Krzesło i internet to luksus. Praca zdalna problemem dla pracowników

W momencie wybuchu pandemii, wprowadzenie pracy zdalnej było dużym wyzwaniem nie tylko dla pracodawców, ale też i pracowników. Z badań globalnej firmy technologicznej NTT wynika, że choć od tamtej pory upłynęły dwa lata, to zmieniło się niewiele. Starych problemów nie tylko nie rozwiązano, ale pojawiły się nowe. Nic dziwnego, że dzisiaj aż 81 proc. firm zwraca uwagę, że praca w domu stanowi wyzwanie dla ich wydajności.

Autor: jk

• 1 lut 2022 18:30





58 proc. pracowników uważa, że praca z domu jest problematyczna (Fot. Ave Calvar/ Unsplash)

58 proc. pracowników uważa, że praca z domu jest problematyczna, a tylko co trzeci jest zdania, że posiada wystarczające narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych zdalnie - wynika z badania firmy NTT.

Z danych NTT wynika, że również praca stacjonarna w biurze to szereg problemów. Tylko 55 proc. organizacji uważa, ​że ich biura są dostosowane do realiów pracy hybrydowej.

W przypadku pracy zdalnej zakup laptopa pracownikom deklaruje 54 proc. firm, monitora - 44 proc. badanych firm, a ergonomicznego biurka i krzesła - 38 proc. pracodawców.

Z badań firmy technologicznej NTT wynika, że 95 proc. firm przyznaje, że wraz z wybuchem pandemii stały się one bardziej zależne od technologii. Jednocześnie tylko 54 proc. badanych firm jest zdania, że pracownicy mają dostęp do wszystkich niezbędnych technologii potrzebnych do wykonywania pracy w domu. Wynik ten jest wyższy w przypadku technologicznych liderów (64 proc.) i znacząco niższy w przypadku firm niebędących liderami (27 proc.) i organizacji, które nie określiły swojej strategii dotyczącej miejsca pracy.

Problem jest jednak większy niż mogłoby się to na pierwszy rzut oka wydawać. NTT skonfrontowało bowiem opinie pracodawców i pracowników. Okazało się, że 58 proc. pracowników uważa, że praca z domu jest problematyczna, a tylko co trzeci jest zdania, że posiada wystarczające narzędzia do wykonywania obowiązków służbowych zdalnie.

Co ciekawe, z danych NTT wynika, że również praca stacjonarna w biurze nastręcza szereg problemów. Tylko 55 proc. organizacji uważa, ​że ich biura są dostosowane do realiów pracy hybrydowej​.

- W momencie wybuchu pandemii firmy, aby zachować ciągłość biznesową, w pośpiechu wdrażały technologie. Niestety, nie wszystkie podeszły do kwestii pracy hybrydowej strategicznie, patrząc na zagadnienie przez pryzmat oczekiwań pracowników i dostępnych technologii. W efekcie nie rozwiązano wielu problemów, a dziś dodatkowo pojawiają się nowe wyzwania. Wyzwaniem jest nie tylko bezproblemowa współpraca wdrożonych technologii, ale też bezpieczeństwo informacji nie mówiąc o tym, że pracownikom brak często podstawowych narzędzi gwarantujących efektywną pracę - komentuje Mikołaj Zaleski, senior solutions manager CX/EX z NTT. Krzesło i internet to luksus Z raportu NTT wynika, że zaledwie 50 proc. firm pracujących w modelu hybrydowym wyposaża pracowników w laptopy, 37 proc. współfinansuje im dostęp do internetu i wyposaża ich zdalne stanowisko pracy w monitor. Z kolei zakup ergonomicznego krzesła sfinansowało 34 proc. pracodawców a biurka 31 proc. Czytaj też: Regulacja pracy zdalnej coraz bliżej. Mamy deklarację ministra Te liczby są niewiele lepsze w przypadku stanowisk wyłącznie zdalnych. Zakup laptopa deklaruje w takim przypadku 54 proc. firm, monitora - 44 proc. badanych firm a ergonomicznego biurka i krzesła - 38 proc. pracodawców. To niesie ze sobą zarówno zagrożenia w obszarze zdrowia, jak i bezpieczeństwa. Raj dla cyberprzestępców - Wielu pracowników loguje się do firmowych systemów z prywatnych urządzeń: laptopów, tabletów czy niezabezpieczonych telefonów. Obecna sytuacja jest rajem dla cyberprzestępców. Do pozyskania informacji wcale nie potrzeba Pegasusa, dostęp do danych cyfrowych jest naprawdę łatwy. Dziś jak nigdy wcześniej potrzeba całościowego spojrzenia na kwestie bezpieczeństwa uwzględniającego urządzenia, użytkowników, aplikacje i dane - mówi Mikołaj Zaleski. Aż 79 proc. organizacji twierdzi, że trudniej jest im wykryć zagrożenia dla bezpieczeństwa IT lub biznesu ze strony pracowników pracujących zdalnie, a 54 proc. twierdzi, że musiało całkowicie zmienić sposób zabezpieczenia IT, aby dostosować się do nowych hybrydowych modeli pracy. Również opinie pracowników wskazują na to, że bezpieczeństwo jest palącym problemem. Tylko 43 proc. z nich jest przekonanych, że informacje firmowe są bezpieczne, gdy pracują z domu. Biuro czy dom? Warto przypomnieć wyniki badania Dailyfruits „Biuro czy home office – jakie środowisko pracy preferują polscy pracownicy”, które pokazuje, że aż 55 proc. zapytanych w badaniu mężczyzn woli pracować z biura. Jedynie 6 proc. zadeklarowało, że woli home office. W przypadku kobiet 56 proc. ankietowanych wybrało home office, a jedynie 25 proc. zadeklarowało, że woli pracę w biurze. Mężczyzn najbardziej do powrotu do biur motywuje komfortowa przestrzeń do pracy (47 proc.) oraz przyjazna atmosfera, możliwość spotkań przy kawie oraz wspólne posiłki (43 proc.). Kobiety wybrały wymianę doświadczeń i możliwość bezpośrednich spotkań (39 proc.), możliwość bezpośredniej interakcji z ludźmi (38 proc.) oraz przyjazną atmosferę i wspólne posiłki (38 proc.). Zarówno mężczyźni (60 proc.), jak i kobiety (56 proc.) są zgodni, że przyjazne środowisko pracy budują przede wszystkim ludzie. Dla obu płci równie ważne są również eventy integracyjne, jak deklarowało 49 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn.

