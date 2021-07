Legenda polskiego rynku znika na dobre. To koniec pewnej epoki

Z polskiego krajobrazu znika legenda rynku pracy. Od poniedziałku 19 lipca Work Service będzie oferować swoje usługi pod marką międzynarodowej agencji zatrudnienia Gi Group.

Rozpoczęty 19 lipca 2021 roku proces rebrandingu Work Service na Gi Group obejmie różnorodne działania. W ciągu najbliższych tygodni zostanie wprowadzone nowe oznakowanie biur firmy w całej Polsce, logo Gi Group pojawi się na wszystkich materiałach marketingowych. Zmianę identyfikacji wizualnej będą wspierały silne działania marketingowe, planowana jest m.in. kampania wizerunkowa. Proces rebrandingu koordynuje zespół kierowany przez Kamila Jankowskiego, dyrektora marketingu Gi Group w Polsce.

Spółka Work Service nadal będzie działała jako podmiot prawny, zachowując dotychczasową nazwę przedsiębiorstwa. Oferowanie przez WS usług pod marką GI Group nie wpłynie na bieżącą obsługę klientów i kandydatów. Nie wymaga z ich strony podejmowania jakichkolwiek działań w zakresie dotychczasowej współpracy.

– Ponad 20 lat działalności Work Service zbudowało nasze duże doświadczenie, zaufanie firm i kandydatów. Nadal chcemy jak najskuteczniej odpowiadać na rosnące wymagania rynku, rozwijając kompleksowość usług - począwszy od rekrutacji, przez zatrudnienie stałe lub tymczasowe, pełną obsługę kadrowo-płacową, po wspieranie rozwoju kariery pracowników. Od 19 lipca będziemy działać pod marką Gi Group, jednej z najsilniejszych i najbardziej rozpoznawalnych w Europie i na świecie - komentuje zmianę Iwona Szmitkowska, prezes Work Service.

Warto przypomnieć, że rok temu (w sierpniu 2020) Work Service oraz Gi Group zawarły umowę inwestycyjną, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service. Od tego czasu trwa proces integracji usług w tych spółkach. Dziś nastąpił ważny krok - wszedł w życie rebranding marki. Zmiana wynika ze strategii biznesowej Gi Group, która w skali globalnej pod tą właśnie marką oferuje usługi w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu pracowników „blue collar”.

Jak podaje spółka, efektem integracji pod jedną, globalną marką ma być pełne wykorzystanie ich synergii i komplementarności, a także najlepszych praktyk i rozwiązań. Dzięki temu firmy mają zapewnić sobie możliwość podjęcia działań na większą skalę i większą skuteczność operacyjną, tym samym bardziej dynamiczny rozwój, zwiększenie liczby klientów oraz skuteczne budowanie pozycji lidera w obszarze rekrutacji, zatrudnienia tymczasowego i stałego oraz outsourcingu w Polsce. Istotnym elementem strategii będzie dalsze wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, automatyzacji i digitalizacji procesów.

– Polska jest bardzo ważnym dla nas rynkiem, na którym chcemy się rozwijać. Inwestycja w Work Service i integracja usług pod jedną marką umacniają naszą pozycję konkurencyjną. Są też jasnym, pozytywnym komunikatem do rynku: jesteśmy dla was obecni w Polsce we wszystkich obszarach, w których nas potrzebujecie: rekrutacji i zatrudnienia w zakresie pracy tymczasowej, stałej oraz outsourcingu pracowników „blue collar” jako Gi Group, rekrutacji profesjonalistów i menedżerów jako Grafton Recruitment oraz wyższej kadry zarządzającej przez Wyser – komentuje Paolo Caramello, szef Gi Group na Europę Centralną.

Historia WS czyli historia rynku pracy

Firma Work Service była największą spółką z sektora usług personalnych w Polsce, systematycznie wchodziła też do kolejnych krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Jej początki sięgają 1999 roku, kiedy to trzech studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Tomasz Misiak, Tomasz Hanczarek i Tomasz Szpikowski - dostrzegło niszę na polskim rynku pracy, jaką było rosnące zapotrzebowanie na ręce do pracy. Postanowili ją zagospodarować. Biznesmeni nigdy nie ukrywali, że mieli dużo szczęścia. ich pierwszy dużym zleceniodawcą był Praktiker, drugim hipermarkety HIT. Rekrutowali gdzie popadnie, pracowników szukali w akademikach czy na ulicy.

W ciągu kilku lat Work Service zyskał miano specjalisty w poszukiwaniu pracowników niewykwalifikowanych potrzebnych do prostych prac fizycznych. Jednak związki zawodowe alarmowały, że firma stosuje dumping. WS odpierał zarzuty.

Dwóch założycieli Work Service ciągnęło do polityki, co spowodowało, że firma musiała mierzyć się z aferą przetargową związaną ze szkoleniami dla zwalnianych stoczniowców. Gdy okazało się, że Tomasz Misiak był zaangażowany w tworzenie specustawy, a jego firma akurat wygrała zlecenie, w mediach rozpętało się piekło. Resort skarbu w specjalnym raporcie podał, że nie dopatrzono się żadnych nieprawidłowości przy wyborze firmy szkolącej zwalnianych stoczniowców, a Misiaka oczyszczono z zarzutów. Mniejszych czy większych afer w kolejnych latach było więcej. A Tomasz Misiak w mediach utrzymywał, że nie powinno być niczym dziwnym to, że firma specjalizująca się w rekrutacji i szkoleniach, startując w konkursach, wygrywa niektóre z nich. W kolejnych latach spółka rozszerzyła swoją działalność na rynek białoruski, ukraiński, węgierski czy słowacki. Work Service była pierwszą spółką z sektora usług personalnych notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Obecnie jej akcje są też notowane na London Stock Exchange.

Kłopoty zaczęły się w 2018 roku, kiedy Work Service nie wykupił w terminie obligacji serii Y i W o łącznej wartości nominalnej 32 mln zł. Oficjalnie firma stała się niewypłacalna. Od tego czasu trwała walka o przetrwanie, która wiązała się m.in. z wyprzedawaniem majątku. W 2017 WS sprzedał udziały w IT Kontrakt i w Work Service Rosja. W 2019 miała miejsce sprzedaż spółki Antal.

Rok później firma zawarła umowę inwestycyjną z Gi Group, jednak przez pandemię wydłużał się proces jej finalizowania, który trwał ponad pół roku. Ostatecznie do zrealizowania umowy inwestycyjnej, na mocy której Gi Group przejęła kontrolny pakiet akcji Work Service, doszło 24 sierpnia 2020 roku. Rozpoczęty dziś rebranding to dalszy ciąg tych zmian.