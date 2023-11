Kultura ciężkiej pracy wyszła w Polsce z mody

Jedną z możliwych przyczyn związku między wiekiem a stosunkiem do nadgodzin są różne doświadczenia pokoleniowe (Fot. Mitchell Luo/Unsplash)

Polacy pracują dużo, także po godzinach. Jak wynika z najnowszego raportu Aplikuj.pl „Wielopokoleniowa siła w miejscu pracy” 9 na 10 osób dopuszcza wykonywanie nadgodzin. Czy tak samo do pracy po godzinach podchodzą zetki, jak i baby boomersi?

Pokolenie osób urodzonych w latach 1945-1964 zdecydowanie wyróżnia się pod tym względem na tle młodszych pracowników. Dla porównania jednoznacznie twierdzącej odpowiedzi na pytanie o możliwość pracy po godzinach udzieliło zaledwie 29 proc. milenialsów i 22 proc. zetek. Jednocześnie co dziesiąty przedstawiciel tych pokoleń zupełnie wyklucza “nadliczbówki”.

Badanie przeprowadzone przez Aplikuj.pl nie pozostawia wątpliwości: im starsze pokolenie, tym mniejsze zastrzeżenia do kwestii nadliczbowych godzin pracy. W zasadzie wszyscy baby boomersi są w stanie zgodzić się na dłuższą pracę, z czego 43 proc. zawsze i w każdej sytuacji, a 57 proc. tylko czasami, w szczególnych przypadkach.

Czy dane te potwierdzają stereotypy o leniwych zetkach i pracowitości osób z dużym stażem na rynku pracy?

- Zdecydowanie nie, w końcu możliwość nadgodzin w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza aż 67 proc. osób urodzonych po 1997 roku i 59 proc. przedstawicieli pokolenia Y. Natomiast powody tych rozbieżności mogą być zupełnie inne – komentuje Izabela Foltyn z Aplikuj.pl

Różne doświadczenia pokoleniowe a podejście do nadgodzin

Jedną z możliwych przyczyn związku między wiekiem a stosunkiem do nadgodzin są różne doświadczenia pokoleniowe. Konserwatywny i zhierarchizowany model życia w czasach dorastania baby boomersów wpłynął na ich stosunek do pracy. Osoby te są przywiązane do swojego miejsca zatrudnienia i rzadko je zmieniają – zawodowa część życia ma dla nich na tyle duże znaczenie, że często pozostają aktywni na rynku pracy mimo możliwości przejścia na emeryturę. Ponadto wykazują się niekiedy większą solidarnością wobec swoich pracodawców, dlatego też chętniej pracują po godzinach.

Młodsze pokolenia zdecydowanie bardziej cenią sobie work-life balance. Często są w stanie zostać dłużej w pracy, jednak nie chcą, by ta zdominowała ich życie.

- Wyniki badania Aplikuj.pl pokazują trend, który obserwujemy od wielu lat. Osobom obecnym na dzisiejszym rynku pracy – szczególnie pracownikom z młodszych generacji - zależy na tym, aby pracodawca wspierał ich wysiłki na rzecz dbania o dobrostan i zachowania work-life balance. Wpływ na te kwestie ma to, ile pracujemy. Zetki i milenialsi coraz częściej odrzucają propozycję pracy po godzinach, nawet jeżeli ma iść za tym gratyfikacja finansowa - komentuje Michał Wróbel, HR Business Partner w Intrum.

- Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób urodzonych zaraz na początku drugiej połowy XX wieku i w następnych dekadach. Wśród baby boomersów i osób z pokolenia X nadal panuje przekonanie, że trzeba pracować więcej i dłużej, żeby udowodnić swoją wartość lub po prostu spełnić oczekiwania szefa, bo kiedyś praca w nadliczbowych godzinach była czymś oczywistym - dodaje.

Zdaniem Agnieszki Czarneckiej, head of HR consultancy CEE w Hays, powodów powstawania nadgodzin w organizacjach warto upatrywać znacznie głębiej, gdyż zbyt duży nakład pracy to tylko jedna strona medalu.

Praca w nadgodzinach może wiązać się z kulturowymi, często nieuświadomionymi przekonaniami o pracy, które poniekąd wynikają z historii Polski. Jako naród od zawsze byliśmy przyzwyczajeni do wymagającej pracy w niesprzyjających warunkach. Stąd też wielu pracowników do dziś funkcjonuje w – nie do końca zdrowej – kulturze ciężkiej pracy i przeświadczeniu, że zostając w niej dłużej niż 8 godzin dziennie, zyska się uznanie współpracowników oraz szefowej lub szefa, co zaowocuje lepszymi perspektywami rozwojowymi i zarobkowymi – zaznacza Agnieszka Czarnecka.

Znajduje to odzwierciedlenie w wynikach badania „Nadgodziny 2023” stworzonego przez Hays Poland we współpracy z kancelarią Baker McKenzie. 39 proc. ankietowanych ma poczucie, że nadgodziny wynikają z oczekiwań przełożonych. Ogółem z pracą w godzinach nadliczbowych mierzy się 85 proc. pracowników i 92 proc. osób zarządzających zespołem.

4 godziny i 43 minuty - tyle czasu przeciętny Polak pracuje co tydzień za darmo

Nie zawsze pracownicy otrzymują pieniądze za nadgodziny. Jak wynika z raportu ADP „People at Work 2023: A Global Workforce View” w ubiegłym roku średnio w Polsce pracowaliśmy za darmo w skali tygodnia 4 godziny i 43 minuty. Rok wcześniej (2021 rok) wyrabialiśmy 5 godzin i 48 minut bezpłatnych nadgodzin.

Według zeszłorocznych wyników badania ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View” 25,37 proc. polskich pracowników deklarowało, że wykonuje darmowe nadgodziny w skali od 6 do 10 godzin tygodniowo. W tegorocznej edycji jest to 21,70 proc. (22,63 proc. mężczyzn i 18,70 proc. kobiet).

Inną tendencję można zauważyć jednak w przypadku wypracowywania za darmo pięciu lub mniej godzin tygodniowo. W wynikach z 2022 r. wyrabianie darmowych nadgodzin w tej skali deklarowało 11,36 proc. badanych, podczas gdy w tegorocznej edycji było to już 15,61 proc. Nie można więc stwierdzić, że Polacy przestają pracować po godzinach, ale na pewno można oszacować, że robią ich mniej.

Młodsze pokolenia zdecydowanie bardziej cenią sobie work-life balance (Fot. Product School/Unsplash)

Informacja o nadgodzinach w ofercie pracy to dobry pomysł?

Obecnie nie jest to często stosowana praktyka, ale warto, żeby w przyszłości pracodawcy ją rozważali. Dlaczego warto informować potencjalnych pracowników o nadgodzinach już na etapie tworzenia oferty pracy?

- Z naszych badań wynika, że zdecydowana większość pracowników dopuszcza możliwość pracy po godzinach. Dla wielu z nich nadliczbówki są szansą na dodatkowy zarobek. Jeśli pracodawca odpowiednio ujmie tę informację w ogłoszeniu, może zainteresować swoją ofertą dodatkowych kandydatów. Jednak, aby nie zniechęcić innych, musi pamiętać o ważnym aspekcie. Zatrudnieni muszą zgodzić się na dodatkowe godziny – pracodawca nie powinien ich narzucać. Aczkolwiek Kodeks Pracy dopuszcza np. możliwość nadgodzin m.in. w przypadku „szczególnych potrzeb pracodawcy”, ale nie powinno stać się to stałą praktyką - komentuje Izabela Foltyn.

Najbardziej i najmniej zapracowane branże w Polsce

Warto przypomnieć, w jakich sektorach pracuje się najwięcej. Z raportu ADP wynika, że pracownicy nieruchomości wyrabiają najwięcej nadgodzin. To właśnie w tym zawodzie co dziesiąty (10,34 proc.) zatrudniony wyrabia w tygodniu od 16 do 20 bezpłatnych nadgodzin.

Ten sam wymiar wypracowanych darmowych nadgodzin deklarowali też pracownicy związani z branżą informacyjną i mediami (7,69 proc.).

Najmniej osób, które deklarują, że nie wyrabiają nadgodzin, pracuje w wytwórstwie (58,10 proc.), profesjonalnych usługach (57,14 proc.) oraz w handlu (50,21 proc.).

