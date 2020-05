Lafarge dołączyła do akcji #niezwalniajmy

Promująca odpowiedzialne praktyki pracodawców akcja rozpoczęła się wraz z wybuchem pandemii koronawirusa.

Aż 26 proc. pracowników w Polsce obawia się zwolnienia. To najwięcej od 10 lat.

Dla każdego z nas najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno to bezpieczeństwo w obszarze zdrowia, jak i bezpieczeństwo stałości zatrudnienia - mówi Katarzyna Kowalik, kierownik ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy Lafarge w Polsce.

Według ekspertów Instytutu Badawczego Randstad pandemia COVID-19 spowodowała, że obecnie niepewność Polaków o pracę jest najwyższa od 10 lat. Jak wynika z raportu „Monitor Rynku Pracy” aż 26 proc. pracowników w Polsce obawia się zwolnienia, to o 17 puntów proc. więcej niż podaje badanie zrealizowane przed ogłoszeniem tzw. społecznej kwarantanny.

Mając na uwadze niepokoje społeczne oraz bezpieczeństwo miejsc pracy na polskim rynku, firma Lafarge w Polsce dołącza do inicjatywy #niezwalniajmy zainicjowanej przez portal rekrutacyjny Homejob. W ten sposób firma chce pokazać swoją solidarności z pracownikami, wykorzystać inne możliwości niż zwolnienie w zakresie ograniczania kosztów oraz wymienić się doświadczeniami z innymi firmami biorącymi udział w akcji.

- W obecnej sytuacji dla każdego z nas najważniejsze jest bezpieczeństwo – zarówno to bezpieczeństwo w obszarze zdrowia, jak i bezpieczeństwo stałości zatrudnienia. Jako firma odpowiedzialna społecznie dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy byli na bieżąco informowani o sytuacji w firmie i czuli, że są dla nas zawsze na pierwszym miejscu - mówi Katarzyna Kowalik, kierownik ds. rekrutacji i wizerunku pracodawcy Lafarge w Polsce.

Jakie działania podął producent cementu, kruszyw i betonu? M.in. we wszystkich obiektach i zakładach zastosowane zostały najwyższe standardy BHP i środki higieny, a tam, gdzie było to możliwe, wprowadzona została praca zdalna. Powołana została także grupa 60 koordynatorów ds. zapobiegania COVID-19, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji w danej lokalizacji i dbanie o to, żeby praca mogła przebiegać w zgodzie z aktualnie obowiązującym rygorem sanitarnym i przy zachowaniu maksymalnych zasad bezpieczeństwa. Każdy z pracowników otrzymał również pakiet maseczek chirurgicznych oraz jednorazowych rękawiczek do prywatnego użytku.

Dodatkowo firma ruszyła z kampanią #zadbajmyosiebie, w ramach której publikowane są m.in. wskazówki dotyczące pracy z domu, planowania, czy zdalnego zarządzania zespołem. Pracownicy spotykają się regularnie online, żeby podtrzymywać zaangażowanie, ale też wyznaczać punkty w harmonogramie dnia i ułatwić rodzicom godzenie obowiązków z opieką nad dziećmi. Firma organizuje szkolenia online z zakresu radzenia sobie z emocjami, przygotowała filmy uczące relaksacji, umożliwiła pracownikom otwarty dostęp do aplikacji INSPIRO, która daje ogromne możliwości nauki, rozwoju czy spędzania wolnego czasu. Akcja społeczna #niezwalniajmy to reakcja na obecną sytuację na rynku pracy, który istotnie zmienił się wraz z pandemią koronawirusa. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na konieczność utrzymania jak największej liczby miejsc pracy tak, aby gospodarka jak najszybciej mogła się odrodzić. Inicjatorem i organizatorem akcji jest Homejob, portal pracy zdalnej i elastycznej. Patronami akcji są: Polskie Stowarzyszenie HR, Business Centre Club, Karta Różnorodności koordynowana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Global Compact Network Poland, CR Navigator, Better, Social Impact Alliance for Central & Eastern Europe i Admind.

