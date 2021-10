Lawina ruszyła i już jej nie zatrzymamy. Firmy nie miały wyjścia

Digitalizacja w Polsce przyspieszyła w czasie koronakryzysu. Technologie, które zyskują na znaczeniu, to sztuczna inteligencja, robotyzacja, Internet Rzeczy, chmura, Big Data. Co zmienia pandemia w głównych trendach związanych z cyfryzacją? Kto korzysta z akceleracji i jak wykorzystać cyfrowe przyspieszenie? Jak zapewnić bezpieczeństwo infrastruktury i jaka jest rola bigtechów w globalnej gospodarce? To pytania stawiane podczas debaty „Digitalizacja gospodarki”, która odbyła się w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.







Pandemia w pozytywny sposób wpłynęła na digitalizację polskiej gospodarki, zwiększając zapotrzebowanie na narzędzia cyfrowe.

Cyfrowa transformacja ułatwia kontakt z klientem, zwiększa konkurencyjność firmy, daje przewagę na rynku krajowym i międzynarodowym. Ale jakie technologie rozwijają się dziś najszybciej?



- Wśród obszarów, które dynamicznie się rozwijają, jest łączność. Pandemia udowodniła, że jest ona kluczowa niezależnie od tego, czy mówimy o szkole, pracy, czy różnych innych dziedzinach. Drugim obszarem są technologie związane z zieloną energią, mające wpływ na obniżanie tzw. śladu węglowego. Zarówno jeśli chodzi o jej gromadzenie, jak i przechowywanie. Kolejną rzeczą są duże nadzieje związane z ewolucją tych technologii, dzięki czemu korzyści z ich wykorzystania będą jeszcze większe - mówił podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach Ryszard Hordyński, dyrektor ds. strategii i komunikacji Huawei Polska.



Pandemia przyczyniła się też do tego, że nastąpiła zmiana zachowań konsumentów, którzy zaczęli dostrzegać, że wiele rzeczy można zrobić zdalnie.



- Wiele nowych rozwiązań technologicznych zostało wprowadzanych przez sektor telekomunikacyjny. Wcześniej nie było zbyt dużej chęci wśród konsumentów należących do średniego czy starszego pokolenia, żeby korzystać z rozwiązań cyfrowych. Są usługi, które istniały przed pandemią, ale niewiele osób z nich korzystało. Nagle okazało się, że klienci zaczęli szukać nowych rozwiązań, jako alternatywy dla fizycznego pojawienia się w różnych miejscach. Szczególnie dobrze na przyszłość rokują usługi związane z telemedycyną - ocenił Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.



Na to, że pandemia przyspieszyła cyfryzację praktycznie całej gospodarki, zwróciła w trakcie debaty uwagę Celina M. Olszak, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.- Liczne ograniczenia w przemieszczaniu się spowodowały wzrost zainteresowania systemami handlu elektronicznego, systemami do obsługi klientów czy systemami z zakresu elektronicznej dokumentacji i płatnościami elektronicznymi. Aby te złożone platformy były funkcjonalne, sprawne, konieczne jest zasilanie ich ogromnymi zasobami informacyjnymi. Pomocna jest tu technologia przetwarzania dużych zbiorów danych, nazywana technologią Big Data. Za jej pomocą można badać trendy zachodzące na rynku, zachowania klientów, ale także nastroje społeczne czy polityczne. Nowymi technologiami zainteresowane są nie tylko duże korporacje, ale także małe firmy - stwierdziła Celina M. Olszak.Przyspieszenia w rozwoju ze względu na pandemię doznały praktycznie wszystkie technologie. - Pojawia się jednak pytanie, które zostaną z nami na trwałe - zastanawiał się Michał Pieprzny, Country Leader SAS Institute.- Lockdown wywołany pandemią koronawirusa doprowadził do kryzysu ciągłości funkcjonowania firm, podmiotów gospodarczych, instytucji i urzędów. Trzeba było sobie z nim poradzić, zapewniając kontynuację działania. Pandemia na pewno odczarowała mit, że zakupy online czy zdalne płatności są niebezpieczne. Teraz pojawia się jednak pytanie, jaka będzie odpowiedź firm, instytucji, banków, telekomów, sklepów spożywczych. Czy będą one w stanie zamienić coś, co było koniecznością, w codzienną, szybką, przyjazną praktykę, która jest wygodą, dzięki czemu będą wygrywać na rynku - ocenił Michał Pieprzny.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Świadoma cyfryzacja

Z danych, które przynosi „Raport z firm – dojrzałość cyfrowa polskich przedsiębiorstw” BCC i Engave wynika, że w 2020 roku przedsiębiorcy pesymistycznie oceniali swoją gotowość do digitalizacji. 60 proc. respondentów przyznawało, że cyfrowe przygotowanie ich firm jest na podstawowym lub średnim poziomie. Jedynie 15 proc. przedsiębiorstw mogło pochwalić się zaawansowanym poziomem digitalizacji. Jak dziś wygląda proces cyfryzacji z perspektywy polskich przedsiębiorstw?



- Tauron dostarcza energię 5,6 mln odbiorców. Pandemia COVID-19 ograniczyła osobiste kontakty w stacjonarnych punktach obsługi klienta, więc większość z nich zaczęła kontaktować się z nami poprzez dostępne kanały. Z tego powodu musieliśmy kilkakrotnie zwiększyć ich przepustowość. Z drugiej strony nasi klienci, którzy wcześniej nie mieli na to czasu, postanowili uporządkować swoje sprawy energetyczne, zoptymalizować zużycie energii, koszty. Liczba kontaktów drogą elektroniczną znacząco wzrosła i wprowadziliśmy szereg elektronicznych formularzy. Formularze wiążą się z przetwarzaniem licznych danych. Ta sytuacja zmusiła nas z kolei do przyspieszenia cyfryzacji, która nie odbyłaby się tak szybko, gdyby nie pandemia - wyjaśniał w trakcie spotkania Jerzy Topolski, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem w firmie Tauron Polska Energia. - Część klientów nadal chciała jednak kontaktować się z nami osobiście, powstał więc pomysł kiosków multimedialnych, w których można poprzez ekran skontaktować się ze specjalistą i załatwić szybko sprawę w bezpieczny sposób - dodał.



Na kwestie świadomej cyfryzacji, czyli świadomego wyboru technologii, a następnie świadomego jej użytkowania - co zwiększa efektywne usprawnianie procesów produkcyjnych - zwracał uwagę Tomasz Wolanowski, prezes zarządu ABB w Polsce.



- Procesu cyfryzacji już się nie zatrzyma. Firmy zdały sobie sprawę, że jest ona koniecznością i przynosi pozytywne efekty. Natomiast niektóre prognozy dotyczące kierunków jej rozwoju były trafne, ale niektóre okazały się całkowicie chybione. Na początku pandemii przewidywano, że firmy będą diametralnie zmieniały organizację swoich biur i fabryk, m.in. w kierunku produkcji modułowej. To się na razie nie dzieje. Przyjdzie czas na podsumowanie „chłodnym okiem” i ocenę, co powinno z nami zostać, a co było tylko rozwiązaniem tymczasowym na okres pandemii - podkreślił prezes Tomasz Wolanowski.



Artykuł powstał na podstawie debaty „Digitalizacja gospodarki”, która odbyła się w ramach XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.