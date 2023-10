Kuszą luksusowymi benefitami. Ich pracownicy jeżdżą mercedesami, bmw i porsche

W kwestii benefitów Supreme Energy zdecydowanie idzie pod prąd. By zatrzymać najlepszych sprzedawców, oferuje dopłaty do samochodów klasy premium, imprezy w luksusowych hotelach i szkolenia z najlepszymi coachami. Prezes firmy opowiedział nam, ile za to płacą i co z tego mają.

Drugim powodem jest fakt, że prowadząc biznes, mocno wierzę w to, że tak samo współpracownicy, jak i kadra menedżerska czy najważniejsze osoby w organizacji mają prawo do współdzielenia sukcesu firmy. To jest tak samo ich sukces, jak i mój. Od samego pojawienia się pomysłu wejścia na giełdę mówię o tym, że pakiety opcyjne dla kadry menedżerskiej czy możliwość bycia akcjonariuszem spółki są wpisane w naszą strategię. Dlatego nie chciałbym iść do tych ludzi z zadłużeniem rzędu kilkudziesięciu milionów. Wolałbym zagwarantować im możliwość czerpania zysków z naszego wspólnego sukcesu. Bank takiej możliwości nie daje. A giełda owszem.

Powodów jest kilka. Po pierwsze obecnie mocno stawiamy na ekspansję międzynarodową. Właśnie finalizujemy utworzenie spółki działającej w Niemczech. Zakładamy, że w przyszłym roku zaczniemy działać na tym rynku. Obrany model biznesowy wydaje nam się o tyle bezpieczniejszy w połączeniu z giełdą, że jeżeli rynek niemiecki okaże się podobnym sukcesem, jak polski, a nie mamy co do tego żadnych wątpliwości, to skalowalność biznesu faktycznie będzie inna. Dużo bardziej atrakcyjna dla inwestorów pod kątem modelu biznesowego.

Rośniecie szybko. Rok do roku o 20 proc. wzrosły wasze przychody netto ze sprzedaży. W pierwszym półroczu 2023 wyniosły 15,4 mln zł. Skąd pomysł, żeby po kapitał iść na giełdę, a nie do banku?

Na co chcecie wydać pieniądze z emisji?

Rozważam dwie główne kwestie. Akwizycje podmiotów, które są podobne do nas, natomiast nie są tak dobrze jak my przygotowane do skalowania. Widzę, że jest bardzo dużo cudownych sprzedawców w Polsce, którzy wykonują swoją pracę profesjonalnie i z pełnym zaangażowaniem. Jednak nie mają zaplecza korporacyjnego czy biznesowego, które pozwoliłoby im tak pokierować swoją organizacją, aby mogli skupić się na rzeczach bardziej istotnych pod względem sprzedażowym.

Uważam, że know how, którym dzisiaj dysponujemy, jest na tyle unikatowe, że można je przekładać na kolejne rynki międzynarodowe i dzięki temu rosnąć. Każdy z tych rynków w pewien sposób jest do siebie podobny. Tym, co je różni, są kultura, klient czy uwarunkowania pod kątem dofinansowań. Natomiast żadna z tych kwestii nie jest wiedzą tajemną, której nie da się poznać i opanować. Wierzę, że jeśli nasze know how sprawdza się w Polsce, to również sprawdzi się za granicą.

Czy są już na oku jakieś konkretne firmy, o które chcecie się powiększyć?

Wytypowaliśmy kilka podmiotów, jest jednak jeszcze za wcześnie, żeby podawać konkretne nazwy. Negocjacje trwają. Czas na ogłoszenie dobrych wieści nastąpi, gdy zakończymy rozmowy.

Jak więc idą przygotowania do startu? Złożyliście już prospekt emisyjny?

Obecnie jesteśmy w trakcie przekształceń. Mamy stworzoną strukturę holdingową, która nie zawiera w sobie spółki akcyjnej. Kiedy już spółka akcyjna zacznie funkcjonować, wystartujemy z prospektem.

Jakiś konkretny termin?

Na pewno uda nam się to w 2024 roku. Jednak nie odważę się powiedzieć, że będzie to miało miejsce na początku roku.

Nie obawiacie się, że boom na pompy ciepła jest już za nami? Prognozy na kolejne lata mówią o spadkach. Nawet w programie Czyste powietrze od stycznia 2023 r. liczba wniosków o dofinansowanie pompy ciepła spadła z 64 do 56 proc.

Boom, który miał miejsce w ostatnich latach, nie do końca wynikał z tego, że zakładanie pomp ciepła jest rentowne, a raczej ze zmiany przepisów dotyczących zasad korzystania z fotowoltaiki, która nastąpiła w zeszłym roku.

Wtedy wiele firm sprzedażowych zmieniło swój zakres działania i stwierdziło, że nie będzie sprzedawać fotowoltaiki, a tylko pompy ciepła. To spowodowało, że byliśmy świadkami wysypu inwestycji w pompy ciepła.

Niestety wiele firm nie przewidziało, że kiedy pompy ciepła zaczynały się sprzedawać, to cały tak zwany backup organizacyjny, czyli monterzy, hydraulicy, serwis, nie był w pełni wykształcony. Przypuszczam, że liczba fuszerek była ogromna.

My przyjęliśmy zupełnie inną metodologię działania. Stwierdziliśmy, że przepisy nie determinują tego, czy fotowoltaika się opłaca, czy nie. Jednym może zwrócić się szybciej, drugim wolniej. Natomiast produkt jest równie dobry obecnie, jak rok czy dwa lata temu. Wzrosty cen energii spowodowały, że fotowoltaika opłaca się tak samo dziś, jak i przed zmianą przepisów. I patrząc na nasze wyniki finansowe, widzimy jasno, że nasz sposób działania jest trafiony.

Co do pomp ciepła, wprowadziliśmy je na rynek dopiero wtedy, gdy po dopięciu kwestii operacyjnych wiedzieliśmy, iż jesteśmy w stanie zamontować je w trzy tygodnie u klienta. Bez martwienia się o jakość tego montażu ani o jakość sprzętu. Miało to miejsce dopiero na początku tego roku.

Można powiedzieć, że zaczęliśmy promować ten produkt, kiedy operacyjnie byliśmy na niego w pełni gotowi, a nie zrobiliśmy tego pod wpływem strachu związanego ze zmianami przepisów w fotowoltaice.

Luksusowe benefity w ofercie mają skusić i zatrzymać najlepszych sprzedawców

Zmienię temat na benefity, jakie oferujecie pracownikom. Pod tym względem nie jesteście jak reszta firm, ewidentnie idziecie na przekór rynkowi. Bowiem benefity to pierwsza rzecz, którą firmy ograniczają, kiedy muszą szukać oszczędności. Wy nie tylko ich nie zmniejszacie, ale też oferujecie dość kosztowne rozwiązania. Luksusowe wczasy w najlepszych zagranicznych czy polskich hotelach, dofinansowania do samochodów klasy premium, szkolenia z najbardziej prestiżowymi coachami, jak np. Jakub B. Bączek. To nie są tanie rzeczy. Ile was to wszystko kosztuje i skąd wziął się pomysł, by aż tak rozbudować wachlarz benefitów?

Przez 12 lat sam pracowałem w sprzedaży. Wtedy zauważyłem, że ludzie przychodzą do tej pracy nie dlatego, że żyje im się wygodnie, ale dlatego, że coś ich boli, jest im źle, mają problemy finansowe albo nie mają jeszcze sprecyzowanych ambicji zawodowych. Mówiąc wprost – przychodzą, żeby dobrze zarobić.

Natomiast nie zostają w firmie tylko dla pieniędzy. Oczywiście musi starczać im do pierwszego, to rzecz bezdyskusyjna. Ale kiedy tak się już dzieje, to dla sprzedawców liczy się społeczność, z jaką pracują, atmosfera w pracy. Dlatego żeby utrzymać dużą strukturę organizacyjną, trzeba mieć pakiet benefitów. Dzięki niemu sprzedawcy pomyślą, że ich firma jest świetnym miejscem, z którym się utożsamiają i którego chcą być częścią.

Druga kwestia, która zadecydowała o takim wachlarzu benefitów, to fakt, że nasz model biznesowy płaci tylko prowizyjnie. Handlowcom w większości nie oferujemy żadnych podstawowych wynagrodzeń, oni wszyscy są naszymi współpracownikami na kontraktach B2B.

Dzięki temu możemy łatwo policzyć, ile chcemy oddać pieniędzy do organizacji, a ile przekazać na programy motywacyjne. A mądry menedżer wie, że żeby budować zespół i odpowiednio nim zarządzać, trzeba mieć odpowiednie „zaplecze”.

To ile pieniędzy przeznaczacie na benefity?

Procentowo jest to między 15 a 20 proc. marży, która do nas wraca od handlowców.

Szkolenie Your Supreme Club, które poprowadził Jakub Bączek (fot. Supreme Energy)

Co do wyboru samego rodzaju benefitów, mimo że każdy, bez względu na płeć czy wiek, ma u nas szanse spróbować swoich sił, to w tej chwili większość organizacji stanowią mężczyźni. Choć nie brakuje w niej kobiet, które osiągają jedne z najlepszych wyników sprzedażowych. Dlatego też rodzaje benefitów determinowane są przez strukturę naszych pracowników.

To czym jeżdżą wasi pracownicy?

Najczęściej są to samochody klasy premium, Mercedesy, bmw czy porsche.

A Bentley, Jaguar?

Nie ma. Pracownicy sami wybierają markę i model samochodu.

Kto może dostać dofinansowanie do auta? Każdy pracownik czy tylko wybrani?

Jeśli handlowcy wygenerują określony obrót, to menedżer może dostać tak jakby drugi dodatek do samochodu, który weźmie sobie w leasing. To jego wynajem, jego własność, którą my spłacamy do określonej kwoty. Resztę dopłaca menedżer.

Ilu pracowników w tym roku wysłaliście na zagraniczne wojaże?

Taki wyjazd organizujemy raz w roku, ostatni odbył się we wrześniu. W sumie wyjechały 43 osoby, z czego 8 stanowili członkowie zarządu oraz ekip produkcyjnych odpowiadających za wyjazd i marketing, a 35 to handlowcy.

Benefity mają zatrzymać pracowników, jaką więc macie rotację? Słyszałam, że mimo wszystko jest ona duża.

W przypadku osób pracujących w ramach kontraktów B2B rzeczywiście jest duża. Z kolei wśród pracowników biurowych, odpowiedzialnych m.in. za marketing czy księgowych, zatrudnionych na umowy o pracę, w ogóle nie ma rotacji. Z czego się bardzo cieszę, bo mam wrażenie, że pracownikom jest u nas dobrze.

To ilu pracowników zatrudniacie na etacie?

Około 30 osób. Spora część tej grupy jest z nami od początku istnienia firmy.

Ile osób jest na B2B?

Jest to zespół złożony z około 200 osób, które co miesiąc wystawiają faktury i otrzymują za to wynagrodzenie. I tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku osób na B2B rotacja jest duża. Zawsze taka będzie. Pracujemy w modelu door to door, co samo w sobie nie jest łatwe. Na szkoleniu można powiedzieć wszystko, natomiast kiedy przyjdzie rzeczywistość, natrafi się na niemiłego klienta, który nas obrazi, magia pryska. Niewielu daje sobie z tym radę.

To ilu z nich odchodzi?

Jeżeli w ciągu miesiąca rekrutujemy 100 osób, to pewnie w trakcie pierwszego tygodnia zostanie z tej grupy około 60, a pół roku później - 12 do 15 osób. Jesteśmy tego w pełni świadomi. Wiemy, że sprzedaż to ciężki kawałek chleba. Nie każdy ma w sobie tyle siły, żeby wytrzymać wszystkie niedogodności.

Bardzo często powtarzam ludziom, żeby zamiast rezygnować na starcie, wzięli wolne, przemyśleli sobie wszystko i ułożyli w głowie. Namawiam ich, żeby podejmowali decyzje zawodowe dopiero wtedy, gdy lepiej poznają ten świat i jego mechanizm działania.

Widełki płacowe, które niewiele mówią: doradca zarobi od 5 do 50 tys. zł

Zarobki. W swoich ogłoszeniach o pracę podajecie widełki płac, co się chwali. Jednak dość mocno zdziwiły mnie kwoty, jakie tam są wpisane. Przedział od 5 do 50 tys. zł niewiele mówi o realnych zarobkach starszego doradcy ds. fotowoltaiki. Tak samo jak widełki od 10 do 70 tys. zł, jakie podaliście w ogłoszeniu na stanowisko sales managera. Więc widełki są, a jednak jakby ich nie było.

Wypłaty są różne i w głównej mierze zależą od zaangażowania pracowników. Przykładowo doradca energetyczny w pierwszym miesiącu może zarobić 3 tys. zł na rękę, ale rekordzista zarobił 43 tys. zł.

To ile wynosi średnie wynagrodzenie, jakie wypłacacie współpracownikom?

Jeśli uwzględnimy wynagrodzenie każdego handlowca, którego mamy w organizacji i wszystkie wypłaty osób wystawiających faktury w danym miesiącu za zrealizowaną sprzedaż, to uzyskamy średnio 13 tys. zł netto na osobę.

Czy luksusowe benefity mają pomóc w przyciągnięciu luksusowych pracowników z branży OZE?

Absolutnie nie. Co więcej – my nie szukamy takich pracowników. Wolę kandydatów do pracy, którzy nigdy nie mieli nic wspólnego z OZE.

Dlaczego?

Osoby, które wcześniej pracowały w sektorze odnawialnych źródeł energii, mają już swoje nawyki. Zanim przygotuję ich do pracy w naszym modelu, najpierw muszę ich bardzo wiele oduczyć. To dwa razy więcej pracy.

Jeśli uwzględnimy wynagrodzenie każdego handlowca, którego mamy w organizacji i wszystkie wypłaty osób wystawiających faktury w danym miesiącu za zrealizowaną sprzedaż, to uzyskamy średnio 13 tys. zł netto na osobę - wylicza Mateusz Wróbel (fot. Supreme Energy)

Mamy w firmie takie powiedzenie, które powtarzamy jak mantrę: jeśli ktoś w niedzielę nie wiedział, co to jest OZE, a między czwartkiem i niedzielą jest w stanie sprzedać swoją pierwszą instalację, to znaczy, że dobrze wykonaliśmy pracę, a nasz model wdrożeniowy się sprawdza.

Macie problem z ludźmi do pracy? OZE to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi gospodarki, parcie na pracowników będzie w niej ogromne.

Problem w branży sprzedażowej jest taki, że firmy obiecują wszystko i przyjmują wszystkich. Po czym nie wywiązują się ze swoich obietnic, co psuje rynek. Dużo większym wyzwaniem jest utrzymanie ludzi na dłużej. W tym właśnie mają nam pomóc te wyjątkowe benefity.

A nie macie obaw, że to, co oferujecie, wydaje się ludziom nierealne? Z jednej strony widzą, jak rosną koszty życia, a z drugiej czytają u was o wyjazdach na Ibizę i coś im tu nie pasuje. W internecie można o was przeczytać m.in., że jesteście piramidą finansową.

Mam nadzieję, że są to pojedyncze przypadki. Piramida finansowa występuje wtedy, kiedy handlowcy zarabiają na rekrutacji nowych pracowników. W Supreme tak się nie dzieje. Moi doradcy energetyczni zarabiają tylko na sprzedaży danego produktu.

Czy te benefity mogą wyglądać czasem zbyt kolorowo? Ludzie mogą je tak odbierać, jednak my staramy się zawsze być fair w stosunku do naszych pracowników.

Uważam, że każda firma – nawet największa – w końcu upadnie, jeśli właściciel zacznie mieszać w wynagrodzeniach.

Sama czekam na dotację z gminy na instalację OZE i na jednej z branżowych grup natrafiłam na waszą byłą współpracownicę. Zapytana o to, jak się u was pracowało, odpowiedziała krótko i dosadnie: to oszuści.

Myślę, że pracownicy dość często narzekają na firmy, w których już nie pracują. Nam zależy na tym, żeby stosować jak najprostsze zasady współpracy. Po pierwsze każda umowa, która została w 100 procentach opłacona przez klienta – cokolwiek by się nie wydarzyło – musi być rozliczona. Jeżeli ktokolwiek ma fakturę, która została nieopłacona, proszę o e-mail – wyjaśnimy sprawę. Ale jestem pewny, że coś takiego nie ma miejsca.

Screen ogłoszenia o pracę zamieszczonego na portalu Pracuj.pl

Po drugie, niestety w naszej firmie obowiązuje zakaz konkurencji. Jeśli ktoś przychodzi do nas i zaczyna z OZE od zera, a my go wyszkoliliśmy, i w pewnym momencie ta osoba uznaje, że trawa jest bardziej zielona w innym miejscu, to mówimy jej "nie".

Rośniemy sprzedażowo, zakładam więc, że osób, które będą chciały komentować w podobny sposób nasze działania, będzie coraz więcej.

A nie macie obawy, że skoro oferujecie tak kuszące benefity, szybko pojawi się wśród ludzi zjawisko niezdrowej rywalizacji?

Ono zawsze może wystąpić, bez względu na oferowane przez firmę benefity. Natomiast wszystko zależy od sposobu zarządzania przez menedżera. Mam wrażenie, że nam się to udaje. Zapraszając ludzi na szkolenia do 4-gwiazdkowych hoteli, gdzie szkolą się osobno różne zespoły, ostatecznie wszystko układamy tak, żeby działało, żeby każdy z pracowników wyciągnął dla siebie jak najwięcej i wykorzystywał tę wiedzę na rzecz całej firmy.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl