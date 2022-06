Książek Holding inwestuje. Personnel Service zyska 15 mln zł na rozwój

- Pozyskanie niebagatelnej kwoty 15 mln zł od znanego polskiego inwestora wzmocni nasze cashflow (rachunek przepływów pieniężnych - przyp. red.), co w przypadku specyfiki naszego sektora jest kluczowe. Nie mamy kredytów, nie jesteśmy zadłużeni, a każdy nowy klient wymaga zaangażowania dużych środków. Projekty są rozłożone w czasie, stąd przepływy pieniężne są niezwykle istotne, zwłaszcza w momencie zwiększania skali działania i dynamicznego rozwoju. A właśnie na tym chcemy się skupić – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Personnel Service.

Spółka Personnel Service, zajmująca się zatrudnianiem personelu z zagranicy, na co dzień współpracuje z przedsiębiorstwami z różnych sektorów, w tym z automotive, RTV/AGD i przemysłu ciężkiego. Spółka kompleksowo realizuje projekty dla klientów: od pozyskania pracowników, ich legalizację, onboarding, transport, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opiekę medyczną, wyżywienie w pracy, a nawet opiekę nad dziećmi.

Warto przypomnieć, że przychody netto firmy za 2021 roku wyniosły prawie 600 mln zł, a zysk EBITDA – 18 mln zł.

Personnel Service w ciągu najbliższych kilku lat spodziewa się rozwoju biznesu. Sprzyjać temu będzie m.in. rozwój produkcji przemysłowej w Polsce, korzystne położenie geograficzne naszego kraju, umocnienie pozycji spółki w Ukrainie, a także wieloletnie doświadczenie w HR zarówno akcjonariuszy, jak i menedżerów spółki.

Aktualne zawirowania związane z wojną w Ukrainie wymagają elastycznego podejścia i reakcji, co spółka robi od początku konfliktu. Oferuje pracę oraz szkolenia z obsługi wózków widłowych Ukrainkom, które przyjechały do Polski.

Ponadto rozwija swój biznes na nowych, perspektywicznych rynkach, z których można pozyskać pracowników. Chodzi m.in. o Nepal, Indie, Wietnam, Uzbekistan, Kazachstan, Gruzję czy Mołdawię.

- Pozyskanie niebagatelnej kwoty 15 mln zł od znanego polskiego inwestora wzmocni nasze cashflow (rachunek przepływów pieniężnych - przyp. red.), co w przypadku specyfiki naszego sektora jest kluczowe. Nie mamy kredytów, nie jesteśmy zadłużeni, a każdy nowy klient wymaga zaangażowania dużych środków. Projekty są rozłożone w czasie, stąd przepływy pieniężne są niezwykle istotne, zwłaszcza w momencie zwiększania skali działania i dynamicznego rozwoju. A właśnie na tym chcemy się skupić. Zależy nam na rozwoju oferty produktowej i ekspansji zagranicznej. Nie zapominamy też o naszym głównym rynku, czyli Ukrainie, gdzie również wzmacniamy obecność – mówi Tomasz Hanczarek, prezes Personnel Service.

Książek Holding inwestuje

Wybór Książek Holding na inwestora wynika ze wspólnej wizji rozwoju biznesu oraz możliwych synergii działań.

- Nasza decyzja o wejściu we współpracę z Personnel Service to konsekwencja dwóch rzeczy. Pierwsza to wiara w ludzi, którzy tworzą tę spółkę i zaufania do realizowanej przez nich wizji rozwoju. Druga to fakt, że wiążę duże nadzieje z branżą szeroko pojętej rekrutacji i outsourcingu pracowników. Na usługi Personnel Service jest duży popyt – zresztą nie tylko w Polsce. Biznes ma solidne fundamenty i przede wszystkim jest skalowalny, co uzasadnia inwestycję – mówi Mariusz Książek, prezes Książek Holding.

Debiut na giełdzie

Personnel Service planuje w możliwie najkrótszym czasie znacząco rozwinąć skalę działań biznesowych oraz zadebiutować na giełdzie, co zapewni spółce łatwiejszy dostęp do finansowania i wzmocni jej pozycję na polskim i międzynarodowym rynku.

- Debiut na giełdzie planujemy w ciągu najbliższego roku, ale mamy świadomość, że aktualne otoczenie polityczno-społeczno-gospodarcze jest dynamiczne i będziemy musieli się do niego dostosować. Rozważamy kilka dróg wejścia na giełdę. Najbliższe miesiące pokażą, która z nich będzie najkorzystniejsza zarówno dla spółki jak i przyszłych akcjonariuszy – mówi Tomasz Hanczarek.