Lepsze zarobki przegrywają ze społecznymi przyzwyczajeniami. Kobiety wypadają z rynku pracy

W aż 68 proc. rodzin z małymi dziećmi w wieku 1-9 lat, w których oboje rodzice pracują, to matki w największym stopniu sprawują obowiązki opiekuńcze (fot. Andrew George/Unsplash)

Podobne proporcje występują w odniesieniu do ogółu obowiązków domowych i opiekuńczych – w 55 proc. rodzin więcej prac wykonuje matka, a tylko w 10 proc. jest to ojciec. Podobnie gdy dziecko jest chore, zostają przy nim przede wszystkim pracujące mamy (50 proc.), a znacznie rzadziej ojcowie (14 proc).

W aż 68 proc. rodzin z małymi dziećmi w wieku 1-9 lat, w których oboje rodzice pracują, to matki w największym stopniu sprawują obowiązki opiekuńcze. Odwrotna sytuacja, w której to głównie pracujący ojciec zajmuje się dziećmi, dotyczy tylko 11 proc. rodzin.

Jak czytamy w raporcie PIE, aktywność zawodowa kobiet jest tym niższa im więcej mają dzieci. Wśród kobiet posiadających jedno dziecko w wieku do 15 lat aktywnych zawodowo jest 83 proc., wśród matek dwójki dzieci – 76 proc., zaś wśród matek trójki lub większej liczby dzieci – 62 proc. Z kolei wśród mężczyzn utrzymuje się wysoki poziom aktywności zawodowej niezależnie od liczby dzieci.

Jeśli pod uwagę weźmiemy wiek dzieci, to zauważymy, że wśród matek dzieci w wieku 1-3 lat współczynnik aktywności zawodowej wynosi zaledwie 62 proc. To o 26 pkt. proc. mniej niż wśród kobiet bezdzietnych.

Z kolei aktywność zawodowa mężczyzn jest najwyższa wśród ojców młodszych

dzieci. Aż 98 proc. ojców dzieci w wieku 1-3 lat jest aktywnych zawodowo. Dla porównania w przypadku bezdzietnych mężczyzn w wieku 26-30 lat wskaźnik ten wynosi 90 proc.

Nierówny podział obowiązków rodzicielskich a rynek pracy

- Specjalizacja między rodzicami - kobiet w obszarze domowo-opiekuńczym i mężczyzn w obszarze zawodowym - to częściowo samonapędzający się mechanizm. Kobiety są bardziej zaangażowane w obowiązki domowo-opiekuńcze, co przekłada się na ich mniejsze zaangażowanie w sferę zawodową. Opłacalność finansowa takiej specjalizacji w gospodarstwie domowym często dalej ją utrwala - mówi Agnieszka Wincewicz-Price, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w PIE.

Z raportu PIE wynika, że taka sytuacja wynika ze specyfiki rynku pracy, który nie jest dostosowany do potrzeb pracujących rodziców. Dominujący w Polsce model pracy na pełen etat wynika z konieczności, a nie faktycznych preferencji.

Badania sugerują, że wielu rodziców chętnie zmniejszyłoby tygodniowy wymiar pracy, rezygnując tym samym z wyższych zarobków, żeby móc więcej czasu poświęcić na opiekę nad dziećmi. Za taką opcją opowiada się 25 proc. rodziców małych dzieci. Statystyki odpowiedzi na to pytanie są zbliżone dla obu płci – chęć zmniejszenia etatu dotyczy w podobnym stopniu matek, jak i ojców.

Zarobki mają wpływ na podział opieki nad dzieckiem?

Z raportu PIE wynika, że podział prac opiekuńczych między kobiety a mężczyzn tylko częściowo zależy od tego, który z rodziców dostarcza większą część dochodu rodziny.

W rodzinach, w których dochody mężczyzny są znacznie większe niż kobiety, odsetek występowania modelu, w którym kobieta jest głównym opiekunem dziecka w domu jest najwyższy – wynosi 79 proc. W sytuacji, gdy dochody mężczyzny są dużo większe niż kobiety, w zaledwie 6 proc. rodzin głównie mężczyzna opiekuje się dziećmi.

Natomiast w przypadku, gdy dochody kobiety są dużo większe niż mężczyzny – w 32 proc. rodzin jest to mężczyzna. Wychodzi więc na to, że nawet gdy kobieta zarabia dużo więcej, to i tak ona częściej jest tą osobą, która głównie zajmuje się dziećmi.

Kulturowe ograniczenia równego podziału obowiązków opiekuńczych

Na drodze do bardziej symetrycznego podziału obowiązków rodzicielskich trzeba także pokonać bariery kulturowe. Większość ojców uważa, że ich pracodawcy nieprzychylnie podeszliby do ich decyzji o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego. Raczej nieprzyjaznej reakcji przełożonego spodziewa się 42 proc. z nich, a zdecydowanie nieprzychylnej – 18 proc. Wśród matek te wartości są niższe - odpowiednio 24 i 6 proc.

Po części więc macierzyństwo jest już wpisane w to, jak pracodawcy postrzegają matki - wydaje się, że większość z nich zwyczajnie liczy się z tym, że w pewnym momencie zawieszą swoją pracę na rzecz opieki nad dziećmi. Ojcowie, którzy chcieliby w większym stopniu zaangażować się w opiekę nad dzieckiem, w mniejszym stopniu spotykają się ze zrozumieniem pracodawcy.

- Wyniki badań przeprowadzanych w różnych krajach i kręgach kulturowych sugerują, że jedną z ważniejszych przyczyn nierówności w aktywności zawodowej między kobietami i mężczyznami jest wpływ dominujących wzorców kulturowych. To właśnie rozpowszechnione w społeczeństwach i przekazywane z pokolenia na pokolenie przekonania o wyspecjalizowanych rolach kobiet i mężczyzn sprawiają, że mimo zmian na rynkach pracy i w politykach publicznych, podział zadań wewnątrz gospodarstw domowych nie następuje równie szybko – podsumowuje współautorka raportu, Paula Kukołowicz, z zespołu strategii PIE.

