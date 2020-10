Liczba pracowników zdalnych wzrośnie dwukrotnie w 2021 r.

Globalny odsetek ludzi stale pracujących w domu podwoi się w 2021 r. Od czasu, gdy pracownicy rozpoczęli pracę zdalną produktywność wzrosła - wynika z amerykańskiego badania Enterprise Technology Research (ETR), które omawia Reuters.

Bartosz Dyląg

Bartosz Dyląg • 23 paź 2020 13:10





Zdaniem dyrektorów IT w tym momencie 72 proc. pracowników wykonuje swoje zadania zdalnie. Fot. shutterstock

REKLAMA

ETR we wrześniu przeprowadziło ankietę wśród 1200 dyrektorów ds. informatyki z całego świata, przepytano przedstawicieli różnych branż.

Badanie wykazało, że dyrektorzy spodziewają się, że liczba pracowników na stale pracujących zdalnie podwoi się do 34,4 proc. w 2021 r., w porównaniu z 16,4 proc. przed wybuchem pandemii koronawirusa.

Zdaniem dyrektorów IT, w tym momencie 72 proc. pracowników wykonuje swoje zadania zdalnie.

Czytaj też: WhatsApp zyska nowe funkcje, m.in. zakupy

Niemal co drugi ankietowany dyrektor stwierdził, że produktywność wzrosła od czasu, gdy pracownicy rozpoczęli pracę zdalną, a tylko 29 proc. z nich wskazało na spadek wydajności.

Duży wzrost produktywności odnotowano w sektorach: telekomunikacyjnym, finansowym i ubezpieczeniowym. W branżach: energetycznej, użyteczności publicznej i edukacji wzrost ten był zdecydowanie mniejszy.

- Wszyscy spodziewaliśmy się, że nastąpi pewien wzrost pracy zdalnej, ale nie myśleliśmy, że poziom ten podwoi się w porównaniu sprzed pandemii. Ma to ogromne konsekwencje w wielu obszarach, takich jak nieruchomości, handel detaliczny, gastronomia czy transport - powiedział Erik Bradley, główny strateg z ETR.

Badanie wykazało również, że więcej dyrektorów ds. informatyki jest optymistycznie nastawionych do perspektyw na przyszły rok. Uważają, że budżety IT wzrosną, będą mogli znowu zatrudniać rozpocząć nowe projekty IT.

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.