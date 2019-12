Kurier: To nie jest praca dla ludzi o słabych nerwach

Nawet i po 12 godzin dziennie pracują kurierzy w okresie okołoświątecznym. To jeden z najtrudniejszych momentów w roku. – Nie ma mowy o urlopach, kto choruje, lepiej, żeby cudownie ozdrowiał, bo w tym okresie każda para rąk się liczy – mówi Michał, który od dwóch lat pracuje jako kurier. Zdradzając kulisy swojej pracy, woli pozostać anonimowy.

Przyznaje, że najgorsza w tym okresie wcale nie jest liczba paczek, która w niektórych dniach sięga nawet 100. Najgorsi są ludzie. – Zamawiają paczki, doskonale wiedząc, że nie będzie ich w domu. W godzinach przedpołudniowych cudem udaje się kogokolwiek zastać. Każdy chce po 15-tej. Przecież to niewykonalne – mówi.

Jak twierdzi, niemal codziennie odbiera telefony od zdenerwowanych odbiorców. – Są krzyki, wyzwiska, są niewybredne komentarze czy bardzo nieprzyjemne SMS-y. Nawet jeśli nie z własnej winy nie dostarczyłem paczki, i tak solidnie mi się obrywa. To nie jest praca dla ludzi o słabych nerwach – mówi.

Co robi, gdy nie zastanie odbiorcy w domu? – Zwykle dzwonię i pytam, co zrobić z paczką. Teraz nie ma czasu na telefony. Jak odbiorcy nie ma, zostawiam tam, gdzie zwykle to robię w takich sytuacjach: u sąsiadów, w warzywniakach, a w domach prywatnych – wrzucam za ogrodzenie – mówi. Przyznaje, że często zapomina zadzwonić i poinformować odbiorcę, gdzie jest jego paczka. – Później klienci dzwonią zdenerwowani. Staram się pamiętać, gdzie zostawiłem przesyłkę, jak zapominam, jest skarga. To głupota, bo przecież odbiorca może sam sprawdzić, gdzie jest jego przesyłka, zawsze zbieram podpis od tego, kto odbiera paczkę. Wszystko to złośliwość – mówi.

Kurierów stresują nie tylko niezadowoleni odbiorcy, ale i naglący czas. – Jest go niewiele, a paczki trzeba rozwieźć. Czasem parkuję jakkolwiek, by załatwić na szybko temat, a później odbieram mandaty za złe parkowanie. Osiedlowi stróże parkingowi nie śpią. Tylko czekają na takie okazje – mówi.

CZYTAJ DALEJ »

Piotra tak wykończyła praca w ubiegłoroczne święta, że zrezygnował ze stanowiska kuriera i odszedł do innej branży. – To zawód wyczerpujący fizycznie i mentalnie, w święta męczy potrójnie – mówi krótko.

Wyczerpujący czas

Cała branża KEP (przesyłek kurierskich, ekspresowych i paczkowych) w okresie okołoświątecznym przeżywa intensywny czas. Dotyczy to nie tylko kurierów, ale i pracowników magazynów.

– Średnia dzienna liczba doręczanych w grudniu paczek wzrasta co najmniej o 50 proc. w stosunku do średniej w miesiącach poprzedzających wspomniany szczyt – informuje Małgorzata Maj z DPD Polska. Firma oferuje w okresie okołoświątecznym dodatkowe godziny nadań i odbiorów oraz rozszerza sieć punktów Pickup o punkty mobilne. Wszystko po to, by zagwarantować szybką i bezpieczną dostawę.

Do sezonu świątecznego niektóre firmy kurierskie przygotowywały się już we wrześniu. – Chcąc odpowiednio zaplanować pracę kurierów i innych osób zaangażowanych w dostarczanie przesyłek, DPD Polska rozpoczyna przygotowania do szczytu z odpowiednim wyprzedzeniem. Już we wrześniu firma stara się zakontraktować dodatkowych kurierów i przewoźników, a także kierowców samochodów LNH i pracowników magazynów – mówi PulsHR.pl Małgorzata Maj z DPD Polska. Firma nawiązała przed świętami współpracę z około tysiącem nowych osób.

Prawdziwy szczyt zaczyna się w połowie listopada. Od tzw. Black Friday i Cyber Monday do Wigilii kurierzy pracują intensywnie, by obsłużyć znacznie wyższe wolumeny. Fot. Shutterstock

Poczta Polska też zbroiła się do świąt w listopadzie. W trakcie sezonowej rekrutacji spółka zatrudniła ponad 1,3 tys. osób, a powierzchnię magazynów zwiększono o ponad 23 tys. mkw. W niektórych regionach już w listopadzie listonosze i kurierzy spółki zaczęli roznosić paczki także w soboty, m.in. w Warszawie, Katowicach, Wrocławiu i Poznaniu.

Dlaczego firmy zbroją się tak wcześnie?

– Istotny wzrost liczby przesyłek odnotowywany jest bowiem w październiku. Prawdziwy szczyt zaczyna się w połowie listopada. Od tzw. Black Friday i Cyber Monday do Wigilii kurierzy pracują intensywnie, by obsłużyć znacznie wyższe wolumeny – wyjaśnia Małgorzata Maj.

Pracownicy administracyjni zmieniają się w kurierów

W okresie świątecznym każda para rąk się liczy. – Chcąc usprawnić procesy logistyczne w okresie szczytu paczkowego, DPD Polska zdecydowała się umożliwić klientom odbiór paczek 7 dni w tygodniu. Przesyłki dostarczane są również w godzinach popołudniowych w tygodniu i we wszystkie soboty grudnia. W razie potrzeby w najbardziej intensywnym okresie kurierów wspierają także pracownicy administracyjni, którzy pomagają dostarczać przesyłki – mówi Małgorzata Maj.

Zapewnia, że mimo zwiększonej liczby paczek w okresie świątecznego szczytu paczkowego, kurierzy dokładają wszelkich starań, by wszystkie paczki trafiły bezpośrednio do odbiorcy, w ustalonym terminie i nienaruszonym stanie. – Obowiązkiem kurierów jest stosowanie się do zasad regulaminu DPD Polska, który nie zmienia się z uwagi na szczyt – zapewnia.

DPD Polska rozwija też sieć punktów Pickup oraz oddziałów miejskich, które są wygodną alternatywą odbioru lub nadania przesyłki, gdy wiemy, że nie będzie nas w domu, by odebrać paczkę bezpośrednio od kuriera. Obecnie DPD Polska ma 2 500 punktów nadań i odbiorów, a także sieć 44 oddziałów miejskich (tzw. urban depotów). W oddziałach miejskich instalowane są m.in. przymierzalnie, w których konsumenci mogą przymierzyć zamówioną garderobę i w razie potrzeby od razu nadać zwrot.

Polacy coraz chętniej korzystają z punktów odbioru. Wynika to z danych Poczty Polskiej. Jak podaje spółka, w porównaniu do danych z zeszłego roku, w 2019 roku dwa razy więcej paczek trafiło do sieci Odbiór w Punkcie, którą tworzą: placówki pocztowe, stacje PKN Orlen, sklepy Żabka oraz kioski i saloniki prasowe RUCH-u. Dzięki usłudze Poczty Polskiej paczkę można odebrać w jednym z ponad 12 tys. punktów na terenie całego kraju.

Czy paczka dojdzie do świąt?

Do świąt coraz mniej czasu, co nie oznacza, że każdy jest już zaopatrzony w prezenty. Zakupy online wciąż trwają. Dlatego stale pojawia się pytanie, czy paczki dojdą na święta?

Małgorzata Maj z DPD Polska przypomina, że nie zależy to tylko od kurierów. – Należy pamiętać, że złożenie zamówienia w sklepie internetowym nie oznacza, że przesyłka w tym samym dniu trafia do sieci DPD Polska. Często upływa nawet kilka dni od momentu złożenia zamówienia do chwili przekazania kurierowi DPD przesyłki przez sklep internetowy – tłumaczy.

Przekazanie paczki oznacza, że trafia ona do sieci logistycznej. – Naszym standardem jest wtedy wydanie przesyłki do doręczenia w kolejnym dniu roboczym – nasze regulaminy mówią o 48 godzinach. Dlatego rekomendujemy składanie zamówień w sklepach internetowych z bezpiecznym wyprzedzeniem, najlepiej dwutygodniowym, i najpóźniej na 5 dni roboczych przed Wigilią – radzi.

InPost gwarantuje, że dostarczy przed świętami przesyłki, nawet jeśli zostaną nadane 20 grudnia. Aby tak się stało, paczka musi być przekazana do InPost do godziny 18:00 w piątek 20 grudnia. Firma gwarantuje, że takie paczki zostaną przekazane odbiorcom maksymalnie do 24 grudnia do godz. 15:00. Gwarancja dostawy dotyczy paczek paczkomatowych, ale firma obiecuje, że dołoży wszelkich starań, żeby paczki kurierskie również dotarły przed świętami.