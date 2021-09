Lawinowy wzrost wolnych miejsc pracy. W Polsce nie ma komu pracować

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. i była wyższa niż w końcu pierwszego kwartału 2021 r. o 29,6 proc. Pod koniec drugiego kwartału 2021 r. nieobsadzonych było 35,0 tys. nowo utworzonych miejsc pracy.

Na koniec drugiego kwartału 2021 r. liczba wolnych miejsc pracy w Polsce wynosiła 142,8 tys. (fot. Fotolia)

Podstawowe wyniki badania popytu na pracę w drugim kwartale 2021 r. wskazują, że pomimo trwającej epidemii, sytuacja na rynku pracy ulega poprawie – zwiększyła się liczba oferowanych miejsc pracy oraz zmniejszyła się liczba zlikwidowanych stanowisk.

Łączna liczba wolnych miejsc pracy na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynosiła 142,8 tys. Od kwietnia do czerwca 2021 r. w Polsce utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pracy.

W drugim kwartale roku zlikwidowanych zostało w Polsce 58,5 tys. miejsc pracy, o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale i o 37,5 proc. mniej niż przed rokiem.

Badanie popytu na pracę obejmuje podmioty gospodarki narodowej zatrudniające przynajmniej 1 osobę. W drugim kwartale 2021 r. większość z nich, bo aż 91 proc., stanowiły jednostki sektora prywatnego. Pod względem wielkości wyrażonej liczbą pracujących przeważały jednostki, w których pracowało do 9 osób (68,9 proc.).

źródło: GUS

Lawinowy wzrost wakatów

W drugim kwartale 2021 r. wolnymi miejscami pracy dysponowało 39,2 tys. firm. Zdecydowana większość z nich należy do sektora prywatnego (87 proc.). Ponad połowa to firmy, w których pracuje do 9 osób (54,3 proc.).

Łączna liczba wolnych miejsc pracy na koniec drugiego kwartału 2021 r. wynosiła 142,8 tys. Najwięcej, niemal 25 proc. ogółu, odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego. Aż 8,6 tys. z tych stanowisk to miejsca nowo utworzone.

źródło: GUS Firmy najczęściej poszukiwały specjalistów. Skierowano dla nich 32,2 tys. wolnych miejsc pracy. 31,4 tys. ofert pracy skierowano do robotników przemysłowych i rzemieślników. źródło: GUS Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zauważa, że wzrost popytu na pracę przyniósł lawinowy wzrost wakatów na polskim rynku pracy. Wzrost popytu na pracę przyniósł lawinowy wzrost wakatów👇



▶️W II kw. '21 powstało o 78% więcej nowych miejsc pracy niż przed rokiem. To porównywalny wynik do II kwartału '19 r.



▶️W polskiej gospodarce mamy już 142,3 tys. wakatów (+30% q/q i 75% r/r❗️).https://t.co/nqKVmMkPuj pic.twitter.com/tFTmAJQOmY — Andrzej Kubisiak (@KubisiakA) September 10, 2021 Więcej nowych miejsc pracy Jak pokazują dane GUS, drugi kwartał roku przyniósł spadek w przypadku utworzenia nowych miejsc pracy. Od kwietnia do czerwca 2021 r. w Polsce utworzono 145,8 tys. nowych miejsc pracy. To o 23,9 proc. mniej w porównaniu z poprzednim kwartałem. Niemal połowę (42,2 proc.) wszystkich nowych miejsc pracy utworzono w jednostkach o liczbie pracujących do 9 osób. Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (28,7 tys.), przetwórstwa przemysłowego (26,4 tys.) oraz budownictwa (18,0 tys.). fot. PTWP Spośród nowo utworzonych miejsc pracy wyodrębniane są stanowiska niezagospodarowane, czyli wolne. W końcu drugiego kwartału 2021 r. było 35,0 tys. takich miejsc. Wystąpiły one głównie w sektorze prywatnym (95,1 proc.). Ponad 25 proc. z nich przeznaczona była dla specjalistów (28 proc.). Stosunkowo dużo wolnych nowo utworzonych stanowisk skierowanych było dla techników i innego średniego personelu (16,3 proc.), a także dla operatorów i monterów maszyn i urządzeń (15,1 proc.). Miejsca pracy tworzone sezonowo W Polsce tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma w skali roku charakter sezonowy. W przypadku miejsc pracy nowo tworzonych ich liczba jest największa w pierwszych kwartałach, a najmniejsza zazwyczaj pod koniec roku. Tendencja wzrostu liczby nowych stanowisk pracy w pierwszych kwartałach utrzymuje się od 2012 r., a największy wzrost odnotowano w 2019 r. Porównując wyniki badania z rokiem 2020, widać wyraźnie wpływ pandemicznego kryzysu na rynek pracy. We wszystkich kwartałach 2020 r. zaobserwowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do analogicznych okresów roku poprzedniego. Podobnie jak w poprzednich latach, w drugim kwartale 2021 r. odnotowano spadek liczby nowo utworzonych miejsc pracy w stosunku do pierwszego kwartału 2021 r., jednak w porównaniu do analogicznego kwartału roku 2020 odnotowano wyraźny wzrost. źródło: GUS Pozytywnym sygnałem jest fakt, że w ostatnich 10 latach liczba nowo tworzonych miejsc pracy zasadniczo przewyższała liczbę zlikwidowanych. W tym okresie inaczej było tylko w czwartym kwartale 2012 r. i drugim kwartale 2020 r. Sektor prywatny likwiduje miejsca pracy W drugim kwartale roku zlikwidowanych zostało w Polsce 58,5 tys. miejsc pracy, o 16,7 proc. mniej niż w pierwszym kwartale i o 37,5 proc. mniej niż przed rokiem. Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano w jednostkach do 9 osób pracujących (44,6 proc.). W jednostkach, w których pracowało od 10 do 49 osób zlikwidowano 31,3 proc. ogółu miejsc pracy, a w jednostkach, w których pracowało powyżej 49 osób – 24,3 proc. Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy odnotowano w jednostkach prowadzących działalność w zakresie handlu; naprawy pojazdów samochodowych (22,1 proc.) oraz przetwórstwa przemysłowego (17,1 proc.). Najmniejsza część zlikwidowanych miejsc pracy odnosiła się do jednostek prowadzących działalność związaną z górnictwem i wydobywaniem (0,2 proc.) oraz z wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (0,3 proc.).

