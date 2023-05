Lider na trudne czasy, czyli jak globalne wyzwania przekuć na sukces firmy

- Każda firma powinna mieć plan opisany w strategii, nie musi to być prezentacja na kilkaset stron, raczej plan na to, co chcemy robić, jaki jest cel. Ale strategia musi być też elastyczna, byśmy dostosowywali się do okoliczności, jakie przynosi nam los – mówiła Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA. - Mówiąc o środowisku VUCA w kontekście prowadzenia firm, warto dodać jeszcze jeden termin: zwinność w reagowaniu na zmiany. Warto patrzeć na modne trendy, by reagować na okoliczności, jakie się pojawiają.

Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA ( fot. PTWP)

Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena, podkreślał, że w zmiennych warunkach podstawową cechą menadżera staje się zrozumienie otaczającego nas świata.

- Od drugiej połowy XX wieku następuje duże przyspieszenie technologiczne w każdej dziedzinie, od produkcji, transportu, logistyki, po żywienie, edukację i medycynę. Na te zmiany technologiczne nakładają się zmiany generacyjne, a na te dwie warstwy - zmiany geopolityczne. Spada znaczenie Europy, rośnie znaczenie Azji, a USA stoi przed ryzykiem zachwiania pozycji hegemona. Z tego się bierze tak duża zmienność i turbulencje w gospodarce, że przedsiębiorstwa mają problem, by sobie z tym poradzić. Do tego dochodzi (sztuczna inteligencja - przyp. red.), dając kolejne przyspieszenie zmianom. Jeśli statek, jakim jest firma, nie ma celu, każdy wiatr jest mu przeciwny. Strategie trzeba mieć i je adaptować – podkreślał Domarecki.

Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena (fot. PTWP)

Na szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji zamiast budowania wieloletnich strategii stawia z kolei Wojciech Wolny, prezes spółki Euvic.

- Świat jest w stanie permanentnej zmiany, której już nie można zrozumieć. Ja nie próbuję rozumieć, ale podejmuję decyzje, które są szybkie. Dla mnie obojętnie jest, skąd wieje, bo ja chcę płynąć z wiatrem – argumentował Wolny. – Planowanie to jedna rzecz, natomiast odwaga to druga. Można budować bez końca wielki statek albo wsiąść na niewielka łódkę i ruszyć z wiatrem – mówił później.

Jak podkreślił, unika niebezpiecznych decyzji czy zobowiązań, których realizacja mogłaby pogrążyć firmę. Zmienność jednak dla niego otwiera wiele szans.

- W dużej zmienności, złożoności musimy mieć dużą elastyczność, ale jednocześnie mieć jakąś perspektywę. Nie możemy gubić umiejętności budowania perspektywy długoterminowej, ale też umiejętności zatrzymania się i refleksji – komentowała Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia.

Zofia Dzik, prezes Instytutu Humanites – Człowiek i Technologia (fot. PTWP)

Globalne zagrożenia dla biznesów. Nadciągają kolejne czarne łabędzie?

Zmienność i mnogość zjawisk sprawiają, że w globalnym świecie wydarzenia na drugim końcu świata mają wpływ na firmy różnych branż. Zagrożenia i niepewność rodzą niesłychanie szybki rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji (AI).

Zdaniem Wojciecha Wolnego czymś, co może zatrząść światem, jest konflikt w relacjach Stanów Zjednoczonych z Chinami. Druga kwestia, na jaką zwraca uwagę, jest rozwój sztucznej inteligencji (AI).

- Za 10 lat na rynku będą tylko dwa typy firm: te, które wdrożyły AI, i te poza wielkim biznesem. Szacuje, że za 3-5 lat programista będzie pracował 10 razy wydajniej, ale konia z rzędem temu, kto wie, co to oznacza dla rynku. Czy to, że będziemy produkować 10 razy mniej kodu źródłowego i 90 proc. programistów straci pracę? Mam nadzieje, że jednak będziemy produkować więcej kodu źródłowego i rozwiązania globalnych koncernów nie wszystkim będą pasować. Dziś nie wiemy, jak to się poukłada. Musimy monitorować zmiany, wdrażać nowe narzędzia – mówił Wolny.

Wojciech Wolny, prezes spółki Euvic (fot. PTWP)

Problem polega także na tym, że wiele firm, wielu menadżerów nie wie, do czego można AI wykorzystać, ale z drugiej strony widzi potrzebę zmian.

- AI będzie mieć potencjalnie duży wpływ na wiele procesów wewnętrznych, na sposób wykonywania pracy, na jej zakres i dokładność. Duża część procesów analitycznych może być wykonywana przez AI, duża część relacji z klientem może być obsługiwana przez czaty zasilane AI. Pytanie brzmi, co wtedy będą robić moi ludzie? W jaki sposób mam dostosować strukturę zatrudnienia? – pytał Mariusz Łukasiewicz, prezes BNP Paribas Faktoring, zwracając uwagę na to, że w finansach szczególny nacisk położony jest na bezpieczeństwo i poufność danych klientów.

Mariusz Łukasiewicz, prezes BNP Paribas Faktoring (fot. PTWP)

- Rolą lidera jest przewidywanie przyszłości, trzeba mieć intuicję popartą wiedzą i doświadczeniem. Z mojej perspektywy sztuczna inteligencja jest narzędziem, które ma nas wspierać, ale nigdy nie wymyśli za nas tego, co mamy robić. Musimy podejmować takie działania, które pozwolą uporać się z czarnymi łabędziami – komentowała Magdalena Bogucka.

Pytanie tylko, czy zjawiska, które nazywamy czarnymi łabędziami, rzeczywiście nimi są.

- Wiele zjawisk, które nazywamy czarnymi łabędziami, wiąże z jednym z grzechów głównych współczesnych liderów, jakimi są obojętność i ignorancja. Tak było z pandemią, która zaskoczyła nas w Europie, mimo że wiele miesięcy wcześniej obserwowaliśmy z dystansu to, co dzieje się w Chinach – argumentował Zofia Dzik. - W firmach, w których pracuję, z dużym niepokojem patrzymy na zjawiska geopolityczne związane ze zmianą układu sił w powiązaniu z transformacją technologiczną. Będzie to skutkowało strategicznymi decyzjami dotyczącymi chociażby przebudowy łańcuchów dostaw - dodała.

A dla takich branż jak farmacja przerwane łańcuchy to największe zagrożenie.

Zofia Dzik zwracała też uwagę na zagrożenie wynikające z takich zjawisk jak nasilająca się rywalizacja między pictechami, wyścig technologiczny, rosnące nierówności na świecie, zmiany demograficzne, cyberzagrożenia.

- Do tego mamy cały obszar związany z ekologią i nowe regulacje dotyczące ESG. Zmiany klimatu w powiązaniu z nierównościami społecznymi będą skutkowały wcześniej czy później dużymi migracjami. Do tego mierzymy się z inflacją, rosnącymi cenami surowców. Życzylibyśmy sobie też większej stabilizacji w ustawodawstwie – wymieniała dalej Dzik.

Zdaniem Krzysztofa Domareckiego europejski biznes musi zwracać uwagę na dwa elementy.

- Europejczycy biednieją na potęgę, co jest związane z inflacją. Europa będąc przeregulowana, wyeksportowała bardzo dużo gałęzi przemysłu poza nasz kontynent i coraz mniej jest w stanie wytwarzać wartości dodanej – stwierdził główny akcjonariusz Grupy Selena. Jak dodał, Europa jest na ścieżce szybkiego tracenia przewag.

Lider jak ojciec, w zmieniających się warunkach musi być wsparciem dla zespołu

W niepewnym, złożonym, dynamicznie zmieniającym się otoczeniu na rynku utrzymują się tylko firmy dobrze zarządzane, które potrafią zatrzymać ludzi. Dlatego lider z jednej strony musi umieć szybko reagować na zewnętrzne zmiany, a z drugiej być wsparciem i budzić zaufanie podwładnych.

Zdaniem Marka Kamińskiego kluczową cechą lidera jest odporność na zmieniające się warunki i nieplanowane zdarzenia, przeciwności.

- Na szczyt góry nie docierają ci, którzy są najładniejsi, najbogatsi czy mieli najlepsze stopnie w szkole, ale ci, którzy są najbardziej odporni. Kluczowa jest odporność psychiczna, odporność na warunki, w jakich przyszło mi działać – twierdzi zdobywca biegunów, założyciel Life Plan Academy i Kamiński Academy, dodając, że z tą odpornością w społeczeństwie nie jest dobrze, a będzie jeszcze gorzej.

- Zmiana modelu życia, osłabienie więzi rodzinnych, niepewność – to wszystko sprawia, że problemy braku odporności psychicznej będą narastać w społeczeństwie. To bomba zegarowa, zwłaszcza u dzieci – przyznaje Kamiński.

Marek Kamiński, zdobywca biegunów, założyciel Life Plan Academy i Kamiński Academy (fot. PTWP)

Jak zatem budować odporność? - To wychodzenie ze strefy komfortu, budowanie scenariuszy różnych zdarzeń, kwestia radzenia sobie z porażkami, wiary we własne siły – wyjaśnia polarnik.

Ale jak dodaje, nawet najsilniejszy szef nie osiągnie sukcesu bez silnego zespołu.

- Umiejętność odczytywania rzeczywistości i budowania scenariuszy to wielka wartość. Ale sukces odnosi lider, który potrafi zbudować silny zespół – mówi Marek Kamiński. - Trzeba dzielić się odpowiedzialnością, dać ludziom możliwość zmian. To pozwoli silnemu zespołowi wdrażać zmiany i iść do przodu.

Powiedzenie, że ludzie przychodzą do firmy, a odchodzą od szefa, sprawdza się w kontekście cech lidera.

- Lider musi uspokoić załogę w czasie burzy, mieć krótkoterminowy plan na przetrwanie burzy, ale kiedy przestanie wiać, trzeba budować długofalową wizję. To buduje zaufanie do lidera, bo ludzie wiedzą, czego się spodziewać. Zaufanie i pewność pracowników są bardzo ważne – mówi z kolei Agnieszka Leszczyńska, prezes spółki Angelini Pharma Polska.

Agnieszka Leszczyńska, prezes spółki Angelini Pharma Polska (fot. PTWP)

Jakie jeszcze cechy powinien mieć lider, menedżer?

- Zimna głowa, gotowość podejmowania ogromnego ryzyka, ale też nieprzywiązywania się do rzeczy, które się zrobiło. To też odwaga, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, ale przy tym niezapominanie o ludziach, którzy tych cech nie mają – wymienia cechy lidera Wojciech Wolny. – Ja jednak wyżej umieszczę uczciwość. Długofalowa uczciwość popłaca bardziej niż krótkoterminowe cwaniactwo. Uczciwość wobec siebie, klientów, wobec pracowników – to jest najważniejsze – podkreśla Wolny.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl