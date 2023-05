Lider musi rozumieć świat i brać za niego odpowiedzialność

– Postęp technologiczny, zmiany generacyjne i geopolityczne to trzy poziomy, które nakładają się na siebie, tworząc obecny zmienny i pełen turbulencji świat. Dotyczy to wszystkich, także przedsiębiorstw, które mają dziś kłopot, aby poradzić sobie z tą zmiennością. Dla managera kluczowe jest najpierw zrozumienie tego, co dzieje się wokół nas, a w ślad za tym definiowanie celów biznesowych i strategii. Strategię trzeba mieć, ale należy ją umieć bardzo szybko adaptować do zmieniających się warunków - mówił Krzysztof Domarecki.

Pierwszym z poziomów (postęp technologiczny) wpływa na wiele dziedzin życia, takich jak IT, produkcja, logistyka, transport, zdrowie, żywienie czy edukacja. Zmiany generacyjne wynikają z nowych oczekiwań młodszych pokoleń wobec świata. To z kolei wynika z rosnącej zamożności dużej części społeczeństwa. Trzeci poziom (zmiany geopolityczne), to m.in. spadek znaczenia gospodarczego Europy Zachodniej, niestabilność pozycji Stanów Zjednoczonych jako hegemona oraz wzrastające znaczenie Azji.

W wyznaczaniu trendów wysoką pozycję powinien zajmować pracownik i jego potrzeby

Katarzyna Bieńkowska, group HR director w Grupie Ciech zauważa, że wyzwania jakie stawia dziś świat, mocno wpływają na pozycję pracownika w wyznaczaniu trendów w zarządzaniu.

- Bez wzięcia pod uwagę tych wszystkich elementów nie sposób zaproponować dziś trafnych rozwiązań. Szczególnie w firmach produkcyjnych, takich jak Grupa Ciech, gdzie kluczowe jest zrozumienie zachodzących u nas mechanizmów społecznych i wynikających z nich wyzwań, takich jak prowadzenie realnego dialogu pokoleń czy zapobieganie ewentualnemu wykluczeniu cyfrowemu - mówi w rozmowie z PulsHR.pl.

Podobnie na ten temat wypowiada się Jolanta Bańczerowska, odpowiedzialna za obszar strategii personalnej w Grupie Żabka.

- Ostatnie lata wyczerpały nas mentalnie i przewartościowały nasze życie. To z kolei znajduje często odzwierciedlenie w zmęczeniu i spadku energii oraz motywacji wśród pracowników. Dodatkowo trudna sytuacja na rynku zewnętrznym wymaga umiejętności motywowania pracowników do skupiania się na zadaniach, na które mają realny wpływ i szukania szans realizacji celów. Dlatego w zarządzaniu ludźmi coraz większe znaczenie będą miały umiejętności inspirowania i budowania zaangażowanych zespołów. Kluczowe będzie, aby przełożony łączył w sobie cechy oraz umiejętności wspierającego, motywującego coacha, mentora i uzgadniającego cele kierownika. Niezwykle ważne będzie także wspólne szukanie sensu pracy – dzisiaj pracownicy chcą, aby praca, którą wykonują lub której szukają, była spójna z ich życiem, z ich ideałami i wartościami - ocenia.

Liderzy muszą umieć zarządzać ludźmi i zadaniami

Pomimo złożoności wyzwań, z jakimi dzisiaj muszą się zmagać liderzy, w obliczu zmieniającej się rzeczywistości kluczowe jest okazywanie empatii, zrozumienie potrzeb, problemów i oczekiwań pracowników i klientów, jak również świadomość, że zarządzanie firmami stale ewoluuje.

– Dziś od lidera oczekuje się, że pozwoli pracownikom się wypowiedzieć, że będzie czerpał od nich inspiracje i pomysły, że będzie budował zaangażowanie zespołu. Lider nie boi się poddać ocenie. Lider kreuje także możliwości rozwoju każdego członka zespołu i do tego rozwoju inspiruje. Po prostu ludzie oczekują, że lider będzie liderem, a nie generałem – mówi Stanisław Ból, dyrektor personalny w ArcelorMittal Poland.

Istotne staje się więc rozwijanie umiejętności skutecznego łączenia dwóch dziedzin: zarządzania ludźmi z zarządzaniem zadaniami

Dobry lider musi przede wszystkim dostarczyć swoim pracownikom psychologicznej podbudowy dla ich aspiracji i oczekiwań. Jest to bardzo ważne, ponieważ pracownicy, którzy są zmotywowani i czują, że ich lider wierzy w ich sukces, są bardziej skłonni do podejmowania ryzyka i wykonywania pracy na najwyższym poziomie.

Powinien także optymalnie dzielić odpowiedzialność pomiędzy różne komórki organizacji oraz pracowników tak, by zapewnić efektywność procesu strategicznego. Dobry przywódca jest w stanie zarządzać zasobami w sposób, który umożliwia osiągnięcie celów firmy w sposób efektywny i efektywnie przekazywać zadania oraz cele między różne zespoły w organizacji.

Istotne są także sam wizerunek lidera. Powinien być on przykładem godnym naśladowania dla swoich pracowników. Jego zachowania, osobista energia i podejmowane działania powinny demonstrować pożądane z punktu widzenia firmy zachowania, które mogą stać się standardem dla wszystkich.

