Kryzys wieku młodego. Po kilku latach pracy mają jej dość

Młodzi ludzie mają wyraźnie problem z odnalezieniem się w życiu zawodowym, co może wynikać z różnic między ich oczekiwaniami a rzeczywistością i warunkami na rynku pracy. - To szczególnie wyraźne w przypadku respondentów z pokolenia Z, które cechuje się dużą ostrożnością i dystansem do świata - tak wyniki badań poświęconych kryzysowi zawodowemu komentuje Marta Rojewska, ekspert kariery w serwisie InterviewMe.

Najczęściej negatywnie o swojej pracy wypowiadają się pracownicy gastronomii (42 proc.). (Fot. Shutterstock)

Serwis kariery InterviewMe przeprowadził badanie „Czy Polacy doświadczają kryzysu zawodowego?”, w którym 1205 respondentówzapytano o stosunek do wykonywanej przez nich pracy.

Badanie wykazało, że kryzys zawodowy dotyczy 56 proc. Polaków i dopada przede wszystkim młodych pracowników, w wieku poniżej 23 lat (54 proc. odpowiedzi).

Zaledwie 7 proc. ankietowanych zauważyło u siebie objawy kryzysu zawodowego po ukończeniu czterdziestego roku życia.

Raport koncernu GfK zajmującego się badaniem opinii publicznej podaje, że najbardziej ze swojej pracy zadowoleni są Kanadyjczycy (93 proc.). 11 proc. Brytyjczyków kocha swoją pracę tak bardzo, że może ją wykonywać za darmo. Tylko 9 proc. Francuzów nie lubi lub nienawidzi swojej obecnej posady.

Najgorzej wypadają Amerykanie – 15 proc. mieszkańców USA przyznaje się do niezadowolenia z pracy. To najwyższy wskaźnik spośród wszystkich krajów biorących udział w badaniu. W Polsce 29 proc. badanych deklaruje, że nie lubi swojej pracy.

Młodzi zniechęceni

Temu zagadnieniu przyjrzeli się również eksperci z InterviewMe. Ich ankieta wykazała, że najmłodsi Polacy najczęściej nie lubią swojej pracy. Prawie 40 proc. osób w wieku poniżej 23 lat na pytanie: Czy lubisz swoją pracę? odpowiedziało przecząco. W gronie starszych pracowników sytuacja jest dużo lepsza. Tylko 25 proc. osób po czterdziestce i przed 55. rokiem życia o swojej pracy myśli negatywnie.

Co więcej, najczęściej negatywnie o swojej pracy wypowiadają się pracownicy gastronomii (42 proc.). Najrzadziej - osoby zatrudnione w edukacji, bo tylko 20 proc. pracowników szkolnictwa niechętnie wykonuje swoje obowiązki zawodowe.

- Ponad połowa ankietowanych Polaków doświadczyła już w swojej karierze kryzysu zawodowego, a mimo to ogromna większość respondentów twierdzi, że lubi swoją pracę. Młodzi ludzie mają wyraźnie problem z odnalezieniem się w życiu zawodowym, co może wynikać na przykład z różnic między ich oczekiwaniami a rzeczywistością pracy, w której funkcjonują. Jest to szczególnie wyraźne w przypadku respondentów z pokolenia Z, które cechuje się dużą ostrożnością i dystansem do świata - zauważa Marta Rojewska, autorka badania i ekspert kariery w serwisie InterviewMe.

