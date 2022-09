Kryzys to szok dla młodych. Może nas czekać kolejna fala emigracji

Na stronie Fundacji Pomysł o Przyszłości, którą wspiera firma Fakro, możemy przeczytać, że powinniśmy mniej myśleć o tym, jakie korzyści „wyciągnąć” dla siebie ze wspólnoty, jaką jest Polska, a więcej o tym, co razem możemy zrobić dla gospodarki. Czy w dobie kryzysu napędzanego inflacją, gdy Polacy starają się dotrwać do pierwszego, to przesłanie ma jeszcze sens?

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

- Faktycznie mamy obecnie do czynienia z pewnego rodzaju szokiem, gdy po latach bardzo dobrej kondycji polskiej gospodarki nagle spadamy z wysokiego konia, lądując w kryzysie wysokich cen energii, galopujących kosztów życia napędzanych przez kilkunastoprocentową inflację.

Czytaj także: Rekompensaty za inflację. Oczekiwania kontra rzeczywistość w polskich firmach

Każde pokolenie inaczej odbiera tę sytuację. Starsi, którzy pamiętają czasy poprzedniego ustroju, przeszli przez różne kryzysy z kilkusetprocentową inflacją i potężnym bezrobociem włącznie. Trochę młodsi musieli walczyć z trudami transformacji. Każde z tych pokoleń, które buduje nasz demograficzny środek, wie, że kryzys nie trwa wiecznie, a oni przeszli przez różne ekonomiczne zawirowania, radząc sobie lepiej niż ich rodzice.

Najmłodsze pokolenie to ludzie wychowani już w zupełnie innych warunkach, znający języki, technologie. Oni tak naprawdę mogą żyć w każdym miejscu na świecie. Moim zdaniem oni mają dziś największy problem, bo zupełnie nie rozumieją sytuacji. Dla nich kilkunastoprocentowa inflacja jest poważnym kryzysem i totalną zmianą zasad gry. Wszystko, co można było do niedawna kupić na kartę kredytową, teraz zaczyna bardzo dużo kosztować. Kredyty mieszkaniowe stały się niedostępne.

Czytaj także: Pokolenie Y ucieka z Polski. Rośnie chęć migracji zarobkowej

Dla nich jest to szok i część osób może zareagować „głosując nogami”, czyli emigrując w poszukiwaniu lepszych warunków za granicą.

Dostrzegam realną groźbę, że młodzi nie będą widzieć swojej przyszłości w kraju i wyjadą z niego.

I to do nich ma trafić przekaz Fundacji na temat przedsiębiorczości i to tej lokalnej?

- Tak. Brakuje u nas w kraju zdecydowanej, głębokiej edukacji przedsiębiorczości, wiedzy o kapitale społecznym. Chcemy pokazywać, że warto rozwijać się u siebie, w kraju, z którym łączą nas relacje rodzinne.

Obecna sytuacja polityczna w Polsce nie pomaga, teraz dochodzi jeszcze trudna sytuacja ekonomiczna, która może skłaniać młodych ludzi do wyjazdów, a to byłby potężny błąd i słabość całej konstrukcji, którą zbudowaliśmy przez lata.

Dlatego chcemy dotrzeć z przekazem, że reakcją na ten kryzys powinna być nie ucieczka, ale budowanie wartości na miejscu. Zwłaszcza, że kryzys może otwierać nowe okazje.

Czytaj także: Nadchodzi kolejny boom emigracyjny? Zagranica nadal kusi Polaków

No dobrze, ale jak zachęcić młodych, żeby zostali?

- Pokazywać korzyści i możliwości. Młodzi mogą zakładać firmy tutaj, w Polsce, nie muszą bać się przedsiębiorczości, zwłaszcza że mają dostęp do znacznych ułatwień. Ci, którzy chcą zakładać własną działalność, mają dobre warunki startu – obniżony ZUS, zerowy PIT dla młodych itd.

Oczywiście trawa jest zawsze bardziej zielona u sąsiada, ale tam też rośnie bezrobocie, tam też pogarszają się perspektywy. Przez lata traciliśmy całe pokolenia przedsiębiorczych ludzi, którzy wyjeżdżali najpierw do Stanów Zjednoczonych, potem do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Ich historie, nawet jeśli doszli za granicą do jakieś pozycji, pokazują, że nie wykorzystali do końca swojego potencjału.

Dlatego trzeba wspierać przedsiębiorczość, by budować kapitał społeczny tu w Polsce. Jednak ludzi trzeba cały czas w tym zakresie edukować.

Dla młodego pokolenia obecny kryzys wywołany inflacją może być szokiem. Część z nich może zareagować, „głosując nogami”, czyli emigrując w poszukiwaniu lepszych warunków za granicą. fot. Shutterstock

Wspomniał pan, że kryzys może otwierać nowe szanse…

- Oczywiście, wiele firm nie adaptuje swoich modeli biznesowych do nowych, kryzysowych warunków, co może rodzić przestrzeń dla nowego biznesu.

Czyli kryzys to dobry czas na robienie biznesu?

- Zawsze jest dobry moment na robienie biznesu, a kryzys może rodzić nowe okazje.

Wracając na poziom firmy. Fakro jest jednym z największych producentów okien na świecie, zatrudnia 4 tysiące ludzi. Jak rosnące koszty energii i surowców wpływają na taki duży biznes?

- Moment jest ewidentnie trudny, działamy w branży cyklicznej, która bardzo szybko odczuwa każdy kryzys. Tak jest też i teraz. Z tygodnia na tydzień, w miarę jak rosną stopy procentowe, widać spadki zamówień, co również odczuwamy. Galopują koszty budowy – materiałów, wykończenia. Polacy do budowy domu potrzebują kredytów, które są coraz droższe i trudniej dostępne.

Fakro obserwuje rozwój sytuacji oraz reaguje na wyzwania zgodnie ze strategicznymi założeniami.

Czytaj także: Wzrost cen energii może przyczynić się do zwolnień. "Mam pewne obawy"

O ile podrożały okna Fakro?

- W ciągu dwóch ostatnich lat można mówić o podwyżkach powyżej 30 proc.

To wzrost wynikający jeszcze z pandemicznych zawirowań?

- To skutek wyłącznie wzrostu kosztów produkcji, surowców, energii…

A koszty pracy? Fakro zatrudnia już ponad 4 tys. pracowników… Czy w dobie szalejącej inflacji odczuwacie rosnącą presję płacową?

- W podwyżkach naszych towarów znajduje się odzwierciedlenie całej struktury kosztowej, kosztów pracy również.

Jednak obecnie nie ma już presji płacowej po stronie załogi. Rynek pracownika ewidentnie się schładza w warunkach kryzysu, z którym mamy do czynienia.

Jeszcze w zeszłym roku zatrudnialiśmy nowych pracowników, bo notowaliśmy wzrosty. Teraz drobnymi krokami dostosowujemy strukturę zatrudnienia do sytuacji, jaką mamy na rynku.

Zwolnienia?

- Nie, nie planujemy żadnych radykalnych ruchów, zwolnień grupowych. Dokonaliśmy pewnych korekt, nie przedłużając w lipcu i sierpniu części umów.

Spodziewamy się, że na inflację, która już dzisiaj jest problemem, nałoży się bezrobocie, co pogorszy znacznie sytuację na rynku. Bez żadnego wsparcia, pozytywnych impulsów, gospodarka będzie w dużym problemie, a te negatywne zjawiska będą się napędzały nawzajem – rosnące koszty energii, inflacja, bezrobocie…

To może skutkować właśnie odpływem ludzi za granicę, na który nie możemy sobie pozwolić. Dlatego chcemy edukować młodych ludzi, by zostali tu, na miejscu i angażowali się w budowanie wartości tutaj.

Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….