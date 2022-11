Lawinowy wzrost L4 na problemy psychiczne. Pracodawcy mogą pomóc

Kasia Gryzło, CEO HearMe, firmy, która oferuje wsparcie psychologiczne pracownikom podkreśla, że te liczby powinny dać do myślenia firmom. Bo choć nie mają one obowiązku odpowiadać za wellbeing swoich pracowników, powinny być świadome kosztów, jakie ponoszą, gdy ignorują ich stan zdrowia psychicznego. A te idą w setki tysięcy złotych.

W ostatnich latach nasze zdrowie psychiczne zostało wystawione na wiele prób. Izolacja związana z walką z pandemią, strach o siebie i swoich bliskich, obawa o przyszłość zawodową, do tego trwająca wojna w Ukrainie, kryzys ekonomiczny i coraz bardziej widoczny kryzys klimatyczny. To wszystko spowodowało, że liczba wypisywanych przez lekarzy zwolnień związanych z leczeniem zdrowia psychicznego wystrzeliła. W 2020 roku, w porównaniu z 2019 r., liczba zaświadczeń wystawionych tylko z powodu depresji wzrosła o 21,3 proc.

Uwzględniając tylko koszty związane z L4 i prezenteizmem, czyli nieefektywną obecnością w pracy, średni roczny koszt, który musi ponieść pracodawca dla 100-osobowej firmy, to 776 tysięcy złotych rocznie. Druga kwestia to zaangażowanie w pracę i chęć do jej zmiany. Według badania Oracle z 2021 roku, aż 72 proc. pracowników skarży się na objawy wypalenia zawodowego, które utrudniają im codzienną pracę. To przekłada się na rozpowszechniony trend rezygnacji z pracy (Great Resignation lub quiet quitting). Pracownicy biorą sprawy w swoje ręce albo zmieniają pracę czy branżę lub też zwiększają oczekiwania wobec pracodawcy.

Dopiero mając tę wiedzę, warto zadać sobie pytanie, czy firma może ignorować wellbeing.

grafika: HearMe

- Pomoc psychologiczna dla pracowników do niedawna była postrzegana jako luksusowy benefit i buzz word, dzisiaj coraz częściej wpisywana jest w politykę odpowiedzialnego zarządzania organizacją. Według badań ICAN Institute już ponad 20 proc. polskich firm planuje wprowadzenie wsparcia w sferze zdrowia psychicznego dla swoich pracowników. Te firmy wiedzą, że kondycja psychiczna pracowników wpływa na sprawozdanie finansowe firmy. W 2020 roku spadek produktywności, absencja i rotacja pracowników spowodowane pogorszeniem kondycji psychicznej, kosztowały polskich przedsiębiorców aż 11 miliardów polskich złotych. Firmy muszą mieć tego świadomość - mówi Kasia Gryzło.

Jak mądrze dbać o dobrostan pracowników?

Z danych HearMe wynika, że od 2021 r. coraz więcej firm decyduje się na podejście do dobrostanu swoich pracowników w sposób całościowy, dzięki temu oferują mądrą i efektywną pomoc. I to krok w dobrym kierunku, bo jak wynika z badania Oracle, obecnie już 59 proc. pracowników uważa, że pracodawca powinien wprowadzić program dbający o zdrowie psychiczne swoich pracowników, a 87,5 proc. dostrzega wpływ zdrowia psychicznego na ich nieobecności w pracy.

Firmy współpracujące na tym polu z takimi podmiotami, jak HearMe, mogą polegać na doświadczeniu zespołu ekspertów, którzy przeprowadzą profesjonalną ocenę samopoczucia i zaproponują kompleksowy plan zmian, skupiając się na konkretnych potrzebach i problemach. Organizacja może zrobić wiele, by wesprzeć swoich pracowników. To m.in. takie kwestie, jak:

audyt dobrostanu - to sposób na poznanie dokładnych problemów, z jakimi aktualnie borykają się pracownicy. Może być przeprowadzony przez zewnętrzną firmę lub za pomocą anonimowych ankiet;

to sposób na poznanie dokładnych problemów, z jakimi aktualnie borykają się pracownicy. Może być przeprowadzony przez zewnętrzną firmę lub za pomocą anonimowych ankiet; polityka zdrowia psychicznego - celem jej wprowadzenia jest nie tylko ochrona zdrowia psychicznego pracowników, ale również stworzenie schematu udzielania wsparcia tym, którzy już cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, wypalenia zawodowego i innych dolegliwości psychicznych;

celem jej wprowadzenia jest nie tylko ochrona zdrowia psychicznego pracowników, ale również stworzenie schematu udzielania wsparcia tym, którzy już cierpią z powodu depresji, zaburzeń lękowych, wypalenia zawodowego i innych dolegliwości psychicznych; dni zdrowia psychicznego w firmie - czas ten można wykorzystać na szerzenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród wszystkich członków organizacji;

czas ten można wykorzystać na szerzenie świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród wszystkich członków organizacji; warsztaty i webinaria - wszelkiego rodzaju zajęcia z zakresu dobrego samopoczucia psychicznego nie tylko pozwolą na pokazanie dobrych praktyk, ale mogą okazać się przełomowymi dla wielu pracowników, którzy borykają się z problemami psychicznymi.

Warto pamiętać, że 10 na 15 najczęściej pojawiających się wyzwań, jest związanych ze środowiskiem zawodowym. Pracownicy najczęściej wymieniają niepokój o przyszłość, spadek motywacji, trudność z koncentracją, wzmożony stres, wypalenie zawodowe - czyli problemy bezpośrednio związane z miejscem pracy. Te dane obalają więc popularny wśród pracodawców mit, że w ramach oferowanego wsparcia pracownik będzie rozwiązywał głównie prywatne problemy, gdyż jest zupełnie odwrotnie.

grafika: HearMe

Chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy? Zobacz materiał "Patrz uważnie. Przewodnik po dobrostanie psychicznym pracownika", w którym znajdziesz więcej informacji na temat kondycji psychicznej polskich pracowników, ceny, jaką ponoszą pracodawcy za zaniedbania w tym zakresie czy rozpoznania najczęstszych problemów psychicznych. Materiał można bezpłatnie pobrać ze strony HearMe. Wystarczy kliknąć TUTAJ.