Lepsza komunikacja wewnętrzna - to tylko jeden z pozytywów czasu pandemii

W kontekście wydarzeń ostatnich miesięcy wiele mówi się o konsekwencjach i potencjalnych zagrożeniach dla działalności firm.

Nie należy jednak pomijać korzystnych skutków pandemii oraz cennych doświadczeń, które pozwolą organizacjom zmieniać się na lepsze.

"Co dobrego wyniosłem z pandemii dla siebie i swojego zespołu?" - na to pytanie odpowiedział Marc Burrage, dyrektor zarządzający Hays Poland.

Jak wskazuje Marc Burrage, pozytywnym doświadczeniem z pewnością było zaobserwowanie, jak elastyczni i zaradni jesteśmy jako pracownicy, jak szybko i sprawnie potrafimy się odnaleźć w nowej sytuacji.

- Jako jedną z korzyści pandemii mogę wskazać udoskonalenie komunikacji wewnętrznej i dostrzeżenie, jak istotną rolę odgrywa w czasie niepewności. Jednym z obszarów działalności, który w wielu firmach rozwinął się w ostatnich miesiącach, jest komunikacja kadry zarządzającej z pracownikami - zauważa Burrage.

I dodaje, że w obecnej sytuacji ogromne znaczenie dla zatrudnionych ma większa widoczność czy też dostępność liderów, którzy powinni częściej rozmawiać z pracownikami o rozwoju sytuacji i na bieżąco informować, co dzieje się w firmie - zarówno na szczeblu lokalnym, jak i międzynarodowym.

- Skuteczność jasnej, regularnej i otwartej komunikacji kadry kierowniczej z członkami zespołów, a także jej przełożenie na morale pracowników podczas okresu największej niepewności, była dla mnie jedną z kluczowych lekcji - podkreśla Burrage.

W przypadku Hays Poland - deklaruje lider tej firmy - głównym celem w okresie pandemii jest koncentracja na wzmacnianiu przywództwa w organizacji. Należało się upewnić, że kadra kierownicza i zarządzane przez nią zespoły dysponują wszystkimi informacjami oraz kompetencjami, niezbędnymi do sprawnej pracy w dynamicznie zmieniających się okolicznościach.

Czytaj więcej: Zwolnili cię z pracy? Świetnie! Dostałeś szansę na zmianę życia

- Pozytywnym aspektem pandemii było dla nas wzmocnienie działań wspierających zdrowie psychiczne pracowników, wdrożenie programów wellbeingowych, a także zapewnienie narzędzi umożliwiających skuteczną pracę zdalną. Podobne działania prowadzono w wielu organizacjach - to bardzo pozytywne spostrzeżenie. Rozwiązania tego typu odgrywały istotną rolę w czasie największego niepokoju towarzyszącego okresowi izolacji społecznej, kiedy wszyscy musieliśmy radzić sobie ze stresem i obawami. Jestem przekonany, że nawet teraz, gdy biznes stopniowo wraca do normalności, to inwestycje, które nadal będą służyły pracownikom - podkreśla rozmówca PulsHR.pl.

CZYTAJ DALEJ »

W jego opinii zawieszenie podróży służbowych sprawiło, że nieco inaczej spojrzeliśmy na poszczególne procesy decyzyjne. W Hays Poland postanowiono zdecentralizować wiele struktur decyzyjnych i przywództwo - tak, aby zaoferować odpowiednie wsparcie liderom zarządzającym oddziałami firmy na terenie Polski. - Przewiduję, że w najbliższej przyszłości jednym z priorytetów dla wielu firm będzie podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najlepsze przygotowanie kadry menedżerskiej do zarządzania w niepewnych czasach i zapewnienie odpowiedniego wsparcia w tej mierze. Musimy pamiętać, że tak naprawdę przygotowujemy liderów biznesu do skutecznego przeprowadzenia zespołów przez okres niepewności, w którym stopniowemu powrotowi biznesu do normalności najprawdopodobniej wciąż będą towarzyszyć zarówno sukcesy, jak i niepowodzenia - mówi dyrektor generalny Hays Poland. Czytaj więcej: Zwolnienie bez konsekwencji. Pracodawcy powinni przejść te kroki Nie ukrywa, że sporo obaw budziło w nim przygotowanie firmy do całkowitego przejścia w tryb pracy zdalnej w tak krótkim czasie. - Było to stresującym wyzwaniem i najprawdopodobniej najważniejszą lekcją, jaką wyniosłem z początkowego okresu pandemii. Uświadomiło nam to jak wiele narzędzi i rozwiązań mamy już wdrożonych, ale również pozwoliło zidentyfikować obszary wymagające natychmiastowej uwagi - wskazuje mówi Burrage. Jest zdania, że organizacje – bez względu na to, czy wciąż pracują zdalnie, czy rozpoczęły już proces powrotu do biur – będą w dalszym ciągu stawiać na rozwój infrastruktury IT, a także doskonalenie procesów i narzędzi wspierających pracę zdalną. - Testowanie i analiza wydajności infrastruktury wtedy, gdy nie jest wykorzystywana w pełni, są kluczowe dla zachowania ciągłości biznesowej w obliczu nieoczekiwanych zdarzeń - dorzuca dyrektor zarządzający w Hays Poland. Przeczytaj również, co o korzyściach, jakie organizacja może wyciągnąć z pandemii, ma do powiedzenia Agnieszka Pocztowska, dyrektor generalna Shell Business Operations w Krakowie. W najbliższych dniach na łamach PulsHR.pl będziemy publikowali wypowiedzi na ten temat kolejnych dyrektorów HR oraz prezesów firm reprezentujących różne branże.