiać na zarządzanie autokratyczne, ponieważ obniżą motywację zespołu. Jeśli lider tylko i wyłącznie wydaje rozkazy, wówczas pracownicy nie utożsamiają się z decyzjami, które zostają podjęte – komentuje Korzyński.

W podobnym tonie wypowiada się Bruno Żółtowski, psycholog i coach.

– Czerwony, bardzo wymagający, surowy lider może się nie sprawdzić. Jeśli szef będzie tylko wydawał rozkazy, mówił o oczekiwaniach i podawał liczby, to długofalowo nie utrzyma zaangażowania. Może przez jakiś czas, kiedy będzie działała adrenalina i stres... Zarządzanie musi być dziś mocno wyważone – wyjaśnia Żółtowski.

Małgorzata Jakubicz podkreśla, że znane i stosowane do niedawna formy zarządzania się sprawdzą.

– Przywództwo, z jakim do tej pory mieliśmy do czynienia, nie tylko w Polsce, to kultura XX wieku. Zaczęło się od popularnej książki Machiavellego „Książę”. Miała ona ogromny wpływ na przywództwo nie tylko w obszarze biznesu, ale także polityki. To działanie zgodnie z hasłem „cel uświęca środki” – ludzie, pracownicy są narzędziem do osiągnięcia celu. Później przyszła era fabryk i traktowanie ludzi jako trybików pewnego mechanizmu. Pracownik jest ważnym elementem, ale nikt nie skupia uwagi na jego potrzebach. Wydaje się, że to podejście nadal pokutuje w niektórych organizacjach – wyjaśnia.

Dodaje także, że ostatnie miesiące skoncentrowały zarządzanie na aspekcie emocji.

– Dziś okazuje się, że pomijany dotychczas aspekt emocji jest kluczowy. Zwiększa się świadomość ludzi, zwiększa się świadomość znaczenia emocji. Nagle okazuje się, że znane i popularne w XX wieku podejście nie sprawdzi się dziś, szczególnie w czasach kryzysu – dopowiada.

Modelem, który - jej zdaniem - może się w organizacji sprawdzić, jest Servant Leadership (przywództwo służebne).

– W przywództwie służebnym lider pozostaje w pełni odpowiedzialny za tworzenie wizji, jej skuteczne komunikowanie i wdrożenie. Na tym etapie może zaprosić doświadczonych pracowników do współpracy, ale ostatecznie to on decyduje o kierunku i jest jego strażnikiem. Kiedy wizja jest gotowa, oddaje odpowiedzialność za jej realizację sowim ludziom . Na tym etapie właśnie ludzie – i ich zaangażowanie – są kluczowi. Ludzie są ważni i lider o nich dba, wspiera, rozwija, służy, tak jak tego potrzebują. Czasami jest zmuszony także degradować lub zwalniać pracowników – wyjaśnia Małgorzata Jakubicz.

Słuchać i zmieniać

Headhunter Ernest Wencel w rozmowie z PulsemHR.pl wyjaśnia, że dziś wygrywają ci, którzy potrafią słuchać, są otwarci i - co najważniejsze – widzą potrzebę ciągłej nauki.

– Osoby, które są na tych samych stanowiskach od lat i wydaje im się, że nie muszą nic dziś robić, bo "są tu, gdzie są", spotkają się – moim zdaniem – z dużym rozczarowaniem i bolesnym lądowaniem. Osoby, które uważają, że nie muszą się uczyć, nie muszą się rozwijać, przegrają. Ludzie mentalnie młodzi, ciekawi, zdający sobie sprawę, że trzeba się uczyć przez całe życie, wygrają – podkreśla.

Jego zdaniem, dziś sprawdzą się ci, którzy potrafią budować zaangażowanie, mobilizować i koncentrować się na sprawach dla działania firm najważniejszych.

– Jeśli popatrzymy na podejście Kena Blancharda, który mówi, że dobry menedżer ma w sobie cały wachlarz umiejętności i umie się odnaleźć w każdej sytuacji, to widzimy, że nie wszyscy to potrafią... Nie wszyscy mają w sobie arsenał i warsztat narzędziowy pozwalający zareagować adekwatnie do sytuacji. Mamy teraz świat pełen turbulencji – nie wiemy, co nas spotka. Decyzje musimy podejmować, biorąc pod uwagę całkowity brak danych albo ich minimalną ilość. To wymaga otwartości, słuchania, analizy danych, mierzenia efektywności na każdym etapie procesu biznesowego – precyzuje Ernest Wencel.

Małgorzata Jakubicz dodaje, że lider, który "przepracował swoje emocje", będzie w stanie sobie poradzić z zarządzaniem rozproszonym zespołem. I będzie potrafił słuchać.

– Lider, który "strawi" własne emocje, nie boi się płaczu, krzyku czy ciszy. Musimy danej osoby wysłuchać, zdiagnozować i „zaaplikować najlepsze w tej sytuacji lekarstwo”. Ważne, by dać przestrzeń osobie, z którą rozmawiamy. Jeśli tego nie zrobimy, to skutek rozmowy będzie odwrotny od zamierzonego. Jeśli w naszej rozmowie pojawia się cisza, to jej nie przerywajmy. Poczekajmy chwilę... Świadomie popracujmy z ciszą - radzi.