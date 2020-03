Kształcenie dualne nadal kuleje. "Jesteśmy w stanie zorganizować uczniom tylko praktyki"

- Od lat zwiększamy zatrudnienie. Na przestrzeni ostatnich lat rozwój naszego ośrodka produkcyjnego we Wrocławiu jest szczególnie intensywny. Obecnie zatrudniamy w nim 3 tys. pracowników, a przypomnę, że cała inwestycja zaczęła się niespełna 20 lat temu, kiedy kupiliśmy polską firmę Viscoplast – mówi Piotr Skaldawski, dyrektor ds. personalnych w spółce 3M na Polskę i Europę Wschodnią.

- W 2006 r. postanowiliśmy zbudować największe centrum produkcyjne w Europie i ten wzrost zatrudnienia rok po roku spowodował, że dzisiaj mamy 3 tys. pracowników. Jednocześnie firma zdecydowała się zainwestować w centrum usług wspólnych (3M GSC) we Wrocławiu, gdzie w ciągu ostatnich czterech lat zatrudniliśmy 1 tys. pracowników. Nie możemy też zapominać, że nasza obecność w Polsce zaczęła się pod Warszawą, od sprzedaży i marketingu, gdzie dzisiaj pracuje blisko 400 osób – wylicza Piotra Skaldawski.

Podkreśla, że potrzeby pracownicze spółki nie zostały jeszcze zaspokojone. Spółka się rozwija i będzie zatrudniać. Stale też weryfikuje kompetencje pracowników, a część po prostu z niej odchodzi.

- Bardzo chętnie wykorzystujemy tę lukę, zatrudniając ludzi, którzy niosą ze sobą perspektywę rozwoju, i pomagają nam nadążyć za trendami rynkowymi – wyjaśnia przedstawiciel 3M.

Podkreśla, że firma ma bardzo wysokie oczekiwania wobec pracowników.

- Jeśli ktoś pyta, jakich pracowników poszukujemy, to zawsze odpowiadam – najlepszych. Jednak prawda jest taka, że reputacja firmy 3M na rynku polskim, jako pracodawcy, jest na tyle wysoka, że mamy całą rzeszę ludzi, którzy czekają na nas i chętnie wracają przy okazji kolejnych rekrutacji. Nie mamy kłopotu z pozyskaniem nowych pracowników, natomiast mamy coraz większą trudność na rynku pracy z pozyskiwaniem ludzi o różnej specjalizacji – mówi Piotr Skaldawski.

CZYTAJ DALEJ »

W tym kontekście dużym ułatwieniem byłoby wykształcenie przyszłych kadr dla potrzeb spółki, czyli możliwość partycypowania firmy w kształceniu branżowym, ale to w Polsce nadal kuleje. I na pewno nie jest jeszcze tak jak w krajach zachodnich, gdzie pracodawcy i system szkolny ramię w ramię przygotowują młodych ludzi, żeby zasilili szeregi dużych firm na rynku. Według Piotra Skaldawskiego mimo że firma jest w stanie przewidzieć, jakich specjalizacji i zawodów w niedalekiej przyszłości będzie potrzebowała, zarówno kształcenie dualne, jak i tworzenie szkół patronackich czy klas patronackich nie jest możliwe, ponieważ proces tworzenia takich klas i uruchamiania takiego kształcenia jest wyjątkowo skomplikowany.

- Więc obecnie jesteśmy w stanie zorganizować uczniom tylko praktyki, żeby ich zainteresować pracą, żeby im ją pokazać, natomiast niewątpliwie potrzebujemy wsparcia całego systemu szkolnictwa do tego, żeby model kształcenia dualnego działał bez problemów. Żebyśmy mogli wspólnymi siłami przygotowywać młodych ludzi do pracy. Do tego, żeby wchodzili w dorosłe życie, mając pełną gwarancję zatrudnienia – apeluje Piotr Skaldawski.