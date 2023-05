Lider na trudne czasy. Dobry szef bez tych umiejętności nie istnieje

Według badania „Rok Lidera” Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów odporność na stres to kluczowa umiejętność, którą powinien wykazywać się obecnie lider.

Wskazanie motywowania jako jednej z kluczowych umiejętności lidera nie dziwi, gdy spojrzymy na największe rozczarowania roku 2022, które wskazali ankietowani przez GFKM, czyli odejścia pracowników (18 proc.) i obniżoną motywację pracowników (16 proc.).

Trzecia kluczowa umiejętność to zarządzanie zmianą i podejmowanie właściwych decyzji.

Według badania „Rok Lidera” Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów odporność na stres to kluczowa umiejętność, którą powinien wykazywać się obecnie lider. O tym, że Polacy są jednym z najbardziej zestresowanych narodów w Europie (w tym zakresie Polaków wyprzedzają tylko Niemcy) donosi raport z cyklicznych badań firmy ADP "People at Work 2022: A Global Workforce View". Wynika z niego, że blisko co piąty ankietowany Polak (ponad 22 proc.) twierdzi, że codzienne w pracy doświadcza stresu, a 20 proc. odczuwa go 1 do 3 razy w tygodniu.

Badanie wskazuje też, że codziennego stresu w pracy w Polsce częściej doświadczają kobiety (ponad 24 proc.) niż mężczyźni (niespełna 20 proc.). Widać to również w badaniu GFKM, w którym odporność na stres jako kluczową umiejętność wskazało 29 proc. kobiet i 24 proc. mężczyzn.